ВСУ якобы не в состоянии бороться с новой тактикой по прорыву линий обороны

ВСУ якобы не в состоянии бороться с новой тактикой по прорыву линий обороны

Российские войска начали применять новую тактику для прорыва линий обороны украинской армии, нанося комбинированные удары. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

По данным от украинских военных, в последнее время ВС России начали применять по позициям ВСУ комбинированные удары, после которых живых в окопах и блиндажах практически не остается. Новая тактика заключается в ударе по цели авиабомбами ФАБ с универсальным комплексом планирования и коррекции, которые на Украине называют «корректируемыми» авиабомбами (КАБ). После отработки по позициям авиации, их накрывают ударами тяжелых огнеметных систем ТОС.



Как заявил один из украинских аналитиков, российские фронтовые бомбардировщики несут по восемь авиабомб с УМПК, а позиции ВСУ атакует не один самолет, а, как правило, два-три, причем не заходя в зону поражения ПВО. Авиабомба с УМПК летит на 150 км и точно поражает цель. А потом ее накрывают термобарическими боеприпасами, не оставляющими после себя никого живого.

Речь о комплексном применении не только КАБ. Опасность в том, что после того, как отработали КАБ, по позициям ВСУ работают тяжёлые огнемётные системы. Они комплексно выжигают позиции ВСУ.


Как жалуются украинские военные, такие удары не дают закрепиться ВСУ даже в городской застройке. Но каких-то крупных прорывов обороны линий ВСУ, тем не менее, пока нет.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:00
    В основном от ВСУ остаются безвести пропавшие и СОЧ ( это не совсем СОЧИ - хотя три буквы одинаковые ).
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 14:31
      Все-таки, когда ожидать крупного прорыва или захвата областного центра?
      1. belost79 Звание
        belost79
        -1
        Сегодня, 14:48
        "Все-таки, когда ожидать крупного прорыва...?"
        Если опираться на опыт предыдущей большой войны, то для крупного прорыва надо сосредоточить до 500 арт. орудий на км фронта, 1-2 танковые армии (600-700 танков в каждой), несколько тысяч самолетов. При этом на остальных участках фронта должны вестись активные боевые действия с целью не дать противнику перебрасывать резервы в место прорыва.
        Есть у РФ возможности для такой операции? Нет. Так что успокойтесь, не будет никаких прорывов в этой войне.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 14:01
    Как жалуются украинские военные, такие удары не дают закрепиться ВСУ даже в городской застройке.
    Пожалуйтесь маме с папой...
  3. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +7
    Сегодня, 14:01
    Красота!Чем лучше работает наша авиация и артиллерия, тем меньше наши потери.
  4. Бан Зай
    Бан Зай
    0
    Сегодня, 14:06
    До сих пор авиация каклов, работает вчера двумя бомбами повредили дорогу в Запорожской, в официальных новостях яндекса
  5. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 14:07
    Кац предлагает сдаться..... wink
  6. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -5
    Сегодня, 14:12
    По данным от украинских военных, в последнее время ВС России начали применять по позициям ВСУ комбинированные удары, после которых живых в окопах и блиндажах практически не остается.

    Речь о комплексном применении не только КАБ. Опасность в том, что после того, как отработали КАБ, по позициям ВСУ работают тяжёлые огнемётные системы. Они комплексно выжигают позиции ВСУ.


    Всякое может быть, но по-моему мнению это чушь собачья.

    Попасть в блиндаж или окоп КАБом не реально, как и подогнать ТОС на дистанцию открытия огня для него.

    Сегодня в тыловые зоне противник нанёс удар по нашей буханке, есть погибшие и раненые. ТОС противник сожжет моментально как только он подойдёт на 30 км к ЛБС.

    Нам нужна артиллерия с новыми неушатанными стволами и Сарма с высокоточными ракетами. Иначе нам не подавить артиллерию противника которая уничтожает наши штурмрвые группы.

    Ситуация на ЛБС очень сложная, потерь не мало, со связью и РЭБом очень плохо. Враг это понял и контратакует.

    Жаль, что наши генералы этого не понимают и просто гонят пехоту на убой.

    Не можешь закрыть РЭБом район куда наступаешь, не можешь тут же подавить огнём артиллерию противника в радиусе 30-40 км от района куда выдвигаться штурмовые группы - нечего наступать!!!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Всякое может быть, но по-моему мнению это чушь собачья.

      Попасть в блиндаж или окоп КАБом не реально, как и подогнать ТОС на дистанцию открытия огня для него.

      И, тем не менее, такой метод применяется на практике, хотя, конечно же, надо бы добавить дальнобойности ТОС. Вполне логично предположить, что модификация ТОС-3 ("Дракон") не последняя.
      1. D O Звание
        D O
        +1
        Сегодня, 14:54
        надо бы добавить дальнобойности ТОС

        Или разработать планирующие бомбы объемного взрыва, доставляемые Су-34. Возможно, с использованием имеющихся боеприпасов ТОС.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Попасть в блиндаж или окоп КАБом не реально

      Прямого попадания не надо, радиус сплошного поражения взрывной волной т. е в укрытиях ФАБ 500 54 м, по площади это 8 тыс. кв. м, взводный опорный пункт 400*300 м это если очень жиденько, 120 тыс. кв. м, как оно и есть, два самолёта по 8 КАБов гарантированно его уничтожают нужно только в 400 на 300 попасть, это только взрывной волной в укрытиях, а есть ещё осколки у которых зона поражения в разы больше, да и сама воронка диаметром 8 м.
    3. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 14:53
      А как Вы опорники брать предлагаете? Если какелы в полузакопанном состоянии, арту использовать практически бесполезно. Здесь, по разведанным координатам, крылатый чугуний с термобарами, творит чудеса.
    4. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 15:51
      Жаль что генералы не понимают того ,что понимают диванные специалисты
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:13
    Таки да, плотность огня, огненный вал... помогает преодолеть сопротивление противника.
    Если подумать, присмотрется, что у противника из активного/пассивного противодействия... минные поля и дроны. Тоже серьёзные аргументы, если их влияние нивелировать, противнику, на передовой, станет совсем кисло... soldier
  8. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 14:32
    Как жалуются украинские военные, такие удары не дают закрепиться ВСУ даже в городской застройке. Но каких-то крупных прорывов обороны линий ВСУ, тем не менее, пока нет.
    :
    это всего-лишь дорогой способ сильного ослабления и локального прорыва обороны к тому же медлительный, т.к. организовать авианалет и подвести ТОС нужно время и не малые ресурсы.
    Как фактор - хорошо, но недостаточно.
    но как с развитием наступления?
  9. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +2
    Сегодня, 14:34
    Не проще ли вместо того что бы гнать тосы к лбс,закидать бомбами термобарическими с упмк.Вылетел наряд сил, пара с фугасами,пара с термобарами .При дальности сброса 150 км,как утверждает автор.Такие мысли мне одному в голову пришли?И незачем рисковать расчетами тос,у оппонентов Дронов как у дурня фантиков благодаря гейропе
    1. sdivt Звание
      sdivt
      -2
      Сегодня, 14:52
      Цитата: О. Бендер
      Не проще ли вместо того что бы гнать тосы к лбс,закидать бомбами

      не претендую на истину, но могу предположить, что есть сложности с носителями - фронтовой авиацией
      это и количество бомбардировщиков, и количество подготовленных специалистов из лётного состава, да и ресурс самих машин
      в общем, вопрос надо рассматривать комплексно, а не просто - вот это лучше, а это - хуже