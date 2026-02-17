Промышленность Германии потеряла более 120 тысяч рабочих мест за прошлый год

Немецкая «экономическая мощь», о которой еще недавно так любили вещать из каждого европейского утюга, продолжает давать показательные сбои. По данным агентства DPA и исследования EY, промышленный сектор ФРГ за прошлый год недосчитался более 120 тысяч рабочих мест.

Автомобильная гордость Германии – та самая индустрия, которую всегда ставили в пример, – лишилась 50 тысяч сотрудников. И это не просто «оптимизация». Это системный кризис, который берлинские стратеги предпочли лечить не «уколами конкурентоспособности», а галлюциногенными пилюлями «зеленой энергетики».



Эксперты EY, разумеется, призывают к подъему промышленности. Но откуда ему взяться, если заказов нет, энергоносители дорогие, а концерны, следуя распиаренной глобализации, преспокойно переносят производства туда, где условия понятнее и дешевле? С 2019 года промышленность ФРГ сократилась на 5%, автопром просел на все 13%. Потеряно 266 тысяч рабочих мест.

По сути, немецкие гиганты давно ведут тихую распродажу собственного «наследия предков», открывая заводы в тех же США или Китае. Десятый квартал падения подряд – это уже не коррекция, это устойчивая траектория скольжения вниз, с которой Европа, потерявшая доступ к ресурсам из России, вряд ли сможет совладать.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 18:10
    а зачем мне это знать?!
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 18:16
      Ну не про российскую промышленность, поощряемую Набиулиной, писать же.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 18:18
        ну только если так, хотя меня больше интересуют реальные достижения нашей экономики, а не вымышленное импортозамещение
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 18:18
    Не потеряла, а про.... Ой, всё. lol
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:22
    Ну потеряла и потеряла. Я не плакал. Не надо думать что это не запланировано. Только эти 120 тысяч не в состоянии отловить мерца-шольца-меркель, и вырвать у них пару волосков из бровей. Тогда пусть так и живут.
  4. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 18:24
    Ну да , опять загнивают и пропадают😂
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 18:28
      Главное чтобы за шницель автоматы в руки не взяли. Хотя их к этому потихоньку подводят.
      1. Баюн Звание
        Баюн
        -1
        Сегодня, 18:38
        Похоже, что так. Только "жирка" немцы за мирное время очень прилично накопили. Они лет 100 способны "стагнировать и регрессировать" до уровня "автомат за шницель" в своем постоянстве.

        На Руси за это время могут 2 страны смениться. И леший его знает, будет очередная новая Россия воевать с Западом или опять в десны лобызаться.
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 18:44
    Нет ,можно конечно ехидно посмеяться над прогнозами вечного загнивания Европы ,но вот уже и в самой незыблемой Шизгаре ропщут не просто так ,а с весьма тревожными железобетонными аргументами

    «Если мы ничего не сделаем, Европа будет сметена через пять лет», — заявил Макрон газете Tagesanzeiger.
    Он указал на то, что есть отрасли, в которых европейцы «потеряли всё», и привёл в пример химическую промышленность, автомобильную и станкостроительную промышленность, где ситуация «перевернулась с ног на голову за восемнадцать месяцев».
    «На самом деле мы имеем дело с двойным кризисом. На коммерческом уровне это китайское цунами, и в то же время у нас есть микросекундная нестабильность на американской стороне… Мы должны спросить себя: хотим ли мы быть зрителями или действующими лицам? Если мы хотим быть зрителями, то это ведёт к счастливому подчинению. Мы никому не мешаем, мы стараемся быть любезными с американцами, а с китайцами продолжаем вести себя как раньше», — подчеркнул французский президент.
    Ситуацию с Гренландией Макрон назвал глубоким геополитическим переломом, который затрагивает всех европейцев.
  6. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    0
    Сегодня, 18:44
    Закусились они серьезно. Назад уже не отыграют. Или мы или они!