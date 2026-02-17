«Худший покерфейс»: лицо Каллас выдало её скепсис в отношении США

Лицо главы европейской дипломатии Каи Каллас с головой выдало ее эмоции на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. Это был «худший покерфейс» современной политики.
Об этом заявили журналисты западного издания Politico, комментируя видео с мероприятия, ставшее в соцсетях вирусным.

Дипломат сжала губы и надула щеки во время выступления американского постоянного представителя при ООН Майка Уолтца. Тот говорил о том, как новая администрация США в кратчайшие сроки якобы прекратила большое количество вооруженных конфликтов по всему миру.



Представители СМИ сочли, что лицо Каллас выражало недовольство европейских политиков действиями и словами американцев.

Глядя на еврочиновницу, вспоминаются слова одного из некогда популярных хитов российской эстрады:

Губки бантиком, бровки домиком.

В нем же есть и слова, которые частично объясняют ход мыслей Каллас:

В голове с утра сто тысяч «почему».

Но, похоже, объяснить европейцам «что к чему» просто некому.

Хотя слово «покерфейс» известно многим, его нет в русском языке. Смысл данного термина – это лицо, не выражающее эмоций. И умение его сохранять необходимо далеко не только в азартных играх, но и в других областях человеческой деятельности. Во многих из них сохранение невозмутимости является необходимым качеством. В частности, одной из таких сфер является дипломатическая служба. Но, похоже, таким навыком Кая Каллас так и не овладела, хоть и занимает должность главы евродипломатии.

  1. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 13:47
    какое красивое слово придумали на западе - покерфэйс, во времена моей юности был совсем другой синоним слова покерфэйс, ей этот синоним кривого лица гораздо более к лицу. Точно не вспомню но как то про Е-баллы было.
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 14:07
      Какакой-такой "скепсис", вообще, может быть у потерявшей все свои товарные качества, нынешней, "Ревельской Кильки"?..
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 14:50
        ABC-schütze
        Сегодня, 14:07
        Какакой-такой "скепсис", вообще, может быть у потерявшей все свои товарные качества, нынешней, "Ревельской Кильки"?..

        hi Высказался бы в положительном ключе в отношении балтийской салаки, ну негоже мужикам высказывать претензии по поводу не совсем умной дамы: неприлично, неэтично и негигиенично.
        По сути она выполняет благородную миссию по дальнейшему развалу ЕС-ЕК, как и её коллега по цеху - ведьма фон дер кляйн, что играет на руку России.
        С умными и упоротыми врагами вести борьбу гораздо труднее.
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 15:34
        Цитата: ABC-schütze
        Какакой-такой "скепсис", вообще, может быть у потерявшей все свои товарные качества, нынешней, "Ревельской Кильки"?..

        Полная цитата из Politico:
        Высокопоставленный дипломат ЕС Кая Каллас не смогла сдержать своего скептицизма, когда посол США в ООН Майк Уолц начал хвастаться заявлениями Вашингтона о том, что он положил конец многочисленным войнам.
        Поджав губы и надув щеки, Каллас быстро отреагировала на происходящее и стала символом недовольства европейцев американцами.         yes
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:06
      Цитата: mad-max78
      тот синоним кривого лица гораздо более к лицу.

      "Не пеняй на зеркало, коль ...."
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 13:49
    Какой "покерфейс", блин?...
    Чтобы сделать "покерфейс", надо, как минимум, знать, что такое покер. Эта - дальше погремушек не ушла в развитии...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:56
      Губки бантиком, бровки домиком.

      Похож на маленького сонного гномика,
      А в голове всего сто тысяч почему
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:53
    Какой фейс может быть у сушеной балтийской селёдки? Где они там его нашли?
    Бред какой то...
    1. NICK111 Звание
      NICK111
      +1
      Сегодня, 13:57
      Скорее воблы, чем селедки, уважаемый. ДЭвушка всячески хочет привлечь к себе внимание, потому и гримасничает.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 14:07
        Не не не, не надо сравнивать НАШУ Воблу, вкусняшечку с заморской...
        Вы когда ни будь пробовали норвежскую или датскую селёдку, приготовленную по их нему... сразу скажу, не айс, на ихнего любителя.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 15:09
          Цитата: rocket757
          НАШУ Воблу, вкусняшечку с заморской..

          Да уж Астраханская вобла и тарань, в мире такой вкусняшки нет, особливо под пивасик без концентратов.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 15:27
            Так в предвкушении все...
            Если в этом году разлив будет нормальным, будем ловить!!!
            В прошлом году увы, без воды и без рыбы остались...
            1. carpenter Звание
              carpenter
              +1
              Сегодня, 15:29
              Цитата: rocket757
              Если в этом году разлив будет нормальным, будем ловить!!!

              Похоже в этом году снегу много и разлив должен быть хорошим.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 15:30
                Снег это ещё не все... тут и взбрыки погоды бывают, да и последыши/выкормыши рыжего черта, все могут обос с с портить, это они умеют.
            2. bk316 Звание
              bk316
              0
              Сегодня, 15:59
              Так в предвкушении все...

              Нерестового запрета не ожидается?
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:53
    ❝ Лицо главы европейской дипломатии Каи Каллас с головой выдало её эмоции ❞ —

    — Какой «покерфейс»? У Каи позывы в туалет, а этот говорит, говорит ...
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:57
    КаКа хотела сказать какую то гадость,да вдруг вспомнила,что этот и побить может..янки -они такие..
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 13:58
    Губки бантиком, бровки домиком.
    Зачем цитировать певичек ртом, которые могут потенциально быть иноагентами. И покерфейс означает совсем другое.
  7. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 14:05
    Ей больше подойдет "шокерфейс" ("Стражи Галактики")........
  8. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 14:19
    Ей больше подойдет хукерфейс (hooker face)! laughing
  9. Per se. Звание
    Per se.
    0
    Сегодня, 14:32
    Представители СМИ сочли, что лицо Каллас выражало недовольство европейских политиков действиями и словами американцев.
  10. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 14:38
    Чего все так разволновались? Уж сказали бы честно - нам абсолютно по кер на её фейс.
  11. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 14:48
    Хотя слово «покерфейс» известно многим, его нет в русском языке.

    Зато есть жаргонное "полупокер". Вот это самое она(Каллас) и есть.