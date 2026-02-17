В Баку приговорили бывшего госминистра Карабаха к 20 годам тюрьмы

Бакинский военный суд приговорил бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Азербайджанские власти признали политика виновным в военных преступлениях и терроризме.

В 2023 году Варданян был задержан азербайджанскими силовиками на границе при попытке покинуть территорию Нагорного Карабаха. Помещенный под стражу политик объявлял голодовку и был номинирован на Нобелевскую премию мира. Ранее в Баку были вынесены приговоры экс-главе Карабаха Араику Арутюняну, спикеру парламента Давид Ишханяну, экс-командующему армией Левону Мнацаканяну и его заместителю Давиду Манукяну. Азербайджанский суд признал их виновными в военных преступлениях и приговорил к пожизненному лишению свободы.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев отвергает возможность помилования руководства захваченного Карабаха и сравнивает их с осужденными в Нюрнберге лидерами нацистской Германии. Армянский премьер Пашинян максимально дистанцируется от этой темы и никак не комментирует приговоры, вынесенные в Азербайджане его согражданам.

Более того, зачистка политического поля Армении от представителей Карабаха чрезвычайно выгодна Пашиняну, поскольку существовавшая ранее необходимость защиты непризнанной республики от притязаний со стороны Баку была сопряжена с необходимостью сотрудничать с Россией. После кардинальной смены внешнеполитического вектора Армения фактически обнулила ранее утвержденные исторические догмы, и союз с Россией стал не нужен из-за якобы исчезновения внешней угрозы.
  1. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 12:06
    Vae victis

    Алиев отвергает возможность помилования руководства захваченного Карабаха и сравнивает их с осужденными в Нюрнберге лидерами нацистской Германии

    Этот офигевший персонаж явно попутался... жаль приземлить его похоже некому (пока?)
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 12:11
    Армянский премьер Пашинян максимально дистанцируется от этой темы и никак не комментирует приговоры, вынесенные в Азербайджане его согражданам.
    Таки соросятам за это не платят и приказа не было.
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 12:12
    Туркам отдаст. Они армян любят
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:15
      ....только армянам совсем не нравится как их турки любят. разная у них точка зрения на этот процесс.
  4. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +6
    Сегодня, 12:15
    После кардинальной смены внешнеполитического вектора Армения фактически обнулила ранее утвержденные исторические догмы, и союз с Россией стал не нужен из-за якобы исчезновения внешней угрозы.

    Баба с возу -- кобыле легче....Российским властям пора перестать заигрывать и с теми, и с другими, а начать с ними работать с "чистого листа". При этом перенять успешный опыт Трампа, то бишь политики "кнута и пряника". С введением визового режима и лишения торговых преференций, с одновременным давлением ( вернее, выдавливанием из РФ) на ОПГ диаспоры и работой с оппозицией этих стран. А не бегать и заискивать перед ними, надеясь вернуть " дружбу взад".....
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 12:18
    а нам не один болт кого там подтягивает азербайджанское правосудие? Тем более наши бедолаги так до сих пор заложниками сидят а за чужих чего лохматить холицеры))?
  6. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 12:40
    Карабахский клан долго в Армении рулил, прежде чем захватить Карабах, снесли карабахских в Армении и посадили Пашиняна, так что они для него враги.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      -1
      Сегодня, 12:43
      Вывод: надо подождать, когда московские армяне снесут Пашиняна, после чего отдадут Армению азербайджанцам - и вот тогда можно и московских туда сплавить, и наконец-то закрыть нафиг этот вопрос
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 13:07
    Армянский премьер Пашинян максимально дистанцируется от этой темы и никак не комментирует приговоры, вынесенные в Азербайджане его согражданам.

    Этот Мыкола Пашинян доживать свой век планирует не в Ереване а в Канаде, т.к. имеет канадский паспорт, поэтому он сдал не только Карабах, он и всю Армению уже сдал.
    подробнее тут -
    https://nikolian.livejournal.com/8365948.html