Неделя до 4-летия СВО: враг адаптировался, потому не видит смысла капитулировать

Ровно неделя остаётся до 4-летия специальной военной операции. Если бы тогда, 24 февраля 2022 года, кто-то из политиков, военных или вездесущих эфирных экспертов заявил, что боевые действия будут продолжаться и в феврале 2026 года, то на этого человека посмотрели бы, мягко говоря, странным взглядом. А уж какими эпитетами бы его наградили, сами понимаете…

Но ни один из «вангователей» образца 2022 года точного прогноза не дал. И СВО продолжается, несмотря на всевозможные встречи «в верхах», несмотря на все минские, стамбульские, анкориджские, эмиратские, женевские, и какие-то ещё переговорные форматы.



Если рассматривать ситуацию исключительно с военной точки зрения (вынеся за скобки всю сопутствующую политику – хотя это крайне сложно, особенно учитывая характер этого конфликта), можно констатировать, что противник, фактически потеряв собственную экономику, львиную долю промышленной базы и энергетики, в военном плане не сломлен. Пытаться убеждать в обратном было бы, откровенно говоря, странно. Хотя в эфирах крупных каналах всё ещё хватает «экспертов», которые ходят туда 4 года и всякий раз заявляют, что, дескать, противник уже «совсем» деморализован и что он вот-вот побежит на десятки километров. Есть и те, у которых противник «уже вовсю бежит». Аплодисментов за кадром, правда, нет, потому что в большинстве таких ток-шоу зрителей просто заменили красивыми и яркими студийными экранами.

Что можно констатировать. Да, вся материальная база украинской армии – внешние вливания. Не менее трёх четвертей оружия, техники и боеприпасов к пятому году вооружённого конфликта – иностранная военно-техническая помощь. В составе ВСУ, НГУ и других силовых структур Украины не осталось ни одной бригады, которая не подвергалась бы доукомплектованию или переформированию в связи с крупными потерями. В составе ВСУ не осталось ни одной бригады, где не было бы иностранных наёмников, а то и кадровых иностранных военных. Не менее трети населения Украины убыло за рубеж, и абсолютное большинство возвращаться оттуда обратно явно не собирается, несмотря на итоги прокиевских опросов.

Но все эти факты и факторы, ещё раз, ситуацию на фронте кардинальным образом не меняют. Все успехи российской армией достигнуты, во всех смыслах этого слова, кровью и потом, сверхконцентрацией и личным мужеством и героизмом.

Противник пятится, теряет километр за километром, село за селом, город за городом. Но для него пока всё это не набирает критической массы, которая бы привела либо к полному «рассыпанию» фронта, либо к политическому взрыву в кругах «элит». Западные спецслужбы умело рулят, гасят внутренние противоречия: одним помогают бежать с миллиардами, других отправляют в колонии от имени САП, НАБУ, судов, а то и непосредственно главы киевского режима.

Всё это лишний раз говорит о том, что противник адаптировался. Наша тактика и стратегия его, безусловно, изматывают, но пока он не столкнулся с какими-то по-настоящему нерешаемыми задачами. Если этот момент подступает, и противник это чувствует, начинается забалтывание, предложение перемирий, переговоров, консультаций, встреч, обсуждений и т.п.

То есть, противник пока явно не столкнулся с вариантом выбора: капитуляция сейчас или военный разгром (буквально) завтра. А если не столкнулся, то есть растущая вероятность того, что и 4 года для СВО не предел, ведь зачем ему выполнять наши условия, когда их можно не выполнять...
    Ивар Рави
    Сегодня, 14:16
    На третий день СВО я дал прогноз, что эта операция на годы: нельзя победить половинчатыми мерами.
      JuhanJuhan
      Сегодня, 14:28
      🤝, коллега по ремеслу предсказания. Я на третий час войны ответил сыну, что это на годы.
      23 февраля 2022 мне жена покойного шефа и дальняя родственница подарила носки с тостом за мир. Я ей рассказал свой сон про ограниченный ядерный удар, и сказал, что война вот вот начнется.
      В пять утра 24-го я включил Шария и стал читать новости.
        Курильщик
        Сегодня, 14:31
        Вот ведь.. даже здесь меряются...
        А ведь статьей вопрос поднят серьезный!!! И волнует каждого в нашей стране! Когда закончится война, какие цели мы реально преследуем, где готовы(не готовы) остановится, будет ли мобилизация, да и социальные проблемы нарастают и т.д. и т.п. ?
          Тот же ЛЕХА
          Сегодня, 14:39
          Когда закончится война, какие цели мы реально преследуем, где готовы(не готовы) остановится, будет ли мобилизация, да и социальные проблемы нарастают и т.д. и т.п. ?

