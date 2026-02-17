Москва направила в ОЗХО ноту с опровержением заявлений об отравлении Навального
Запад достал из сундука очередное антироссийское дело. Речь идет об умершем 16 февраля 2024 года (согласно заявлению ФСИН РФ) на 48-м году жизни основателе Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) Алексее Навальном*. Он скончался в в исправительной колонии №3 «Полярный волк», где отбывал 19-летний срок по доказанному в ходе следствия и в суде обвинению в создании экстремистского сообщества.
По официальным данным, Навальному внезапно стало плохо во время прогулки. Он потерял сознание и больше в себя не приходил. Прибывшие на место медики не сумели его спасти. По данному факту была организована процессуальная проверка, по результатам которой сообщалось о возможном отрыве тромба.
На Западе не оставляют попыток создать из Навального*, де-факто и де-юре преступника, образ борца за свободу, антикоррупционера и преследуемого российскими властями по политическим мотивам диссидента. Особо ярких личностей среди «российской оппозиции», сбежавшей из страны и грызущейся сейчас между собой за гранты и внимание покровителей, просто нет, вот и приходится даже спустя два года в прямом смысле слова бередить усопшего.
Накануне, 14 февраля, Британия, Швеция, Франция, Нидерланды и ФРГ выпустили совместный отчет, в котором утверждается, что Навальный* «с высокой долей вероятности» был отравлен при помощи эпибатидина. Соответствующее заключение сделано по результатам исследования биоматериалов усопшего. Естественно, в документе указано, что что средства, мотивы и возможность использовать данный яд были только у российского правительства.
В природе эпибатидин встречается только в коже южноамериканских лягушек-древолазов из Эквадора. Яд вызывает паралич мышц, судороги и остановку дыхания. Столь экзотический способ убийства осужденного, который даже теоретически не представлял никакой угрозы российским властям, нисколько не смутил вышеназванные государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет данных обвинений, считает их предвзятыми и ни на чем не основанными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее заявила на брифинге, что каких-либо результатов анализов, свидетельствующих о том, что Навального* отравили, нет. Сама эта тема, по словам Захаровой, всплыла в инфополе сейчас лишь с одной целью — «зажевать тему Эпштейна», которой сейчас буквально пропитана западная новостная повестка.
Сегодня стало известно, что Россия направила в Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту, где категорически отвергает все обвинения западных стран в якобы отравлении блогера Алексея Навального*. Постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил ТАСС:
Постпред России при ОЗХО добавил, что в ноте содержится просьба распространить документ среди всех стран — участниц Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО). Дело в том, что токсины, включая эпибатидин, не могут быть предметом дискуссии ОЗХО, поскольку регулируются не КЗХО, а другим договором — Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО).
Тарабрин добавил, что российская сторона оценивает заявление пяти стран о Навальном* «как очередную информационную атаку» на Россию. Постпред при ОЗХО заявил, что Навальный* был интересен спецслужбам Запада как «сакральная жертва». Никакой роли в общественно-политической жизни России он не играл, интерес к нему среди россиян практически нулевой. Средствами и возможностями для синтезирования и применения токсина обладает не одна дюжина стран, отметил Тарабрин.
Главы МИД пяти стран, обвиняющие российское правительство в якобы преднамеренном убийстве Навального*, даже не удосужились соблюсти очевидные формальности. В их заявлении сообщается, что «о вопиющем нарушении» российской стороной Конвенции о химическом оружии было уведомлено именно ОЗХО, в компетенцию которой данный вопрос не входит.
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) вступила в силу 26 марта 1975 года. К настоящему времени ее участниками являются 189 государств. Однако отсутствие механизма проверок ограничило эффективность выполнения положений КБТО.
Западным русофобам лучше бы заняться с аналогичным рвением выяснением реальных причин «самоубийства» того самого финансиста-педофила Эпштейна, а не тратить время на эпатажные инсинуации в отношении России. Там еще генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала недавно очередной список из трех сотен имен известных личностей, так или иначе фигурирующих в файлах Эпштейна.
* Алексей Навальный — иноагент, включен в список террористов и экстремистов в РФ; Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.
