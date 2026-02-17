Сырский снова попал под критику за неспособность организовать грамотную оборону

1 019 8
Сырский снова попал под критику за неспособность организовать грамотную оборону

Сырский снова попал под критику не только украинских военных, но и нового главы офиса Зеленского Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов) в связи перетягиванием резервов на Запорожское направление. Как пишут украинские ресурсы, главком ВСУ снимает боеспособные подразделения с других участков фронта, тем самым ослабляя их.

Сырский пытается остановить продвижение российских войск, наступающих на Орехов и Запорожье, с помощью переброшенных резервов. Однако, как считают некоторые украинские военные, все снова сведется к большим потерям и повторению сценария с Покровском и Мирноградом, где операция главкома ВСУ закончилась ничем. Пока были резервы, он пытался прорвать оборону ВС РФ, а как только они закончились, просто объявил о завершении операции, даже не вспомнив о потерях. А между тем, по данным украинских ресурсов, они там были очень большими, включая раненых и пропавших без вести.



После потери порядка 15 тыс. военных за Покровск и порядка 25 тыс. в Покровской воронке, Сырский наконец-то объявил, что эта операция завершена. Причем вывод ВСУ никто так и не организовал, а бригады просто похоронили в Мирнограде.


Главкома ВСУ критикуют за неумение выстроить мощную и грамотную оборону, вместо этого он снова тратит резервы в бессмысленных штурмах. Но снимать его Зеленский не будет, Сырский является креатурой Ермака и именно экс-глава офиса убеждает клоуна оставить его на должности. Тем более что свою задачу он пока выполняет. А какой ценой, никого на Банковой не волнует.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 11:58
    Кого изображают эти чистенькие, бритые хряки на фото, в нулевой форме и оружием с завода-изготовителя?
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 12:03
    "Эх, биг мак бы сейчас, и большую колу с картошкой, а не вот это вот все... когда обед уже?"
  3. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 12:04
    Главкома ВСУ критикуют за неумение выстроить мощную и грамотную оборону, вместо этого он снова тратит резервы в бессмысленных штурмах.


    Тратит резервы в бессмысленных штурмах? А много ли их этих штурмов? После того, как Украина проучаствовала в Курской эпопеи ни на один серьёзный контрнаступ не способна. Локальные не больше.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 12:13
    Сырский снова попал под критику

    Он просто выполняет указивку укрофюрера - меняет жизни шумеров на время.. Причём делает это весьма успешно. В надежде что в будущем произойдёт какое-то чудо - надо только ещё чуть-чуть потянуть.
    неумение выстроить мощную и грамотную оборону

    И как это сделать при доминировании наших дальних средств поражения и отсутствии средств войскового ПВО? Когда на любой твой опорник неизбежно прилетает минимум полуторатонная бомба? Умные все - хоть в раввины отдавай..
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 12:20
      Цитата: paul3390
      Он просто выполняет указивку укрофюрера - меняет жизни шумеров на время.. Причём делает это весьма успешно.


      Да. Кроме как оттягивать свой конец украм ничего не остаётся. Остальные варианты для них ещё хуже.
  5. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +3
    Сегодня, 12:19
    Институт изучения войны ISW подвел итоги полу-года.
    По их мнению, ВСУ обороняется грамотно.
    Блокирует вовремя попытки прорывов РА.
    Проводит эффективные контратаки.
    Поэтому встало Покровское и Харьковское направление.
    И не получился прорыв РА в Запорожье.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 12:24
      Ну Институт изучения войны шарашка ещё та, но выводы верные.
      Пока всё так, ключевое слово : пока.
  6. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +2
    Сегодня, 12:26
    Have u seen the map in kupyansk and zap.?