          Если такими темпами то лет через 25 этак. what
          А если наше правительство начнет чудить с законами и запретами...то придется вносить поправку не в нашу пользу.
            Neo-9947
            Сегодня, 14:48
            С 1 сентября 2026 года в России хотят ввести технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. По задумке Минпромторга, собранные средства пойдут на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности

            Надо ж казну пополнять, все всё понимают. wassat
              Аскольд65
              Сегодня, 15:10
              Цитата: Neo-9947
              По задумке Минпромторга, собранные средства пойдут на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности

              А в банках занять денег под проект, как это делается во всём мире, видимо не вариант. Проще ограбить население, деньги спустить и распилить, а потом разводить руками -- развить так и не шмогли. И никто никому не должен. request Им государство денег на эти цели уже выделяло немерено, но они ушли в " песок". Теперь решили потрясти население....
              Ну так можно под такую лавочку, например, ввести продуктовый сбор на развитие сельского хозяйства.
                Neo-9947
                Сегодня, 15:19
                Цитата: Аскольд65
                ввести продуктовый сбор

                Вай! Вы зачем это написали? А вдруг какой-нибудь депутат ГД увидит? И скажет: "Кстати, да!" wassat
                Zoer
                Сегодня, 15:24
                Цитата: Аскольд65
                А в банках занять денег под проект, как это делается во всём мире, видимо не вариант.

                Во всём мире под это дело ставка 4-5%, в Китае вообще прямые субсидии и без всяких там налогов. У нас ставка в банке около 20% сейчас. КАК при этом занимать денег на проект, который окупится в лучшем случае лет через 10? Это нужно будет отдать в ТРИ раза больше, чем взял. Учитывая, как работают наши ушлые манагеры и прочие барыги-олигархи (а другим у нас крупный капитал не видать, как своих ушей), то никакой окупаемости, да и вообще результата НЕ БУДЕТ. А все эти утильсборы, НДСы, технологический сбор и т.д. и т.п.- это просто поборы с целью наполнить казну здесь и сейчас. Денег очень сильно не хватает. А тряхнуть жиреющих олигархов политические власти никак не могут. Не для этого их олигархи туда ставили.
                У России уже не осталось возможностей эволюционного развития. Увы...
                  Аскольд65
                  Сегодня, 15:40
                  Цитата: Zoer
                  Денег очень сильно не хватает. А тряхнуть жиреющих олигархов политические власти никак не могут. Не для этого их олигархи туда ставили.

                  Сами банки деньги гребут лопатами. Интересно, где они их берут? what
                  Предприниматели кредиты не берут ( не выгодно), ипотека встала, кредиты под авто и всё остальное, то же самое.
                  Цитата: Zoer
                  в Китае вообще прямые субсидии и без всяких там налогов.

                  Как я написал выше, у нас это уже проходили. На это денег больше нет. На этот раз решили тупо забрать у населения, но потом как всегда -- извините, не получилось, а денежки -- тю-тю....Ещё больше снизят покупательную способность населения, продажи упадут, а с ними и налоги НДС. Опыт с АВТОВАЗом ничему не научил.....
                    Zoer
                    Сегодня, 15:51
                    Цитата: Аскольд65
                    Сами банки деньги гребут лопатами. Интересно, где они их берут?
                    laughing Само собой, не то что лопатами, уже и ВАГОНАМИ.
                    Где берут? Так вот государство у нас отнимает и им даёт. Например- льготная ипотека. Слыхали о такой? Вот банк даёт вам кредит на жильё под 20%. Вы естественно не можете себе позволить себе такую роскошь. Тогда на выручку приходит великий-солнцеликий и говорит: Я дам тебе дружок жильё по льготной ипотеке и будешь ты платить всего 5% по кредитной ставке. Прекрасно же!!! Но только вот банк то всё равно получает 20% в год от суммы займа. А откуда берётся разница? Правильно- из БЮДЖЕТА РФ. Т.е. это народные деньги, и их геостратег отдаёт банкам. Да так лихо получается, что за 20 лет такой "компенсации" банк получает 2-3 стоимости той самой квартиры, что вы взяли в самом начале! laughing Понимает, какая ловкость рук, и никакого мошенничества! Только я вот не понимаю, почему родное государство напрямую не может купить у застройщика ТРИ квартиры и бесплатно отдать их нуждающимся семьям? Для государства это будут ровно те же затраты. Только в ТРИ раза больше семей получат жильё, да ещё без кабалы в 20 лет, а это прямой путь к повышению демографии. Но нееет!!! Кормить банки ЕМУ важнее.
                    И вот такой "логический" беспредел везде и всюду в нашей стране. Чем это объяснить, я в душе не ведаю.
                      роман66
                      Сегодня, 16:00
                      Cui prodest?
                      , дружище...
                    Zoer
                    Сегодня, 16:02
                    Цитата: Аскольд65
                    Как я написал выше, у нас это уже проходили. На это денег больше нет. На этот раз решили тупо забрать у населения, но потом как всегда -- извините, не получилось, а денежки -- тю-тю....

