В Баку приговорили бывшего госминистра Карабаха к 20 годам тюрьмы
1 5519
Бакинский военный суд приговорил бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Азербайджанские власти признали политика виновным в военных преступлениях и терроризме.
В 2023 году Варданян был задержан азербайджанскими силовиками на границе при попытке покинуть территорию Нагорного Карабаха. Помещенный под стражу политик объявлял голодовку и был номинирован на Нобелевскую премию мира. Ранее в Баку были вынесены приговоры экс-главе Карабаха Араику Арутюняну, спикеру парламента Давид Ишханяну, экс-командующему армией Левону Мнацаканяну и его заместителю Давиду Манукяну. Азербайджанский суд признал их виновными в военных преступлениях и приговорил к пожизненному лишению свободы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отвергает возможность помилования руководства захваченного Карабаха и сравнивает их с осужденными в Нюрнберге лидерами нацистской Германии. Армянский премьер Пашинян максимально дистанцируется от этой темы и никак не комментирует приговоры, вынесенные в Азербайджане его согражданам.
Более того, зачистка политического поля Армении от представителей Карабаха чрезвычайно выгодна Пашиняну, поскольку существовавшая ранее необходимость защиты непризнанной республики от притязаний со стороны Баку была сопряжена с необходимостью сотрудничать с Россией. После кардинальной смены внешнеполитического вектора Армения фактически обнулила ранее утвержденные исторические догмы, и союз с Россией стал не нужен из-за якобы исчезновения внешней угрозы.
