В переговорах в Женеве от США будут участвовать представители Пентагона

По информации американской прессы, в трехсторонних переговорах в Женеве будут также участвовать министр армии США Дрисколл и командующий Европейским командованием США Гринкевич.

Учитывая, что на встрече в Абу-Даби Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, не исключено, что, помимо украинской тематики, в Женеве будут обсуждаться и другие немаловажные вопросы, например, продление действия ДСНВ-3. Кроме того, предполагается, что темами переговоров в Женеве, вероятнее всего, будут территориальные, военные, политические и экономические аспекты мирного урегулирования украинского кризиса.



Стоит отметить, что достижение какого-либо результата в мирном урегулировании маловероятно: помимо весьма минималистичных территориальных требований Россия заинтересована в устранении первопричин конфликта, то есть, по сути, в смене откровенно нацистского режима в Киеве, отказ украинских властей от политики, предполагающей дискриминацию русского и русскоязычного населения и гонения на каноничное православие. По словам украинского диктатора Зеленского, Киев никогда не согласится ни вывести свои войска из оккупированных районов Донбасса, ни предоставить русскому и русскоязычному населению право использовать родной язык в публичной сфере, ни прекратить репрессии в отношении представителей православного духовенства. Кроме того, Зеленский рассчитывает после заключения мира усилить ВСУ и получить многолетние гарантии безопасности от США и ЕС.

В свою очередь, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по итогам первого дня переговоров в Женеве ждать каких-либо новостей не стоит, поскольку трехсторонние встречи продолжатся еще и завтра.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 13:24
    Любые переговоры, самая обычная торговля. Чем торгуем?
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 13:42
      министр армии США Дрисколл

      Ишь ты, наконец журналисты ВО изучили название должности Дрисколла.
      А то кем они его только не называли, и Секретарём армии, и Министром вооруженных сил... yes
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 13:49
      Цитата: Младший рядовой
      Чем торгуем?

      Путин морду лица Трампа в обмен на Украину сливает.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:02
      Младший рядовой
      Сегодня, 13:24
      Любые переговоры, самая обычная торговля. Чем торгуем?

      hi Уж кому-кому, а матрасникам, как и всем наглосаксам и их выкормышам - бандеронацистам доверия нет от слова совсем, а за слово джентльмена нынче следует бить по тёблу.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:27
    В переговорах в Женеве от США будут участвовать представители Пентагона

    Ну и нормально. Наши военные с их на одном "языке" будут разговаривать. А Мединский поучительно и познавательно чего-нибудь по истории расскажет.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 13:42
      Цитата: alexputnik17
      Мединский поучительно и познавательно чего-нибудь по истории расскажет.

      Американская компания Noble подала в суд на Россию с требованием взыскать с неё 225 миллиардов долларов по царским облигациям 1916 года – которые так и не были оплачены.
      В то время облигации стоили 25 миллионов, и компания Noble заложила в сумму взыскания инфляцию, а также набежавшие за 110 лет проценты.
      Когда рассказы о печенегах и половцах наконец-то возымели своё действие
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:43
      по итогам первого дня переговоров в Женеве ждать каких-либо новостей не стоит
      Да и завтра тоже...Все должно решиться на ЛБС !
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:42
    Разговаривают ГЛАВНЫЕ, а мыши... молчать.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:51
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Американская компания Noble подала в суд на Россию с требованием взыскать с неё 225 миллиардов долларов по царским облигациям 1916 года – которые так и не были оплачены

    А сколько стоит помощь царской России в борьбе матрасов в борьбе за независимость. Вот Мединский им и расскажет, А потом Путин.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:10
    Или сколько стоит помощь СССР амерам в разносе Квантунской армии? Там наши солдаты погибали, а это бесценно. А Япония теперь крупнейший кредитор в долларах у амеров. Там много чего навспоминать можно.