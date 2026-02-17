Украинские инструкторы научат немецких военных противостоять российской армии

1 124 38
Украинские инструкторы научат немецких военных противостоять российской армии

Бундесвер решил обратиться к ВСУ за боевым опытом. Как пишет немецкая пресса, Берлин и Киев договорились о подготовке немецких военных украинскими инструкторами. Германии срочно нужен опыт боев с российской армией.

Сначала немецкие инструкторы учили украинских военнослужащих азам военной науки, теперь украинские инструкторы, имеющие опыт боев с российской армией, будут учить немцев. Как пишет пресса, в первую очередь украинцы передадут военнослужащим Бундесвера опыт применения беспилотников в современном бою, а также научат применять различные мобильные приложения для планирования боевых действий.



Как будет проходить обучение, пока до конца не определено, но точно на территории Германии. На Украину немцы пока не собираются. Предварительно, украинские инструкторы прибудут в Германию уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что немцы не будут первыми из европейских армий, кто решил обратиться к боевому опыту Украины. Германию обскакала Великобритания, там украинские инструкторы провели обучение военнослужащих элитного пехотного батальона британской армии. Как заявил командир 1-го батальона ирландской гвардии подполковник Бен Ирвин-Кларк, подразделение и не подозревало о ключевой роли беспилотников на поле боя, собираясь воевать, придерживаясь привычной тактики.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 12:19
    бундесы выучат державну мову?? laughing
    так то я сомневаюсь что какелы хох-дойч выучат......
    нет ну а как учить то их без языка - на пальцах что ли?
    1. kromer Звание
      kromer
      +4
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Nexcom
      бундесы выучат державну мову?? laughing
      так то я сомневаюсь что какелы хох-дойч выучат......
      нет ну а как учить то их без языка - на пальцах что ли?


      hi
      Ну тут всё таки нужно отдать должное: какелы сейчас одни из самых опытных бойцов в мире. Дегенератов из бундесвера могут научить многому. Так что по сути немцы по адресу обратились.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 12:32
        hi Это очень наша большая недоработка что до фатерлянда доедут эти какельские инструкторы.....
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 12:39
          Цитата: Nexcom
          hi Это очень наша большая недоработка что до фатерлянда доедут эти какельские инструкторы.....


          Наши доработают.
          Две-три сотни опытных какелов в фатерлянд - нашим же проще. С фатерлянда они не думаю, что вернутся, а их отсутствие на ЛБС нам на руку.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 12:44
            ну тогда уж уехали - и пусть свинчивают с ЛБС - тогда то точно нашим легче будет. хотя недобитые нацики - это как то не очень....
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 12:47
              Цитата: Nexcom
              хотя недобитые нацики - это как то не очень....


              Недобитые нацики пасущие свиней в Канаде нас не интересуют. wink
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +2
                Сегодня, 12:49
                Тоже верно. но ещё одна Ридна Ненька (Канадщина) - как то не совсем наверно. Их там и так немеряно - сколько после ВОВ их туда свинтило и осело.
        2. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          -1
          Сегодня, 12:47
          А вы сами подумайте, кого из Свинорейха за границу выпустят. Передовые части с боевым опытом, или тех, кто откупился от атаки?! И чему они там научат.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 12:41
        Дегенератов из бундесвера могут научить многому.

        Плохому....
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 12:45
          Цитата: Mouse
          Плохому....


          Да я не думаю, что всё так серьёзно в этом вопросе. Да и теория это одно, а практика совершенно другое. Тем более тактика ведения боя меняется чуть ли не каждый месяц. Сегодня одному научились, а завтра эти знания уже устаревшие.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +2
            Сегодня, 12:51
            Да краинцы просто на пмж свалить хотят... имхо
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 12:54
              Цитата: Mouse
              Да краинцы просто на пмж свалить хотят... имхо


              И свалят ... они же не конченные дегенераты (я имею ввиду в хорошем, медицинском смысле).
            2. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 13:00
              Вот вот, Василий. Тоже имею сильные подозрения что группа какельских инструкторов может и не доехать до пункта назначения - сбегут (если их только под конвоем туда не привезут и обратно так же)
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:43
        Германии срочно нужен опыт боев с российской армией.

        Зачем им эти xoxлы. Пусть вспомнят боевой опыт Вермахта. Февраль богатый месяц на разные события 1943-1945 гг.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 12:46
          Цитата: frruc
          Пусть вспомнят боевой опыт Вермахта.


          Вермахт бы сейчас дронами разнесли. Те бы даже не поняли от куда прилетело.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 12:52
            да вроде и БМ-13 нефигово с этой ролью справлялась тогда - первый раз то гансы вообще были в истерике от того как прилетело и тоже не сильно поняли откуда....
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 12:57
              Всё новое всегда вводит в шок противника .... таковы реалии. laughing
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:48
          нонешний бундесвер не чета тому вермахту. тогда гансы сурово бодаться то умели.
      4. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 13:01
        Цитата: kromer
        Ну тут всё таки нужно отдать должное: какелы сейчас одни из самых опытных бойцов в мире. Дегенератов из бундесвера могут научить многому.
        Что-то в Европе, определённо, поменялось.
        Помнится, они наперегонки ВСУков обучали. Киев на все голоса звонил, что вот она, Европой обученная, ЭЛИТА... Ух, как теперь ахрессоров разгоним!!!
        Как-то не задалось...
        А шо у нас случилось?...
        Теперь немцы учатся у Украины воевать с Россией - когнитивный диссонанс какой-то...

