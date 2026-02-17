Промышленность Германии потеряла более 120 тысяч рабочих мест за прошлый год
Немецкая «экономическая мощь», о которой еще недавно так любили вещать из каждого европейского утюга, продолжает давать показательные сбои. По данным агентства DPA и исследования EY, промышленный сектор ФРГ за прошлый год недосчитался более 120 тысяч рабочих мест.
Автомобильная гордость Германии – та самая индустрия, которую всегда ставили в пример, – лишилась 50 тысяч сотрудников. И это не просто «оптимизация». Это системный кризис, который берлинские стратеги предпочли лечить не «уколами конкурентоспособности», а галлюциногенными пилюлями «зеленой энергетики».
Эксперты EY, разумеется, призывают к подъему промышленности. Но откуда ему взяться, если заказов нет, энергоносители дорогие, а концерны, следуя распиаренной глобализации, преспокойно переносят производства туда, где условия понятнее и дешевле? С 2019 года промышленность ФРГ сократилась на 5%, автопром просел на все 13%. Потеряно 266 тысяч рабочих мест.
По сути, немецкие гиганты давно ведут тихую распродажу собственного «наследия предков», открывая заводы в тех же США или Китае. Десятый квартал падения подряд – это уже не коррекция, это устойчивая траектория скольжения вниз, с которой Европа, потерявшая доступ к ресурсам из России, вряд ли сможет совладать.
