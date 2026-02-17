Украинские инструкторы научат немецких военных противостоять российской армии
1 12438
Бундесвер решил обратиться к ВСУ за боевым опытом. Как пишет немецкая пресса, Берлин и Киев договорились о подготовке немецких военных украинскими инструкторами. Германии срочно нужен опыт боев с российской армией.
Сначала немецкие инструкторы учили украинских военнослужащих азам военной науки, теперь украинские инструкторы, имеющие опыт боев с российской армией, будут учить немцев. Как пишет пресса, в первую очередь украинцы передадут военнослужащим Бундесвера опыт применения беспилотников в современном бою, а также научат применять различные мобильные приложения для планирования боевых действий.
Как будет проходить обучение, пока до конца не определено, но точно на территории Германии. На Украину немцы пока не собираются. Предварительно, украинские инструкторы прибудут в Германию уже в ближайшее время.
Стоит отметить, что немцы не будут первыми из европейских армий, кто решил обратиться к боевому опыту Украины. Германию обскакала Великобритания, там украинские инструкторы провели обучение военнослужащих элитного пехотного батальона британской армии. Как заявил командир 1-го батальона ирландской гвардии подполковник Бен Ирвин-Кларк, подразделение и не подозревало о ключевой роли беспилотников на поле боя, собираясь воевать, придерживаясь привычной тактики.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация