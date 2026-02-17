«Худший покерфейс»: лицо Каллас выдало её скепсис в отношении США
Лицо главы европейской дипломатии Каи Каллас с головой выдало ее эмоции на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. Это был «худший покерфейс» современной политики.
Об этом заявили журналисты западного издания Politico, комментируя видео с мероприятия, ставшее в соцсетях вирусным.
Дипломат сжала губы и надула щеки во время выступления американского постоянного представителя при ООН Майка Уолтца. Тот говорил о том, как новая администрация США в кратчайшие сроки якобы прекратила большое количество вооруженных конфликтов по всему миру.
Представители СМИ сочли, что лицо Каллас выражало недовольство европейских политиков действиями и словами американцев.
Глядя на еврочиновницу, вспоминаются слова одного из некогда популярных хитов российской эстрады:
В нем же есть и слова, которые частично объясняют ход мыслей Каллас:
Но, похоже, объяснить европейцам «что к чему» просто некому.
Хотя слово «покерфейс» известно многим, его нет в русском языке. Смысл данного термина – это лицо, не выражающее эмоций. И умение его сохранять необходимо далеко не только в азартных играх, но и в других областях человеческой деятельности. Во многих из них сохранение невозмутимости является необходимым качеством. В частности, одной из таких сфер является дипломатическая служба. Но, похоже, таким навыком Кая Каллас так и не овладела, хоть и занимает должность главы евродипломатии.
Информация