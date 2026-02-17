Украинские ресурсы отмечают, что возможная блокировка в России мессенджера Telegram ожидаемо породила в Киеве определенные оптимистичные ожидания, что вследствие этого из общего информпространства исчезнут российские телеграм-каналы, которые читают многие жители Украины.Однако, учитывая, что Роскомнадзор не намеревается запрещать телеграм-каналы, а планирует лишь заблокировать доступ к мессенджеру для граждан России, даже если Telegram будет заблокирован, многие российские каналы, вероятнее всего, продолжат свою работу на внешнюю аудиторию, в том числе и на украинскую. В то же время разговоры о возможной блокировке Telegram в России с высокой долей вероятности могут активизировать уже неоднократно поднимавшуюся ранее тему его блокировки на Украине. При этом украинские источники напоминают, что после того как тоталитарный «телемарафон» Зеленского окончательно себя дискредитировал, Telegram является одним из основных инструментов киевского режима для формирования общественного мнения на Украине.Между тем депутат Госдумы Свинцов, комментируя сообщения об уже якобы принятом решении о блокировке Telegram в России, подчеркнул, что дальнейшая судьба мессенджера зависит от его руководства. Дата 1 апреля, о которой сообщили некоторые СМИ, была определена этими ресурсами на основании прозвучавших утверждений, что компании Telegram нужно всего 1,5 месяца, чтобы при наличии желания выполнить весь комплекс требований от Роскомнадзора. Таким образом, если Telegram выполнит требования, с него будут сняты все наложенные РКН ограничения, а если проигнорирует озвученные ранее условия, у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений.

