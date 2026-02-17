Киев надеется доминировать в Telegram, если мессенджер заблокируют в России

Киев надеется доминировать в Telegram, если мессенджер заблокируют в России

Украинские ресурсы отмечают, что возможная блокировка в России мессенджера Telegram ожидаемо породила в Киеве определенные оптимистичные ожидания, что вследствие этого из общего информпространства исчезнут российские телеграм-каналы, которые читают многие жители Украины.

Однако, учитывая, что Роскомнадзор не намеревается запрещать телеграм-каналы, а планирует лишь заблокировать доступ к мессенджеру для граждан России, даже если Telegram будет заблокирован, многие российские каналы, вероятнее всего, продолжат свою работу на внешнюю аудиторию, в том числе и на украинскую. В то же время разговоры о возможной блокировке Telegram в России с высокой долей вероятности могут активизировать уже неоднократно поднимавшуюся ранее тему его блокировки на Украине. При этом украинские источники напоминают, что после того как тоталитарный «телемарафон» Зеленского окончательно себя дискредитировал, Telegram является одним из основных инструментов киевского режима для формирования общественного мнения на Украине.

Между тем депутат Госдумы Свинцов, комментируя сообщения об уже якобы принятом решении о блокировке Telegram в России, подчеркнул, что дальнейшая судьба мессенджера зависит от его руководства. Дата 1 апреля, о которой сообщили некоторые СМИ, была определена этими ресурсами на основании прозвучавших утверждений, что компании Telegram нужно всего 1,5 месяца, чтобы при наличии желания выполнить весь комплекс требований от Роскомнадзора. Таким образом, если Telegram выполнит требования, с него будут сняты все наложенные РКН ограничения, а если проигнорирует озвученные ранее условия, у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -5
    Сегодня, 16:09
    Вот без сарказма ,а велика ли аудитория у наших Т.Г. каналов именно патриотических на Западе?
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 16:13
      Старая русская эмиграция вся сидит в Телеграмме.
      1. belost79 Звание
        belost79
        0
        Сегодня, 16:39
        "Старая русская эмиграция вся сидит в Телеграмме."
        Старая русская эмиграция давно на кладбище вся спит. Уже к 80-м годам прошлого века.
        1. Aken Звание
          Aken
          +8
          Сегодня, 16:41
          Та эмиграция древняя.
          Старая 2000-2022.
          С 2022 - новая.
          Между старой и новой - пропасть. Они не общаются.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            -2
            Сегодня, 17:19
            Цитата: Aken
            С 2022 - новая.

            Это не эмиграция, а сбежавшие предатели.
            1. Бесконечность Звание
              Бесконечность
              0
              Сегодня, 18:16
              Цитата: carpenter
              Это не эмиграция, а сбежавшие предатели
              Необязательно. Но даже так это несчастные копейки.
              Действительно важно, что огромное число русскоязычных находится в постсоветских странах (либо носители, либо знающие). В них русский язык формирует единое информполе, так как его знают многие, а блогеры стараются работать на русском, чтоб иметь значительно большую аудиторию, если бы они использовали региональные языки. При этом максы, рутубы и пр там никто не использует - они даром не нужны ( а местами и не работают), когда есть Ютуб, Телеграмм и пр. мировые сервисы.
              Что же у нас делают этими блокировками? Просто дарят врагу всё информационное пространство постсоветских стран! Не зря вчера на ВО в разделе "Мнения" была статья, что инициаторов блокировок можно смело награждать героями... Украины!
              1. carpenter Звание
                carpenter
                0
                Сегодня, 18:28
                Цитата: Бесконечность
                так как его знают многие, а блогеры стараются работать на русском, чтоб иметь значительно большую аудиторию,

                И вы думаете, их кто то читает, этих блогеров ?
                Мы к этим блогерам относимся подозрительно, даже в соц сетях я только смотрю фото, без коментов, в "Одноклассниках" только со своими и то типа - "привет и до свиданиия, да с праздниками поздравить."
      2. carpenter Звание
        carpenter
        -3
        Сегодня, 17:18
        Цитата: Aken
        Старая русская эмиграция вся сидит в Телеграмме.

        Раньше сидел на Skype, сейчас остался WhatsApp.
        Телеграмм никогда не пользовался, чего все так попу рвут, не пойму.
        Ну а рекламируемый бренд MAX нам не доступен и не нужен.
        1. Aken Звание
          Aken
          +6
          Сегодня, 17:20
          Мне Телега больше нравится чем WhatsApp.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 17:25
            Цитата: Aken
            Мне Телега больше нравится чем WhatsApp.