                    Да никогда в современной РФ это не проходили. Ни разу никто не давал денег с целью получения конкретного результата. Всегда была одна единственная цель- распилить бюджетные деньги. При минимальной ответственности за всё. Главное создать хоть какую то видимость деятельности и хоть что то показать на выходе. Вот и сейчас, никаких конкретных целей, кроме наполнения бюджета и вливание его в войну они не преследуют.
                Geosun
                Сегодня, 15:39
                Цитата: Аскольд65
                А в банках занять денег под проект, как это делается во всём мире

                Банки во всем мире частные, существуют очень давно, имеют капиталлы сопоставимые с бюджетом земель на которых находятся. Наши же крупные банки с госучастием. Да и капитал в них тот, что удалось занять у центробанка.
          ЖЭК-Водогрей
          Сегодня, 14:39
          Цитата: Курильщик
          Когда закончится война, какие цели мы реально преследуем, где готовы(не готовы) остановится, будет ли мобилизация, да и социальные проблемы нарастают и т.д. и т.п. ?

          Как в Афганистане, война будет лет 10. И завершится также. Комсомольцы повторяют историю Советского Союза.
            Курильщик
            Сегодня, 14:47
            Цитата: ЖЭК-Водогрей
            Как в Афганистане, война будет лет 10. И завершится также.

            Количество жертв войны и ущерб уже давно не сопоставим !!!

            А еще меня все время терзает и не дает покоя фраза главного(в свете Анкорриджа)
            СССР в преддверии Великой Отечественной войны допустил ошибку, ублажая потенциального агрессора, второй раз такой ошибки в истории России не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении.
            это сказано 24.02.22
              ЖЭК-Водогрей
              Сегодня, 14:49
              Цитата: Курильщик
              СССР в преддверии Великой Отечественной войны допустил ошибку, ублажая потенциального агрессора, второй раз такой ошибки в истории России не будет.

              Если бы Красной Армией занимался Шойгу, Вермахт встретила бы разворованная армия с мосинками на лошадях и немцы дошли бы в 1941 году до Урала. Потому что при Шойгу мобики штурмовали Мариуполь с мосинками, без бронежилетов и аптечек.
                Dart2027
                Сегодня, 14:59
                Цитата: ЖЭК-Водогрей
                Если бы Красной Армией занимался Шойгу, Вермахт встретила бы разворованная армия с мосинками на лошадях

                Производство основной винтовки обр. 1891/30 гг. было прекращено в начале 1945 года.
                Конно-механизированные группы расформировали в 1946 году.
                  ЖЭК-Водогрей
                  Сегодня, 15:11
                  Цитата: Dart2027
                  Производство основной винтовки обр. 1891/30 гг. было прекращено в начале 1945 года.
                  Конно-механизированные группы расформировали в 1946 году.

                  Насчет винтовок. Реально Красная Армия в колоссальных количествах располагала самозарядными винтовками Токарева (СВТ). Они стояли на голову выше и обычных магазинных винтовок, и пистолетов-пулеметов. Красная Армия вложила миллиард рублей в перевооружение стрелковым оружием СВТ. Эти СВТ давали очень большую огневую мощь. Но чем дальше развивалась война, тем больше приходило низкоквалифицированных людей в армию, и они с СВТ уже не справлялись. Однако огромные предвоенные затраты на вооружение все-таки сыграли свою роль. В приграничных округах были тысячи самозарядок. К примеру, дивизия насчитывала 10 тысяч человек, и в ее распоряжении могло быть 4 тысячи самозарядок. Так что наши бойцы первой линии были вооружены самым передовым на тот момент оружием.
                    Dart2027
                    Сегодня, 15:54
                    Цитата: ЖЭК-Водогрей
                    Реально Красная Армия в колоссальных количествах располагала самозарядными винтовками Токарева (СВТ).

                    Располагала. И тем не менее мосинки тоже продолжали производить, так же как использовать лошадей, хотя уже были и танки и грузовики..
                urik62
                Сегодня, 15:58
                Вот только не надо про Красную Армию образца 1941 года, там тоже бардака было навалом, что собственно Вермахт и доказал, кровавыми слезами умылись.
              th.kuzmichev
              Сегодня, 14:53
              Так вы предлагаете сдаться или продолжать?
                Курильщик
                Сегодня, 14:58
                Цитата: th.kuzmichev
                Так вы предлагаете сдаться или продолжать?

