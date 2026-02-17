У Германии закончились зенитные ракеты для Украины

1 807 24
У Германии закончились зенитные ракеты для Украины

У Германии закончились ракеты-перехватчики для американских зенитных систем Patriot, а все новые поставки идут прямиком на Украину. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Претензии Зеленского к Германии несостоятельны, перебои с поставками зенитных ракет связаны с тем, что они у немцев попросту кончились. Как пояснил Вадефуль, на сегодняшний день у Бундесвера нет ракет даже для собственных ЗРК Patriot, всё отдано Украине после настойчивых просьб «нелегитимного». А получить новые ракеты Германия не может, потому что они прямо с конвейера отправляются на Украину в рамках программы PURL, за которую опять же платит Европа.



Как подчеркнул немецкий министр, Германия финансирует значительную часть закупок вооружений для киевского режима, пора бы и другим европейским странам раскошелиться. А то у немцев всё уже позаканчивалось.

Честно признаться, всё, что сходит там с конвейера, идет непосредственно Украине в рамках механизма, который в значительной степени финансируется европейцами, в значительной степени финансируется Германией. Другие европейские страны могли бы вносить больший вклад.


Между тем Зеленский требует от своих европейских спонсоров поставки новых зенитных комплексов и противоракет, заявляя, что имеющихся для отражения российских ударов «слишком мало».
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +7
    Сегодня, 13:26
    Немцы, ну нельзя же так. Вдруг на вас поляки нападут.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +1
      Сегодня, 13:44
      У немцев ракеты заканчиваются, чехи со снарядами заканчиваются, США с деньгами, Украина с солдатами заканчивается, а тем временем шел пятый год войны, войны у которой ни кто не видит конца...И приграничью достается очень даже не кисло...о чем по первому да и второму и третьему каналу предпочитают не говорить...
      1. ergh081 Звание
        ergh081
        +1
        Сегодня, 14:32
        Правильно, поддерживаю. Все эти информации про то, что заканчивается, что кирдык всему - это представление, цирк для наших не очень умных начальников и простых граждан. На самом деле, там все готовятся к войне , и лишь выигрывают время пока мы тут балаболим
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 14:24
      Младший рядовой
      Сегодня, 13:26
      Немцы, ну нельзя же так. Вдруг на вас поляки нападут.

      hi В моей голове рождены подозрения, как-то причастности жыдо наркофюрером сбыта вооружений всем заинтересованным, что вполне может продвигать теневой глава бандерштата Али-Баба ( ермак ).
  2. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 13:35
    У Германии закончились ракеты-перехватчики для американских зенитных систем Patriot


    Придётся немцам очень сильно подождать. Ибо производство этих ракет американцы за последние годы нарастили примерно никак.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 13:39
      А нужны ли они немцам за такие деньги, с весьма сомнительной эффективность. Хотя если партия прикажет распилить...
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Младший рядовой
        нужны ли они немцам за такие деньги, с весьма сомнительной эффективность.


        Круче Пэтриота немцам ничего не купить. Ну не купят же они С-400 или С-500. laughing
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 13:48
          Ну - могут например в китайщину вдариться... what Закажут на али пару дивизионов тех же HQ-9.. laughing
        2. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Сегодня, 13:51
          Цитата: kromer
          Круче Пэтриота немцам ничего не купить.
          Как насчет THAAD?
          Вообще патриотами сбивать Гернаи ну такое себе. Те же IRIS-T немцы могут поставить намного больше.
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            0
            Сегодня, 14:01
            А что Ирис может сбивать, а может не сбивать?
          2. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 14:01
            Цитата: topol717
            Как насчет THAAD


            У него другое назначение. Одно дело беспилотники и крылатые ракеты сбивать и другое баллистические ракеты .... ну да ладно ...

            Цитата: topol717
            Те же IRIS-T


            Ириски сравнивать с Пэтриотами?
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 14:11
              Цитата: kromer
              Ириски сравнивать с Пэтриотами?

              ПротивоРакета для ИРИСа стоит точно намного дешевле чем для пэтриота. И с крылатыми ракетами на дальности до 40 км должны справляться. Хотя не знаю, тестов не видел, Отчетов с 404 по эффективности Ирисов то же не получал.
              1. kromer Звание
                kromer
                +1
                Сегодня, 14:20
                Цитата: topol717
                ПротивоРакета для ИРИСа стоит точно намного дешевле чем для пэтриота.


                Стоит дешевле. Но я не об этом. Я об характеристиках.
        3. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 14:00
          Всех в очередь за С-700. Цифры не от меня, Жириновский предсказывал.
        4. ergh081 Звание
          ergh081
          -1
          Сегодня, 14:25
          Наши торгаши запросто продадут. У них главное - прибыль. Вообще не удивлюсь
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 13:35
    что имеющихся для отражения российских ударов «слишком мало».
    На фото даже пальчиками показал wink
  4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 13:38
    У немцев не только этого не хватает, прежде всего разума и ума им не хватает!!!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:41
    А то у немцев всё уже позаканчивалось.
    Когда мозги всмятку/закончились, все остальное пропадает закономерно, автоматически...
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 13:43
    Зеленский ведёт себя так, как будто это он содержит Европу, а не наоборот...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:47
      Цитата: ROSS 42
      Зеленский ведёт себя так, как будто это он содержит Европу, а не наоборот...

      А он действительно так считает, что Украина от России Европу защищает и им всё должны.
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:45
    Этому,похоже,особо не стоит верить......у России ракеты для краины "закончились" ещё в 22 м году...
    Главный Фриц ещё Калининград воевать собирается,а как без ракет? Без ракет никак нельзя...
  8. Мячик Звание
    Мячик
    +1
    Сегодня, 14:05
    А чего у немцев хватает? Где их танки? Где их авиация? Где их флот? Где боеприпасы? Всё профукали, всё устарело и вышло из строя. Как же они собрались через три года с Россией воевать?
  9. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    0
    Сегодня, 14:06
    Инфа 146%. Ракет осталось на два-три дня!
    1. Мячик Звание
      Мячик
      0
      Сегодня, 15:54
      Это ты Лёху-Люсю-Арестовича образца 2022 года вспомнил?