            Ну да, если вы в ней сидите, привыкли, то зачем менять. Я не сидел в телеге, поэтому и не меняю.
            1. Aken Звание
              Aken
              +3
              Сегодня, 17:27
              Я и там и там. Но в WhatsApp в основном со стариками переписка. Новости там не читаю. Даже не знаю, есть ли они там. Так что у меня обратная ситуация.
              1. carpenter Звание
                carpenter
                0
                Сегодня, 17:36
                Цитата: Aken
                Новости там не читаю.

                В WhatsApp только телефон с сыном разговаривать, а новости у меня лаптоп постоянно со мной дома, на работе, в автобусе, электричке, на рыбалке и даже когда грибы собираю.
                1. Aken Звание
                  Aken
                  +1
                  Сегодня, 17:48
                  И так можно. У каждого свои предпочтения. Но Телегу я днём смотрю со стационарного компа.
    2. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +10
      Сегодня, 16:33
      Ну вот на Ютубе она таки была какая-никакая.
      Но стратегия "голову в песок" была применена успешно, переможно окуклились в своем уютном информпространстве.
      Какая то вечная игра в поддавки.
    3. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +14
      Сегодня, 16:41
      Велика или нет, это неважно, как доносить до томашнего обывателя нашу точку зрения на события? Слово иной раз страшнее пули, что не раз в мировой истории было.
      У русских в Германии -у всех телега, да много где и не только у русских, многие же адекватные люди , патриоты читают и вражеские каналы, информацию надо собирать и сопоставлять, чтобы не быть ослом, прежде всего перед самим собой.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        +2
        Сегодня, 16:48
        Ише шарий пишет про Макс, что типа Макс передает всю инфу киевскому режиму. Деза или правда? Скоро узнаем!
        1. dnestr74 Звание
          dnestr74
          +5
          Сегодня, 16:50
          Он не передает, он очень просто вскрывается, а там все личные данные и это кошмар и я с шарием тут согласен.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            -6
            Сегодня, 17:02
            Он не передает, он очень просто вскрывается, а там все личные данные и это кошмар

            Лично вскрывали?
            И с каких пор в Max-е хранятся все личные данные? Ну и зачем такое писать?))
            1. dnestr74 Звание
              dnestr74
              +3
              Сегодня, 17:23
              Вы регистрировались? Идет привязка к вашим данным, идите зарегистрируйтесь без аккаунта в Госуслугах.
              Вот зачем такую ерунду писать, это я про вас.
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                -5
                Сегодня, 17:39
                Регистрация не требует данных от госуслугах. Вы похоже не в РФ. Поэтому простительно. Это госуслуги назойливо хотят привязать себя к Макс.
                1. dnestr74 Звание
                  dnestr74
                  +1
                  Сегодня, 17:47
                  Даже не смешно......Вы же со Скабаристана пишете.
                  1. Скобаристан Звание
                    Скобаристан
                    -2
                    Сегодня, 17:54
                    Еще раз. Регистрация в Макс не требует привязку к госуслугам.
                    1. dnestr74 Звание
                      dnestr74
                      +1
                      Сегодня, 17:55
                      Супруга регилась через Госуслуги, факт.
                      1. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 18:21
                        Привязка идет как в любом месенджере, только по номеру телефона. Я только что еще раз проверил через второй номер телефона. Далее , у меня на работе есть номера так называемые корпоративные. То есть никаких госуслуг там быть не может в принципе. И стоит Макс. Так что похоже вы правда не понимаете о чем речь.
                      2. dnestr74 Звание
                        dnestr74
                        0
                        Сегодня, 18:39
                        Спорить не буду, не вижу смысла....Я уже описал, как данные попадают в МАКС
                      3. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 18:40
                        Так я тоже не спорил. Я всего лишь указал на то, что вы не понимаете сути вопроса. И похоже ретранслируете чей то вброс. Сознательно или нет, сие мне не ведомо.
              2. Tagan Звание
                Tagan
                -2
                Сегодня, 17:54
                Вы регистрировались? Идет привязка к вашим данным, идите зарегистрируйтесь без аккаунта в Госуслугах.
                Вот зачем такую ерунду писать, это я про вас.