                Цугцванг - ход уже сделан..
            Zoer
            Сегодня, 15:27
            Цитата: ЖЭК-Водогрей
            Как в Афганистане, война будет лет 10. И завершится также. Комсомольцы повторяют историю Советского Союза.

            Как в Афганистане УЖЕ никак не может быть. Потери людские, экономические и политические в РАЗЫ, а то и в десятки раз больше. И если так и дальше пойдёт, то боюсь что через 6 лет нашей страны уже не станет.
            ваш вср 66-67
            Сегодня, 15:30
            Цитата: ЖЭК-Водогрей
            Как в Афганистане, война будет лет 10. И завершится также.

            Недавно вроде было 3 года сво..
            И вот уже четыре..
            А людям Белгорода, Брянска и другим не становится лучше, а все хуже и хуже...
            Эх.... recourse
          никникник
          Сегодня, 14:54
          а чего им не меряться, у них там близкие, родственники, друзья не погибают, вот и сидят на диване и прикалываются и скорее всего на харчах и содержании и родителей.
          alexandreII
          Сегодня, 15:13
          Война закончится очень быстро,если воевать по взрослому(это не к бойцам СВО), а не ныть что мы не такие,нас обманули,там "брацкий народ", а брацкий народ нашим пленным головы и ещё кое что отрезал
      Silver99
      Сегодня, 14:43
      Капитулирует тот , кому больше некуда отступать, должен вас разочаровать эта СВО еще и внукам достанется при таком подходе. В 2022 году при подавляющем военном превосходстве были все шансы задавить 404, сейчас это перешло в спортивное соревнование и Запад уверовал в своей силе, да и США еще те "помошники" вот и думайте на сколько это.
      ТермиНахТер
      Сегодня, 14:47
      Господа предсказатели как-то забывают, что Россия воюет с коллективным Западом. Эта война, по определению, не может быть легкой и быстрой. Во-вторых, зелепоцу и его банде глубоко наплевать на Украину. Для них - это территория на которой они зарабатывают деньги. Что на этой территории будет потом и что будет с людьми - абсолютно наплевать.
        Silver99
        Сегодня, 14:57
        может вы озвучите цели войны с коллективным Западом ? Не думаю что когда начинали СВО прогнозировали затяжную свару, да еще со всем Западом, хотели лихим наскоком, на фу-фу взять 404, видел сколько техники отводили из вот вот захлопнувшегося мешка от Харькова, и сказкам про добрую волю после Стамбула отхода от Киева не верю........ правда где-то посередине, но то что вляпались мы надолго уверен, вон уже к долларовым расчетам по тихому возвращаемся, а как сладко пели про импортозамещение.
          th.kuzmichev
          Сегодня, 15:14
          "Сказки про добрую волю после Стамбула" - это прикрытие, просто сил было мало вот и ушли.
          nobody75
          Сегодня, 15:15
          может вы озвучите цели войны с коллективным Западом ?

          Ксеноцид генокрадов. Вековые вопросы быстро не решаются.
          С Уважением
          Аскольд65
          Сегодня, 15:16
          Цитата: Silver99
          может вы озвучите цели войны с коллективным Западом ?

          Это коллективный Запад упорно толкал Украину под СВО. Надеюсь, его, Запада, цели Вам описывать не надо?
        th.kuzmichev
        Сегодня, 15:07
        Согласен. Бандерня, это просто зомби, им уже не нужны не труселя, не Европа, будут стрелять, пока все не закончатся. Так, что бить и бить ещё, бешеные собаки не лечатся
        Zoer
        Сегодня, 15:34
        Цитата: ТермиНахТер
        Господа предсказатели как-то забывают, что Россия воюет с коллективным Западом.

        Не стоит передёргивать. Если коллективный запад вплотную втянется в конфликт, то нам придётся очень и очень туго. И без ЯО или помощи Китая, думаю нас просто не станет. С ЯО просто не станет и их. Вот и вся разница. А пока, что мы воюем только с ВСУ и + небольшим количеством диких гусей. Да, вооружения им поставляет запад, но не самое современной и не самое мощное.
          ТермиНахТер
          Сегодня, 15:57
          А все виды разведки - включая спутниковую, а старлинк? Патриот РАС 3 не самое новое? Что же тогда новее?
      Andobor
      Сегодня, 15:41
      Цитата: Ивар Рави
      На третий день СВО я дал прогноз, что эта операция на годы:

      На четвёртый день я понял, что это надолго.
      Русич
      Сегодня, 15:45
      Цитата: Ивар Рави
      На третий день СВО я дал прогноз, что эта операция на годы: нельзя победить половинчатыми мерами.

