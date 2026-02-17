Отставной генерал США: силы НАТО нейтрализуют ВС РФ в Калининграде за 24 часа
Очередной отставной офицер армии США решил выступить в роли эксперта. Ему бы мемуары писать, но, видимо, нечем особо похвастаться за годы службы. В данном случае есть опыт командования войсками в Афганистане, но закончилась эта кампания для армии США позорным бегством из страны. Явно не хочется вспоминать о таком.
Отставной американский генерал, занимавший должность командующего сухопутными войсками США в Европе, Фредерик Бенджамин Ходжес III, более известный под именем Бен Ходжес, высказался по поводу возможного военного конфликта НАТО с Россией. Тема эта, особенно в Европе, сейчас самая что ни на есть злободневная и даже «модная».
В интервью одному из немецких изданий американский генерал заявил, что в случае военного конфликта с Россией войска НАТО первым делом нейтрализовали бы силы ВС РФ, находящиеся в Калининграде. На это альянсу потребуется не более суток, уверен Ходжес. Причем в своих рассуждениях он говорит исключительно об административном центре российского эксклава, а не обо всей области.
Правда, речь не идет о сухопутной операции. Отставной американский генерал считает, что столь быстрому поражению российских сил в Калининграде будет способствовать применение «кинетических и некинетических средств воздействия». В понимании Ходжеса, речь идет о кибератаках и радиоэлектронной борьбе. Их применение позволит «вывести из строя как можно больше вооружений, особенно ПВО и дальнобойные системы, лишив российские ВКС или флот возможности действовать».
По мнению Ходжеса, союзники в регионе могут нанести существенный ущерб Калининграду без помощи США. Ходжес считает, что Польша примет участие в ударах по городу.
Всё стройно и логично в этих рассуждениях американского отставного генерала. Ну, так он, видимо, считает. Кроме «самой малости». Согласно его парадигме выходит, что российская армия будет просто бездействовать и наблюдать, как доблестные натовские вояки стремительно громят наш эксклав, ну и там всё остальное, согласно умозаключениям Ходжеса.
Как-то не хочется даже напоминать ему, что такое ядерное оружие и прочее, прочее, что всенепременно будет применено ВС РФ в случае реального нападения НАТО на любую нашу территорию. Откровенно говоря, они там, на Западе, всерьез поверили, что армия России в случае столкновения с западным военным блоком будет вести войну примерно так, как это происходит в рамках СВО на Украине.
Хотя не зря генерал оговорился, что европейцы обойдутся без помощи США. Сам он сейчас работает на спокойной должности в американском аналитическом центре со штаб-квартирой в Вашингтоне. В случае чего, рассчитывает, что отсидится в безопасности за океаном. Ну а поляки, финны, норвежцы и остальные члены НАТО — пусть воюют, их не жалко.
