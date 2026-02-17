Отставной генерал США: силы НАТО нейтрализуют ВС РФ в Калининграде за 24 часа

Отставной генерал США: силы НАТО нейтрализуют ВС РФ в Калининграде за 24 часа

Очередной отставной офицер армии США решил выступить в роли эксперта. Ему бы мемуары писать, но, видимо, нечем особо похвастаться за годы службы. В данном случае есть опыт командования войсками в Афганистане, но закончилась эта кампания для армии США позорным бегством из страны. Явно не хочется вспоминать о таком.

Отставной американский генерал, занимавший должность командующего сухопутными войсками США в Европе, Фредерик Бенджамин Ходжес III, более известный под именем Бен Ходжес, высказался по поводу возможного военного конфликта НАТО с Россией. Тема эта, особенно в Европе, сейчас самая что ни на есть злободневная и даже «модная».



В интервью одному из немецких изданий американский генерал заявил, что в случае военного конфликта с Россией войска НАТО первым делом нейтрализовали бы силы ВС РФ, находящиеся в Калининграде. На это альянсу потребуется не более суток, уверен Ходжес. Причем в своих рассуждениях он говорит исключительно об административном центре российского эксклава, а не обо всей области.

Правда, речь не идет о сухопутной операции. Отставной американский генерал считает, что столь быстрому поражению российских сил в Калининграде будет способствовать применение «кинетических и некинетических средств воздействия». В понимании Ходжеса, речь идет о кибератаках и радиоэлектронной борьбе. Их применение позволит «вывести из строя как можно больше вооружений, особенно ПВО и дальнобойные системы, лишив российские ВКС или флот возможности действовать».

Затем я допускаю применение кинетических дальнобойных высокоточных средств — артиллерии или ракет по ключевым объектам в Калининграде. Есть и другие направления, где можно оказывать давление на Россию, например Кольский полуостров на крайнем севере России, рядом с Норвегией и Финляндией.

По мнению Ходжеса, союзники в регионе могут нанести существенный ущерб Калининграду без помощи США. Ходжес считает, что Польша примет участие в ударах по городу.

Всё стройно и логично в этих рассуждениях американского отставного генерала. Ну, так он, видимо, считает. Кроме «самой малости». Согласно его парадигме выходит, что российская армия будет просто бездействовать и наблюдать, как доблестные натовские вояки стремительно громят наш эксклав, ну и там всё остальное, согласно умозаключениям Ходжеса.

Как-то не хочется даже напоминать ему, что такое ядерное оружие и прочее, прочее, что всенепременно будет применено ВС РФ в случае реального нападения НАТО на любую нашу территорию. Откровенно говоря, они там, на Западе, всерьез поверили, что армия России в случае столкновения с западным военным блоком будет вести войну примерно так, как это происходит в рамках СВО на Украине.

Хотя не зря генерал оговорился, что европейцы обойдутся без помощи США. Сам он сейчас работает на спокойной должности в американском аналитическом центре со штаб-квартирой в Вашингтоне. В случае чего, рассчитывает, что отсидится в безопасности за океаном. Ну а поляки, финны, норвежцы и остальные члены НАТО — пусть воюют, их не жалко.
  1. ЛМН Звание
    ЛМН
    -8
    Сегодня, 14:57
    Они до сих пор играют в "солдатиков".
    А мы в ответ нейтрализуем ЕС..
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      -2
      Сегодня, 15:10
      Цитата: ЛМН
      Они до сих пор играют в "солдатиков".
      А мы в ответ нейтрализуем ЕС..

      Поставим рекорд?)

      Самое забавно,что нижестоящие комментарии,в целом меня подтверждают lol
      1. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 15:23
        Сам он сейчас работает на спокойной должности в американском аналитическом центре со штаб-квартирой в Вашингтоне.

        С такой тупой физиономией только аналитиком работать. fool
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          +3
          Сегодня, 15:25
          Цитата: frruc
          Сам он сейчас работает на спокойной должности в американском аналитическом центре со штаб-квартирой в Вашингтоне.