      А где и кому Вы про свой прогноз говорили?))
      Туре-Собака
      Сегодня, 15:56
      "Войну надо вести по-настоящему, или её совсем не вести. Середины тут быть не может"


      (В. И. Ленин. "На деловую почву". Полн. Собр. Соч. — 5-е изд. — М.: Политиздат, 1974. — Т. 35. Октябрь 1917 — март 1918. — С. 408—409.
      Опубликовано: «Правда» № 38, 1 марта (10 февраля) 1918 г.).
    topol717
    Сегодня, 14:19
    что противник что адаптировался..

    Как можно адаптироваться к ФАБам и ТОС-3? А еще без электричества, воды и канализации. Хотя человек ко всему привыкает.
      Младший рядовой
      Сегодня, 14:30
      А как раньше в бараках жили. Адаптируются.
      Владислав_В
      Сегодня, 14:32
      Цитата: topol717
      Как можно адаптироваться к ФАБам и ТОС-3?

      Элементарно!Хватать мужское население на улице и утрамбовывать в бусик.
      Володин
      Сегодня, 14:32
      Цитата: topol717
      Как можно адаптироваться к ФАБам и ТОС-3?

      Чтобы к ним нельзя было адаптироваться, нужно хотя бы один ФАБ на 100-200 м фронта (5-10 чугуниев на километр) и один ТОС-3 хотя бы на 5 км. Далее чистая математика. Линия фронта не менее 2000 км. То есть, чтобы "не адаптировались", нужно минимум 10 000 ФАБ ежедневно и 400 тех же ТОС-3. Есть такое? К сожалению, нет. А если не по всему фронту, то та же интенсивность хотя бы на нескольких участках, где потом адаптироваться будет просто некому. Потому пока враг и адаптируется.
        Аскольд65
        Сегодня, 15:24
        Такие плотности войск ( условно) не имела Красная Армия, да и немцы, во время ВОВ. Нужна концентрация сил и средств на узких участках фронта для взламывания обороны ВСУ с изолированием района боевых действий для подхода резервов врага. Но проблема в том, что сейчас с развитием средств разведки такое не реально, поэтому и атакуют на небольшую глубину ограниченными средствами. Как численно, так и проблемой противодействия западным технологиям в руках ВСУ.
      Aken
      Сегодня, 14:45
      Как можно адаптироваться к ФАБам и ТОС-3?

      Никак нельзя адаптироваться. Поэтому Украина войну проиграла. Давно уже проиграла.
        RuAbel
        Сегодня, 14:55
        Давно уже, когда решила стать анти-Россией. Но и мы не победили, вот в чём беда.
        Развед
        Сегодня, 14:58
        Цитата: Aken
        Поэтому Украина войну проиграла. Давно уже проиграла.


        Я, видимо, что-то пропустил. Назовите хоть один украинский областной центр, над администрацией которого развивался бы российский флаг сегодня.
          Aken
          Сегодня, 15:10
          Это я общался с Евгением - победоносцем.
        th.kuzmichev
        Сегодня, 15:00
        Украина то проиграла, давно уже нет такой страны. Только мы не с Украиной воюем.
          Aken
          Сегодня, 15:08
          Хорошая новость. И какая же теперь страна на месте Украины?
      никникник
      Сегодня, 14:58
      Те которые без все этого не могут, давно уже заграницей пузы и попы греют, а тут остались те, кому деваться некуда и нет возможностей. Для этого столько времени было дано Россией для "можливых", а так долбим простой люд на Украине, а они наших((
    rocket757
    Сегодня, 14:23
    кто-то из политиков, военных или вездесущих эфирных экспертов заявил, что боевые действия будут продолжаться и в
    . Говорили, но их было не много и верхние слушали не их...
      oleg-nekrasov-19
      Сегодня, 14:56
      да ,если просто наблюдать за передвижениями Зеленского и его банды вести преговоры с признанным в РФ террористом Будановым , беречь мосты через Днепр , правительственный квартал на Банковой и домишки киевских нуворишей в Конча Заспа , все это может продолжаться действительно очень долго.
        rocket757
        Сегодня, 14:58
        Что тут сказать... жираф большой и кто ему там, что нашептывает, пойди пойми.
    О. Бендер
    Сегодня, 14:27
    С началом СВО ,когда наши были в Гостомеле ,я подумал что месяц два уйдет на левобережную часть Украины,до полугода первый берег до западной Украины.После ухода наших десантников из практически окраин Киева у меня взорвалось негодованием.Не думал что тень минских соглашений ослепит руководство РФ.Партнеры и их вассалы снова нас обманули.
      Aken
      Сегодня, 14:47
      Если бы в апреле провели мобилизацию, всё могло бы уже закончится. Но побоялись народа. А когда стало поздно, уже не побоялись.
        двп
        Сегодня, 14:56
        Тут Вы правы,те кто сегодня руководит страной боится народа.
      th.kuzmichev
      Сегодня, 14:59
      Ни кого ни что не ослепило. У нас там было явно очень мало сил развёрнуто, потому как думали, что народ встанет на нашу сторону. Правильно, что ушли. Иначе все там бы героически и остались.
        Развед
        Сегодня, 15:04
        Цитата: th.kuzmichev
        потому как думали, что народ встанет на нашу сторону


        Позвольте уточнить: это мы конкретно с вами так думали?
    Александр Елизаров
    Сегодня, 14:28
    Наша тактика и стратегия его, безусловно, изматывают, но пока он не столкнулся с какими-то по-настоящему нерешаемыми задачами.

