Сырский снова попал под критику за неспособность организовать грамотную оборону
Сырский снова попал под критику не только украинских военных, но и нового главы офиса Зеленского Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов) в связи перетягиванием резервов на Запорожское направление. Как пишут украинские ресурсы, главком ВСУ снимает боеспособные подразделения с других участков фронта, тем самым ослабляя их.
Сырский пытается остановить продвижение российских войск, наступающих на Орехов и Запорожье, с помощью переброшенных резервов. Однако, как считают некоторые украинские военные, все снова сведется к большим потерям и повторению сценария с Покровском и Мирноградом, где операция главкома ВСУ закончилась ничем. Пока были резервы, он пытался прорвать оборону ВС РФ, а как только они закончились, просто объявил о завершении операции, даже не вспомнив о потерях. А между тем, по данным украинских ресурсов, они там были очень большими, включая раненых и пропавших без вести.
После потери порядка 15 тыс. военных за Покровск и порядка 25 тыс. в Покровской воронке, Сырский наконец-то объявил, что эта операция завершена. Причем вывод ВСУ никто так и не организовал, а бригады просто похоронили в Мирнограде.
Главкома ВСУ критикуют за неумение выстроить мощную и грамотную оборону, вместо этого он снова тратит резервы в бессмысленных штурмах. Но снимать его Зеленский не будет, Сырский является креатурой Ермака и именно экс-глава офиса убеждает клоуна оставить его на должности. Тем более что свою задачу он пока выполняет. А какой ценой, никого на Банковой не волнует.