        И, кстати...
        Одно дело, изучать опыт проигравших войну в академиях. Анализировать причины проигрыша и т.п.
        Совсем другое - учиться у тех, кто прямо сейчас войну проигрывает, инструкторов выписывать. Такая себе идейка...

        Граждане фашисты! Не учитесь воевать у Украины!
        Идите домой, откройте семейные альбомы, посмотрите на фотографии дедов-прадедов, погибших на Восточном фронте.
        Выпейте за них своего вонючего шнапсу, да закусите свежим польским салом... И успокойтесь...
        Целее будете...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 13:03
          Граждане фашисты! Не учитесь воевать у Украины!
          Идите домой, откройте семейные альбомы, посмотрите на фотографии дедов-прадедов, погибших на Восточном фронте.
          Выпейте за них своего вонючего шнапсу, да закусите свежим польским салом... И успокойтесь...
          Целее будете...

          Пожелание - во good ! Беда то в том что походу не дойдёт это всё до бундесов.....
          Пока им снова не отсыплют полную каску.

          зы польское сало для них отстой. они сами шпик готовить горазды и свинину готовить умеют с колбасами
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 13:08
            Цитата: Nexcom
            Беда то в том что походу не дойдёт это всё до бундесов.....

            Значит - "можем повторить". Нам деды рассказывали, как это практически выглядит...

            С учётом мощности современного оружия, совокупной силы Запада и много чего ещё - возможно, последний раз в истории Германии... А возможно - и не только Германии.
        2. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 13:08
          Цитата: Zoldat_A
          Помнится, они наперегонки ВСУк обучали.


          hi
          Обучали. Обучали тому чего сами не умели. Поэтому и гнали волну за волной на "линию Суровикина" ... и не могли увидеть эту линию даже в бинокли. Кустики помешали. Это родовая травма у англичан и американцев с Второй Мировой войны. Есть одна статья хорошая на эту тему. Я сейчас интернет-адрес в личку Вам кину. Ознакомьтесь. Уверяю - будет интересно почитать.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 12:30
      На фигушках..... winked ............
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:31
        Ага, на пинках бундесы у какельских инструкторов крутиться будут, они им покажут, как фатерлянд любить и защищать надо laughing . Василий hi
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 12:34
          Вот, вы, политкорректный... Вертеть на известном месте.... feel
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 12:35
            Ну я не совсем конечно политкорректный. я просто боюсь "любвеобильного" админа.... feel lol Забанит ведь немилостиво - и все дела. а я уже привык к форуму - столько лет здесь.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +1
              Сегодня, 12:37
              laughing .........................
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 12:37
    Дык на картинке, уважаемый Nexcom, все предельно четко показано. Политрук Зеленчук стреляет из пЭстика, призывая бойцов к атаке. Он показал пЭстиком бойцам направление атаки. Они все сразу поняли, вылезают из окопа и в бой.
    А если сурьезно, боевой опыт у ВСУ не стоит недооценивать. Переводчика найдут. Помните видос про Камбулю!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:46
      Ну так то да, уважаемый NICK111. Собственно говоря, наверно и этих какелов тоже тактическим жестам учили... Да, и переводчика с мойвы на гросс-бундес точно тоже найдут....
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +2
      Сегодня, 12:51
      Больше всего прикалывает, что с дойчей рюкзаки уже кто-то снял. а вот у хохла за спинок барахла на все отделение)))
      Кстати, вспоминается, что вскормленые натовскими инструкторами лохлы именно что в атаку с рюкзаками чапали
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:54
        ...а як же ж без гаманка то?? а сало там в гаманке, ковбаски да паляницы, та нижню билизну усяку... а то покрадуть зараз ! то ж розуметь трэба ! wassat
  3. Rashid Звание
    Rashid
    0
    Сегодня, 12:40
    А зачем хохлоинструкторам ехать в Германию? Пусть немчики приезжают за боевым опытом в Запорожскую область, например.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 12:45
    Цитата: kromer
    Так что по сути немцы по адресу обратились
    В каком-то смысле, да!
  5. Songwolf
    Songwolf
    -1
    Сегодня, 12:47
    Главное что б научили кричать по хохляцки - а нас за шо? Мы ж повара!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:08
      Зачем их учить по хохляцки то кричать? Их деды и на гросс-дойче хорошо умели пояснять что Нихт шиссен! Их гебе ауф !
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:57
    Что тук сказать...
    Кто к нам с мечем, тогу тут же и прикопаем, на месте!!!
    Мало у нас, что ли, кладбище, где прикопаны агрессор, завоеватели... все там будут, без вариантов! soldier
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:58
    Бундесвер решил обратиться к ВСУ за боевым опытом

    Вполне себе одни из самых боеспособных солдат. 404. К сожалению.
    Всегда умиляло, когда Запад учит 404-ых по полям, лесам и городам бегать. С измазаными лицами. Да. Вот.
    Если пользоваться техникой, да наверно украм надо было туда ездить... А вот пехотой бегать, это они лучше запада умеют. Потому как славяне. Со свернутыми головами.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:03
    Цитата: rocket757
    Что тук сказать...
    Кто к нам с мечем, тогу тут же и прикопаем, на месте!!!
    Мало у нас, что ли, кладбище, где прикопаны агрессор, завоеватели... все там будут, без вариантов

    Забыл.
    Полагаю, с бундесами мы в стрелковку "играть", если чего, не будем. Будут стеклянные поля. Всё равно мы "агрессоры". А может они пшеков боятся. laughing