    Я думаю измотаны и хотят окончания СВО обе стороны.
    Говорят, что СВО надо продолжать сколько потребуется те кто сам не в окопе и не знает, что такое когда на тебя направляют огнестрельное оружие.
    Причём те начальники кто призывают идти воевать сами своих детей не отправляют воевать, а предпочитают руководить из теплого кабинета.
      никникник
      Сегодня, 15:05
      Вы правы. Вот отправить туда сынков депутатов ГД, заседателей СФ, приближенных к великому царьку и их внуков, вот тогда за 3 дня закончится, а можно и самих их туда, все равно от них толку нет, только и принимают законы против народа одни, другие грабят народ для жен и сынков где нить в Эмиратах, в америке, швейцарии и т.п. Даже замминистра МО спокойно выпустили во Францию, а она ведь в силу должности допущена была к документам ограниченного пользования разной степени и никто ее и не вспоминает и ни кто за ней с наручниками не едет в Париж
      guest
      Сегодня, 15:17
      Цитата: Александр Елизаров
      Говорят, что СВО надо продолжать сколько потребуется те кто сам не в окопе и не знает, что такое когда на тебя направляют огнестрельное оружие.

      А когда СВО закончится, Вы думаете огнестрельное оружие на нас не будут направлять? Вы видимо из тех, кто считает, что во время блокады, Ленинград надо было сдать.
    Дилетант
    Сегодня, 14:29
    Нельзя быть немножко беременной
    (Народная мудрость)

    СВО, "идущая по плану", о-го-го как показала, что можно...
    Vulpes
    Сегодня, 14:29
    "эффективные менеджеры" 35 лет демонстрируют всему миру как нельзя вести войны.
    Вадим С
    Сегодня, 14:32
    Ну так за это время уже все увидели странности этой войны, целые мосты, тоннели, центр киева и прочее прочее. Войной то не назовешь. А иксперты с телика просто зарабатывают неплохие деньги говоря написанное и тчательно проверенное, а иначе уедут надолго. Это же всё часть большой игры
    Младший рядовой
    Сегодня, 14:36
    Я думаю измотаны и хотят окончания СВО обе стороны.

    Не думали, сколько корпораций греют на СВО руки, радуются этому и хотят продолжение банкета.
    Федор 5755
    Сегодня, 14:38
    А чему удивляться, что СВО длится уже 4 года, если на третий день войны стоило только свиньям заикнуться о переговорах, как с нашей стороны тут же начались жесты доброй воли, суточные прекрашения огня, отводы войск и проч. Начали за здравие, а потом забуксовали - потому и та сторона, увидев наше соплежуйство, от поставок касок и сухпайков перешла к поставкам реальных боевых вооружений. Не сунься запад в ход этой войны, все закончилось бы максимум в 2023 году
    voyaka uh
    Сегодня, 14:41
    Россия столкнулась с упорной страной, которую неудачный "поход на Киев" только сплотил.
    И с военно-экономическим механизмом НАТО и ЕС, который, несмотря на бюрократию и противоречия, постепенно раскрутил свой ВПК и раздул ВПК Украины.
    Все военные новшества России перенимает ВСУ, а все новшества ВСУ перенимает РА.
    У России больше людской потенциал, и глубина территории позволяет развернуть крупные заводы ВПК.
    У Украины лучше разведка - спутники и ДРЛО НАТО. Лучше электроника и связь (нет санкций).
      Dart2027
      Сегодня, 15:01
      Цитата: voyaka uh
      Россия столкнулась с
      страной, которой управляют люди, которым плевать на то что с ней станет и которые готовы воевать до последнего украинца. Видимо так и будет, благо осталось их сильно меньше.
      guest
      Сегодня, 15:20
      Цитата: voyaka uh
      Россия столкнулась с упорной страной

      Единственное с чем Россия столкнулась это, как часто уже бывало в её истории, предательство элит.
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 14:47
    Цитата: Silver99
    В 2022 году при подавляющем военном превосходстве были все шансы задавить 404

    2014 году были шансы...но наши политики умудрились вляпаться в это гуано по самое не могу.
      th.kuzmichev
      Сегодня, 15:03
      В 2014-м шансы? Армия только сейчас силы и опыта набралась, и ещё недостаточно.
        guest
        Сегодня, 15:07
        Цитата: th.kuzmichev
        Армия только сейчас силы и опыта набралась, и ещё недостаточно.

