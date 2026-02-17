В переговорах в Женеве от США будут участвовать представители Пентагона
По информации американской прессы, в трехсторонних переговорах в Женеве будут также участвовать министр армии США Дрисколл и командующий Европейским командованием США Гринкевич.
Учитывая, что на встрече в Абу-Даби Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, не исключено, что, помимо украинской тематики, в Женеве будут обсуждаться и другие немаловажные вопросы, например, продление действия ДСНВ-3. Кроме того, предполагается, что темами переговоров в Женеве, вероятнее всего, будут территориальные, военные, политические и экономические аспекты мирного урегулирования украинского кризиса.
Стоит отметить, что достижение какого-либо результата в мирном урегулировании маловероятно: помимо весьма минималистичных территориальных требований Россия заинтересована в устранении первопричин конфликта, то есть, по сути, в смене откровенно нацистского режима в Киеве, отказ украинских властей от политики, предполагающей дискриминацию русского и русскоязычного населения и гонения на каноничное православие. По словам украинского диктатора Зеленского, Киев никогда не согласится ни вывести свои войска из оккупированных районов Донбасса, ни предоставить русскому и русскоязычному населению право использовать родной язык в публичной сфере, ни прекратить репрессии в отношении представителей православного духовенства. Кроме того, Зеленский рассчитывает после заключения мира усилить ВСУ и получить многолетние гарантии безопасности от США и ЕС.
В свою очередь, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по итогам первого дня переговоров в Женеве ждать каких-либо новостей не стоит, поскольку трехсторонние встречи продолжатся еще и завтра.
