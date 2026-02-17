«Всех интересуют, как «Тор» проявляет себя в зоне боевых действий»

Выставка World Defense Show, которая раз в два года проходит в Эр-Рияде - крупнейшем городе Саудовской Аравии - изначально выстраивалась, исходя из практического опыта соседей из ОАЭ, где уже продолжительное время действуют два международных форума, связанных с вооружениями: в Абу-Даби и Дубае.

Зато теперь, по прошествии четырех лет с момента запуска первой оружейной выставки в Эр-Рияде, новая мировая оружейная площадка на Ближнем Востоке, без преувеличения, гремит на весь мир.

За несколько лет интенсивной работы саудовский форум стал реальным конкурентом для партнеров из Эмиратов, что, впрочем, не слишком расстраивает военных аналитиков и журналистов, ведь выставка в Эр-Рияде генерирует дополнительный пласт современной военно-технической информации.

И, конечно, Россия и ее оружие уже традиционно присутствуют в Эр-Рияде со своею обновленной экспозицией вооружений и военной техники.


За четыре дня международной оружейной выставки World Defense Show-2026 в Саудовской Аравии российскую экспозицию посетили тысячи гостей и участников этого масштабного форума.

В ходе деловой программы выставки представители «Рособоронэкспорта» и российских оружейных холдингов провели ряд встреч и переговоров с делегациями силовых ведомств Саудовской Аравии и других стран-участниц выставки, а также предприятиями оборонной промышленности ближневосточного региона.

Как рассказали в пресс-службе «Рособоронэкспорта», российская делегация обсуждала с партнерами «вопросы поставок российской оружейной продукции и расширения технологического партнерства», направленного на «совместные разработки и производство вооружения и военной техники».

С использованием уникальных технологий и опыта предприятий оборонно-промышленного комплекса России, безусловно.


Как известно, оружейные контракты не любят суеты и излишней огласки, поэтому предоставим нашим специалистам возможность спокойно провести свою непростую работу по проведению новых договоренностей «в жизнь». Мы же, со своей стороны, посмотрим на некоторые типы вооружений, к которым проявляли особый интерес гости и участники World Defense Show-2026.

Прежде всего, это сегмент противовоздушной и противоракетной обороны, - наиболее востребованный в современных боевых действиях вследствие непрерывного развития средств воздушного нападения. Его представляли на полях российской экспозиции специалисты оборонного холдинга «Алмаз-Антей».

Здесь надо отметить, что Концерн ВКО «Алмаз-Антей» – это крупнейшее интегрированное объединение российского ОПК в области разработки и производства систем воздушно-космической обороны. Оружейную продукцию входящих в него предприятий, еще с советских времен поставляемую в армии стран-партнеров, знают во всем оружейном мире, и по сегодняшний день она привлекает внимания десятков государств.


Отдельного внимание со стороны делегаций Ближнего Востока и государств Африки заслужили модели модификаций российского зенитного ракетного комплекса семейства «Тор-М2».

В Эр-Рияде показали базовую версию экспортного ЗРК «Тор-М2», а также ЗРК «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, ЗРК «Тор-Э2» на гусеничном шасси и колесный вариант – ЗРК «Тор-М2К».

Эти зенитные ракетные комплексы малой дальности производятся на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», и предназначены для защиты сухопутных и морских военных объектов и войск от атак самолетов, вертолетов, крылатых и оперативно-тактических ракет, авиабомб и современных беспилотников.


«Всех интересуют не только характеристики ЗРК «Тор», а именно как он проявляет себя в зоне боевых действий, - заявил журналистам представитель Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Олег Голубев. - Нам есть, что на это ответить. Те положительные характеристики и данные, которые у нас есть, подтверждают возможности комплекса».

По словам эксперта, эти ЗРК которые могут работать в связке с боевой машиной стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО», обеспечивая прикрытие от воздушных угроз даже во время марша.

Военные аналитики отмечают, что экспортный потенциал российских «Торов» остается высоким и не полностью реализован, особенно в свете постоянно растущего боевого опыта этих средств ПВО.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:02
    Кто ни будь видел, как самолеты гоняются за птицами???
    По современным меркам, спутать крупных птиц/небольшое количество, клин, с дронами, дело не хитрое! soldier
  2. ABC-schütze Звание
    ABC-schütze
    +1
    Сегодня, 14:03
    Ну, судя по тому, что в "европах", уж как года три, пытаются "отлавливать" и "привлекать" тех кто только "подозревается" в МНОГОЛЕТНИХ поставках комплектующих к Искандеру-М, Тор-у, С-300 и много к чему другому, "работают" упомянутые системы и комплексы весьма похвально...
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      -3
      Сегодня, 14:23
      В моем понимании эти комплексы должны были прикрывать любую группу наступления, но на практике оказалось что они не столько эффективны против роя дронов.
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +4
        Сегодня, 14:30
        Против "роя дронов" эффективны дробовики и развитая РЭБ/РЭП. А ТОР-ы для прикрытия от других ср-в ВН разрабатывались. Коих у киевских бандеро - нациков уже ДАВНО, банально, на ЛБС нет...
  3. ЛМН Звание
    ЛМН
    0
    Сегодня, 14:07
    Какая право глупость.. laughing
    Это какое поколение ТОР уже?))
    Сколько и чего он только уже не позбивал..
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 14:23
    Совершенно естественно, что интерес к Российскому ПВО повышен. Старый добрый Тор отрабатывает по заявленным характеристикам. Плохо в его зоне действия летается.
  5. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -1
    Сегодня, 14:48
    "Как", да "как"... - " каком"- кверху""... yes
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -6
    Сегодня, 14:48
    ТОР-М2 на СВО показал себя откровенно плохо. Его радар в упор не видит подлетающие FPV-беспилотники. Никак не реагирует на них. Видео уничтожения комплексов ТОР - десятки.
    Это машина ПВО, которую саму надо тщательно оберегать от дронов.
    ТОР может сбить пролетающий над ним на высоте крупный дрон или КР.
    Этого мало.
    1. Neptus Звание
      Neptus
      +3
      Сегодня, 15:05
      Цитата: voyaka uh
      ТОР-М2 на СВО показал себя откровенно плохо. Его радар в упор не видит подлетающие FPV-беспилотники.

      Вы сову не на тот глобус натягиваете. Вам не кажется что стрелять здоровенной ракетой по игрушечному коптеру это ...
      ТОРы - это ПВО средней дальности. Его цели это самолёты и тактические ракеты крылатые и баллистические.
      По FPV-дронам должна работать местная ПВО с оптической СОЦ (станц.обнар.цел.), в виде робо-турелей и вооружения на бронетехнике.
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 15:25
      Для уничтожения дронов малого и среднего размера вполне эффективен ЗРПК "Панцирь" СМ, и особенно его новые специальные мини ракеты для поражения роя дронов, "ТОР" это совсем иной зенитный ракетный комплекс, для других целей.