        Чья армия? С той стороны тогда вообще не было реальной армии.
    Monster_Fat
    Сегодня, 14:51
    Ну, ка, мантру повторять: " все идёт по плану- мы ещё не начинали, все идёт по плану- мы ещё не начинали..."
    ..
    helilelik
    Сегодня, 14:52
    А вы представьте, что СССР во время войны, мог бомбить только, скажем, Баварию. А , например, разведывательные самолёты из Саксонии сбивать не мог. Корабли из Киля не мог топить. Не мог бомбить заводы в каком-нибудь Бранденбурге. Ну, они типа, в войне не участвовали. Как вся европа сейчас и сышыа. И ещё бы, при этом, газ и нефть через Индию им поставлял. И на лимпопиаду под нейтральным флагом ездил. Сколько бы тогда та война шла?
      Zhitel111
      Сегодня, 15:37
      Согласен с вами. Тоже думал, сопоставлял, как если бы мы в Германию, или через неё, гнали бы свои ресурсы на Запад, типа, партнёрам. В голове не укладывается.
      Но когда противник бомбардирует наши города, когда гибнут гражданские, когда рушат инфраструктуру, попутно отстреливая генералов, то назвать всё это СВО, как то язык не поворачивается. Это самая настоящая война! Все уже забыли мантры, что, мол, если хоть одна НАТОвская ракета ударит по т.н. "старой" территории России, то держите меня семеро!
      Ну и что!? Что-то сильно изменилось?
      А НАТОвские танки в Курской области? Это как?
      Опять же, в СССР был не капиталистический строй! А когда воюют две кап. страны то и расклады совсем другие. Кто-то погибает, а кто-то имеет с этого неплохой гешефт. Если так нормально копнуть, наверняка у нас в России и у них до сих пор можно найти дельцов с противоборствующих сторон, зарабатывающих неплохие деньги. Да, иногда кого-то закрывают, но ведь, не всех же!
      Опять же, если так хорошо подумать, почему они так сопротивляются? (я не только про военнослужащих) А какой им смысл менять своих, уже прикормленых чиновников и буржуев, на Российских? Это новый передел, новые налоги и т.д., и т.п. Поэтому, хоть их население как бы условно сопротивляется режиму недофюрера, но нас так же там не ждут от слова совсем и встречать цветами и чепчиками в воздухе точно не будут, особенно, учитывая умело промытые мозги. Кстати, как пример, когда приезжал на экскурсию в Керчь, то обратил внимание, как молодёжь на нас смотрела волчьими взглядами. И что с этим делать – вряд ли кто знает.
      Потому как, даже пленные всушники говорят: – Зелю ненавижу, режим ненавижу, но за свою хатынку буду биться до смерти!
      А все эти мински, стамбулы, женевы – лишь попытка выиграть время.
      Война еще не скоро закончится. Я не пророк, не Ванга, но, судя по инфе из разных источников, думаю, что вряд ли ошибаюсь в своих собственных выводах.
    Русский ватник
    Сегодня, 14:58
    А с каким апломбом проходил в прямом эфире госсовет в 22 году. Гарант прям лучился уверенностью. А сейчас сидит и молчит. Позорище.
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    Сегодня, 14:58
    …Если этот момент подступает, и противник это чувствует, начинается забалтывание, предложение перемирий, переговоров, консультаций, встреч, обсуждений и т.п.
    Это чья проблема - врага, который использует любую возможность выиграть время для решения «нерешаемой задачи», или России, вожди которой по желанию врага вступают в «забалтывания, переговоры, обсуждения» и тем дарят врагу время для решения этой задачи?
    двп
    Сегодня, 15:01
    Осталось только ответить на вечный вопрос для России:"Кто виноват и что делать?" . Впрочем тут один из телевизора призвал :"Сейчас не время искать виноватых!",а что касается "Что делать?",так он ответить не может,он "академиев" не кончал.
    Холостой_пистон
    Сегодня, 15:10
    Для победы в первую очередь нужна военно-политическая воля руководства страны, а с этим у нас огромные проблемы.
    Иван Иванов_36
    Сегодня, 15:19
    СВО — это разводка западных спец.служб, в которую грамотно окунули Путина.
    Skameri
    Сегодня, 15:24
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Цитата: Курильщик
    СССР в преддверии Великой Отечественной войны допустил ошибку, ублажая потенциального агрессора, второй раз такой ошибки в истории России не будет.