                Регистрировался. А вы, судя по всему, начитались Шария, и решив, что он большой эксперт в этом деле, постите всякий бред, не разбираясь в этом ни на грамм. Привязка к Госуслугам там не обязательна, чтоб вы знали. При этом сам Max не хранит все личные данные, как вы написали выше.
                1. dnestr74 Звание
                  dnestr74
                  +2
                  Сегодня, 17:56
                  Шария я прочитал уже после)))))))))))
                  Вам описать как данные участников СВО там оказываются? Человек оформляет выплаты и прочее и ему навязывают МАкс с привязкой к его аккаунту в Госуслугах.....
                  А вот Шарий , в отличии от многих, очень редко выдает непроверенную инфу, причем раньше наших о событиях у нас, удивительно ведь, что за личности ему сливают инфу, не друг ведь он .
                  1. Tagan Звание
                    Tagan
                    -2
                    Сегодня, 17:58
                    Шария я прочитал уже после)))))))))))

                    После регистрации, предварительно с лёгкостью взломав чей-то аккаунт в Max-е? ))
                    1. dnestr74 Звание
                      dnestr74
                      +1
                      Сегодня, 18:00
                      Ваш стеб неуместен. Все не так как вам кажется.
    4. ЛМН Звание
      ЛМН
      +1
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Ропот 55
      Вот без сарказма ,а велика ли аудитория у наших Т.Г. каналов именно патриотических на Западе?

      Не знаю сколько на Западе,но 273 комментария по поводу замедления Телеграмма ,вы выдали))
    5. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +9
      Сегодня, 16:51
      . Украинские ресурсы отмечают, что возможная блокировка в России мессенджера Telegram ожидаемо породила в Киеве определенные оптимистичные ожидания, что вследствие этого из общего информпространства исчезнут российские телеграм-каналы, которые читают многие жители Украины.


      Простите а зачем мы сливаемся? Telegram вообще то создал гражданин России,пусть и бывший.Проект получился удачным,получил аудиторию во многих странах мира.Telegram и военкоры которые вели свои блоги в "телеге" в своё время очень помогли Армии в 2022-2023 годах,донеся правду о реальном положении вещей на фронте до самых Верхов.И сейчас мы этот свой Telegram по сути просто дарим украинцам,которые уже и рады в том,в нашем Telegram доминировать,рады тому что мы сами же сливаем свой же столь значимый и столь полезный для страны проект.Простите но большое начинается с малого.Сегодня мы сливаем украинцам свой Telegram,а завтра что ,Кремль также сольем украинцам?Вообще что происходит?С помощью Telegram на той же Украине Россия побеждала информационно,а сейчас типа нате вам украинцы площадку Telegram, типа доминируйте в информационном пространстве вы вместо нас?Как понимать?Неужели люди проводящие такую политику в жизнь не понимают её пагубных последствий.В 21 веке кто владеет информацией,тот владеет миром.Зачем же мы тогда сливаем свой же Telegram?Не собираемся побеждать информационно?
      1. Fisher Звание
        Fisher
        +1
        Сегодня, 18:16
        Ну можно накидать несколько конспирологических версий, которые ничего общего с действительностью не имеют и иметь не могут. Как пример.
        Мы подходим к принятию непростых решений, чем меньше их будут комментировать, тем лучше.
        Через телегу о любом событии легко сообщить, не всегда это приятная информация для какого-то персонажа.
        Будет мах (первая кнопка на ТВ) и многим будет гораздо спокойнее, другие будут bbc слушать. История развивается по спирали.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 18:26
          . Будет мах (первая кнопка на ТВ) и многим будет гораздо спокойнее, другие будут bbc слушать. История развивается по спирали.


          MAX может быть и будет,но только пользоваться насильно им многих не заставишь.BBC точно никто слушать не будет. Многие даже не подозревают о его существовании из нового поколения(тем кому до 40 лет примерно).Не слыхали даже. Сейчас всё сильно по-другому чем в 80-ые годы прошлого века,в головах тоже сильно по-другому.И старые лекала тут не подходят ну никак. Другое время,другое поколение,совершенно другие технические возможности.Многие даже Первый и Второй центральные каналы уже не первый год не смотрят(в том числе и на Новый год не смотрят) не в последнюю очередь потому что то что там показывают непонятно для кого и на какую аудиторию рассчитано.И таких в нашем обществе подавляющее большинство.Программы старые остались по телеку ,а народ новый за эти десятилетия вырос и всё что показывают по телеку сильно не в тему,вот и никто и не смотрит. Тоже самое будет и с приложением MAX. Насильно мил не будешь.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +11
    Сегодня, 16:11
    Наши прям упорно работают на врага! То ли не понимают этого, то ли и правда специально, время рассудит
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 16:13
      Это очевидно. 5 колонна.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 16:47
        Цитата: Aken
        Это очевидно. 5 колонна.