    Если бы Красной Армией занимался Шойгу, Вермахт встретила бы разворованная армия с мосинками на лошадях и немцы дошли бы в 1941 году до Урала. Потому что при Шойгу мобики штурмовали Мариуполь с мосинками, без бронежилетов и аптечек.



    Без Шойгу в 1941 встретили в окружениях потеряв 50% личного состава и техники. Имея огромное количество морально устаревших и бесполезных лёгких танков, такую же авиацию.
    al3x
    Сегодня, 15:35
    ЕМНИП, генерал Шаманов ещё в 22 говорил, что это растянется на 8-10 лет. Что-то его не видеть, не слыхать уже давно. На ток-шоу не приглашают, мнение не спрашивают. Попросили не высовываться? Один из немногих, кто трезво оценивал ситуацию, в отличии от всяких прочих "экспертов" и других официальных говорящих голов, которые ещё в 22 на словах разгромили и уничтожили столько, сколько и поставлено хххлам не было.
      Andobor
      Сегодня, 15:58
      Цитата: al3x
      генерал Шаманов ещё в 22 говорил, что это растянется на 8-10 лет.

      Шаманов в Чечне воевал, а там территория, население и западная поддержка была раз в 30 меньше, так что он ещё очень оптимистично заявил.
    gribanow.c
    Сегодня, 15:39
    Идёт перемолка, истощение, будем молоть молоть молоть, а когда всех врагов перемелем и истощим, тогда и вперёд пойдём, и будет быстрая победа (так "эксперты" говорят), это где-то еше лет 10-20-30, точнее никто не скажет.
    Нужно открывать второй фронт из Белоруссии, вводить в действие дополнительные силы, провести доп. мобилизацию, военную и трудовую, но это вряд ли будет сделано, если только руководство страны сменится, может быть, коммунисты какие-нибудь придут
    hermit
    Сегодня, 15:40
    Военные цели СВО были очень ограниченными: пробить сухопутный коридор в Крым. Что и было сделано. Поход на Киев был отвлекающим маневром. Всё остальные цели предполагалось достичь в ходе переговоров. Дескать, Запад не захочет терять Украину, потому согласится на российские условия. Задумывалось нечто подобное войне 08.08.08. Но Западу всё равно, какую часть территории потеряет Украина. Важно возвести на Украине новый железный занавес, отделяющий Россию от Европы. Россия хочет мира, нейтральной Украины и проч., а ей предлагают перемирие. И будут предлагать, где бы ни проходила линия фронта. Поэтому боевые действия потеряли смысл и идут еле-еле. И с переговорами тоже ничего не получается, несмотря на на "дух Анкориджа". Чтобы Россия ни предпринимала в военной и политической области, ответ Запада будет один и тот же: перемирие по ЛБС. Остается только сдвинуть ЛБС в район Львова и согласится на условия Запада, чтобы более или менее достойно закончить СВО. Если такой возможности нет, то надо признавать поражение и соглашаться на перемирие по текущей ЛБС. Незачем зря людские жизни губить.
    opuonmed
    Сегодня, 15:41
    Ну так киевский режим живой, все органы управления киевского режима живы и т. п., и т. д.! Нечему удивляться, что так всё идет! Оружие идет, и деньги идут потоком киевскому режиму! Даже в древние времена сперва хотели уничтожить главарей и пропаганду врага !
    С.Викторович
    Сегодня, 15:45
    СВО как полицейская операция почему-то не получилась. Кто планировал и как - за кадром. Тягучая позиционная война, в которую вляпались, грозит стране большими опасностями. Для народа - очевидная депрессия. Судоржанные попытки соскочить не получаются. Опасность в действиях власти, которая начинает гоняться за всякими зайцами (иноагенты и т.п.), давить коммуникации (интернет) и восстанавливает против себя лояльное население. Нельзя загонять страну в ситуацию 1917г, всем будет страшно.
    мерцание
    Сегодня, 15:49
    можно констатировать, что противник, фактически потеряв собственную экономику, львиную долю промышленной базы и энергетики, в военном плане не сломлен.

    Перед смертью наступает агония.
    Даже металлы перед тем как сломаться растягиваются, что создаёт иллюзию прочности.
    ximkim
    Сегодня, 15:50
    Вот смотря армейский магазин, в стране создаётся оружие только для войны-1,5г и глобус надо всем перерисовать.
    А нет - всю информацию знает только зарубежная разведка, то что мне надо знать - Захарова, Путин на парадах и дворянин там где что то говорит.
    Cartograf
    Сегодня, 15:54
    За 4года не уничтожена энергетика и жд.транспорт.Сплошные переговоры и договорённости мешающие нашим бойцам уничтожать врага.
    Mraka
    Сегодня, 16:00
    Пока до ядерки не созреет наше руководство ничего не закончится.