        Если не секрет,а кто конкретно? feel
        Хотя бы пару имён feel
        1. dnestr74 Звание
          dnestr74
          +4
          Сегодня, 16:51
          На кухню приходите, теперь времена такие.
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            0
            Сегодня, 16:54
            Цитата: dnestr74
            На кухню приходите, теперь времена такие.

            Какие такие?) what

            Те самые,о которых тут мечтают генералы? lol

            Не бойтесь,вас не тронут . yes
            1. dnestr74 Звание
              dnestr74
              +2
              Сегодня, 16:55
              Я не боюсь, я опасаюсь))))
        2. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 17:16
          Цитата: ЛМН
          Цитата: Aken
          Это очевидно. 5 колонна.

          Если не секрет,а кто конкретно? feel
          Хотя бы пару имён feel



          Это всё придумал Черчилль в 18 году. Просто новости включите там все эти имена на слуху.А если серьёзно то по-моему кто то сильно скучает по святым 90-ым.Боюсь только что в который уже раз обманут.Потому что обманывают тех,кто сам обманываться рад.Просто всё идёт от головы.Чье то мировоззрение безнадежно застряло в прошлом и всеми силами пытается его вернуть.Проблема только в том что оно это прошлое уже никогда не вернётся,а признаться себе в этом равносильно приговору,вот и занимаются самообманом.
        3. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 17:22
          В РКН фамилий не знаю. Но все главнюки там однозначно 5 колонна. Точно не дураки. Дураков на таких должностях не бывает.
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Сегодня, 17:07
      Потому что они нифига не "наши"? Иначе подобное трудно объяснить. Скорее просто закрывают крупные площадки, где народ пока ещё может массово недовольство выражать в относительной безопасности. А накануне выборов в дУму и муток от Дмитриева такое недопустимо.
  3. Tommy Calhoun Звание
    Tommy Calhoun
    -1
    Сегодня, 16:12
    На месте Дурова я бы послал РКН и власть престорелых дураков. Не такой большой рекламный рынок в России по сравнению с остальными. Ну а старые дураки в Кремле всë быстрее себя закапывают. Итак толковая молодежь из страны валит, а они с каждым годом делают хуже и хуже.
    1. Aken Звание
      Aken
      +7
      Сегодня, 16:14
      Они же не только себя закапывают, а и нас с вами.
    2. bk316 Звание
      bk316
      +3
      Сегодня, 16:16
      На месте Дурова я бы послал РКН и власть престорелых дураков.

      Вот поэтому вы и не будете на его месте.
  4. Oldi Звание
    Oldi
    +10
    Сегодня, 16:17
    Дикое желание всё запрещать, ограничивать и обкладывать поборами явно видно во всех инициативах. От налога на выгул собак и до запрета ТГ, естественно деструктивного, т.к. на созидательные инициативы, направленные на развитие и эффективность явно чего то не хватает - то ли разума, то ли примеров мирового опыта, то ли морали, то ли желания, то ли всего сразу, но факт остаётся фактом - явный деструктивный уклон практически всего, что придумывается, обсуждается и принимается в итоге. winked
  5. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 16:24
    Цитата: Ропот 55
    Вот без сарказма ,а велика ли аудитория у наших Т.Г. каналов именно патриотических на Западе?

    Ещё как .
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +6
    Сегодня, 16:26
    У нас по моему руководство станы в полном составе против своих граждан работает.
  7. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    +8
    Сегодня, 16:29
    Роскомнадзор не намеревается запрещать телеграм-каналы, а планирует лишь заблокировать доступ к мессенджеру для граждан России, даже если Telegram будет заблокирован, многие российские каналы, вероятнее всего, продолжат свою работу на внешнюю аудиторию, в том числе и на украинскую.

    "Умри, Денис, лучше не напишешь!" (с). Бодро уничтожить ключевое русскоязычное СМИ, которое востребовано в мире - однако.
  8. cheburator Звание
    cheburator
    -16
    Сегодня, 16:29
    Заблокировать необходимо Все зарубежные месенджеры! Хватит играть в дерьмократию!
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +8
      Сегодня, 16:37
      Под визги про "плохой совок", "галоши делали" и "гулаг" начать делать то, в чем сами же обвиняли СССР в своих агитках с 90х?
      Ну это интересно.
      Токмо вот адекватно ли?
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        +5
        Сегодня, 16:45
        Токмо вот адекватно ли?

        За 5 лет СВО не могут уничтожить мосты через Днепр, так что вопрос ваш риторический ...
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +8
    Сегодня, 16:36
    Цитата: Aken
    Они же не только себя закапывают, а и нас с вами.
    В этом все и дело. На них мне вообще наплевать
  10. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 16:36
    Телеграмм каналы украинской аудитории просто бесят администраторов этих каналов пользователи из России.
    Там даже поощряется - унизительно обращение.
    Но!
    Когда отправляешь чистомовноного пользователя позвонить по номеру телефона(скидыаюваешь номер телефона главного психдеспансера Украины) - сразу бан в комментариях.
    Да и у нас так же на урапатриотических каналах.
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 16:36
    Надо понимать, что по любому, любой бизнес стратегического характера будет работать со спецслужбами. Однозначно. Дуров выбрал французские (ЦРУ рядом), а мог бы просто встать под зонтик старой доброй кровавой гебни. И с мыслительными процессами у него не все в порядке. То он деньги с балкона разбрасывает, то человеком мира себя объявляет.
  12. Ирек Звание
    Ирек
    -5
    Сегодня, 16:44
    Давно пора этот гадюшник прикрыть.
  13. ЛМН Звание
    ЛМН
    0
    Сегодня, 16:53
    Цитата: dnestr74
    На кухню приходите, теперь времена такие.

    Какие такие?)

    Те самые,о которых тут мечтают генералы? winked

    Не бойтесь,вас не тронут yes
  14. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 17:06
    Непонятен вопрос с тг. Скорее прослеживается интерес собственников вк и gr-связи этих собственников...
  15. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +5
    Сегодня, 17:38
    Инсту, твитер, ютуб - проиграли. Блокернули. Окей.

    Тг - площадка где тысячи патриотических каналов на миллионы пользователей.
    И сами же решили отдать и этот ресурс?
    Это чья-то глупость или что-то хуже?
  16. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 17:41
    Я против блокировки Телеграмм и все же не понимаю, чему собственно радуются х-мэны? За время СВО так то все уже вкурсе кто такие украинцы не смотря на все усилия по обелению "захитников", все эти бесконечные шевроны и интересную символику люди уже сполна насмотрелись в том числе и в X/Twitter

    Да и на кого они будут воздействовать то? Их население давно сидит на копиуме, а у европейцев сейчас другие заботы, да и врятли они сидят в Телеге, а после приколов Трампа там и подавно мирозрение у многих крен дало

    Я как то комментировал шизофреничное (но нормальное по меркам Запада) видео на Ютубе где какая то бойкая геостратег расскаывала на английском англоговорящей западной аудитории, как ловко прибалты, европейцы, скандинавы и США заблокируют РФ выходы в Балтийском море и коммент мой от 25 года

    А после Гренландии спустя много месяцев мне внезапно стали под ним отвечать Европейцы и даже писать свои мысли
  17. Антон Болдаков Звание
    Антон Болдаков
    +3
    Сегодня, 17:43
    "Однако, учитывая, что Роскомнадзор не намеревается запрещать телеграм-каналы, а планирует лишь заблокировать доступ к мессенджеру для граждан России, даже если Telegram будет заблокирован, многие российские каналы, вероятнее всего, продолжат свою работу на внешнюю аудиторию, в том числе и на украинскую" Автор этого поста немного попутал перспективы - как понять - "если российским гражданам запретить доступ, то многие российские каналы продолжат работать" - их что. ведут не русские?
  18. Жека111 Звание
    Жека111
    -1
    Сегодня, 18:19
    Конечно запрещать нужно эту клоаку
    Через телеграм
    - вербуют вредителей, шпионов
    - обманывают людей
    - распространяют наркотики, криминал
    - пропагандируют нетрадиционные ценности
    - призывают к насилию, вражде, экстремизму.
    - проводят психологические операции воздействия на население.
    И многое многое другое.

    На территории Российской Федерации работа телеграм должна быть ограничена или вообще невозможна, особенно в связи с использованием ИИ технологий