          С такой тупой физиономией только аналитиком работать. fool

          Так там "пол-мира" с такими физиономиями lol
        2. bondov
          bondov
          +1
          Сегодня, 15:47
          С такой тупой физиономией только аналитиком работать
          верно, сам хотел про это написать, остается только добавить, что, если судить по внешности, то с шойгу вполне может потягаться интеллектом
      2. ЛМН Звание
        ЛМН
        -1
        Сегодня, 15:32
        Цитата: ЛМН
        Цитата: ЛМН
        Они до сих пор играют в "солдатиков".
        А мы в ответ нейтрализуем ЕС..

        Поставим рекорд?)

        Самое забавно,что нижестоящие комментарии,в целом меня подтверждают lol

        Zoldat_A...это ты?))
        "Воюешь"?))
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 15:41
      Самое интересное что 24-х часов у них не будет - подлет ракет по нато (за минус сша ( они в не полезут защищать какие то там шпроты - нафиг нафиг ) - 20 минут ну 10 минут нам на раскачку - итого 30 минут ну и кто там будет еще 23 часа и 30 минут "захватывать" Калининград????
      1. Sergey39 Звание
        Sergey39
        +1
        Сегодня, 15:59
        На территории Калининградской обл. и Белоруси, стоят комплексы « Искандер» с ядерными боеголовками. Плюс «Орешник». Ини, начнут первыми, а там и «стратеги» подтянутся.
    3. torbas41 Звание
      torbas41
      -2
      Сегодня, 15:47
      Мы не можем нейтрализовать ЕС, потому что у главных нейтрализаторов дети и внуки живут в своих хоромах на территории этих стран. Так что генерал не так уж и не прав в своих рассуждениях.
      "Кемская Волость, забирайте. Государство не обеднеет"
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 15:48
        Цитата: torbas41
        Мы не можем нейтрализовать ЕС, потому что у главных нейтрализаторов дети и внуки живут в своих хоромах на территории этих стран. Так что генерал не так уж и не прав в своих рассуждениях.
        "Кемская Волость, забирайте. Государство не обеднеет"

        Вам в другую ветку..в аналитику)

        Там полно ваших идейных соратников
    4. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:48
      ИИ подсказал, однако.
      Хотя ничего такого секретного-дроны, РЭБ, дальнобойная артиллерия, ракеты.
      ПЕРВЫМ ударом будут уничтожены пусковые установки типа "Искандер", береговые комплексы и корабли НАТО нанесут удар по кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, в т.ч аэродромам морской авиации. И конечно не оставят без внимания комплексы С-400. Сорвать план супостата можно только ПРЕВЕНТИВНЫМ ударом-уж больно силы неравны.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 15:50
        Цитата: knn54
        ИИ подсказал, однако.
        Хотя ничего такого секретного-дроны,РЭБ, дальнобойная артиллерия, ракеты.
        ПЕРВЫМ ударом будут уничтожены пусковые установки типа "Искандер), береговые комплексы и корабли НАТО нанесут удар по кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, в т.ч аэродромам морской авиации и конечно не оставят без внимания комплексы С-400. Сорвать план супостата можно только ПРЕВЕНТИВНЫМ ударом.

        Абсолютно верно.
        Как и в другую сторону
      2. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 15:59
        Цитата: knn54
        ИИ подсказал, однако.
        Хотя ничего такого секретного-дроны, РЭБ, дальнобойная артиллерия, ракеты.
        ПЕРВЫМ ударом будут уничтожены пусковые установки типа "Искандер", береговые комплексы и корабли НАТО нанесут удар по кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, в т.ч аэродромам морской авиации. И конечно не оставят без внимания комплексы С-400. Сорвать план супостата можно только ПРЕВЕНТИВНЫМ ударом-уж больно силы неравны.

        Я бы больше сказал,я вообще не вижу смысла атаковать Калининград.

        Игра в солдатики,не больше.
        Мы тоже можем сесть и "завоевать весь Мир"..на карте.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 14:58
    Затем я допускаю применение кинетических дальнобойных высокоточных средств — артиллерии или ракет по ключевым объектам в Калининграде.

    Поляки уже выкладывали свой сценарий нападения на Калининград...теперь этот отставник фантазирует.
    Я скажу так с первым разорвавшимся снарядом или ракетой в Калининграде будет запущены непредсказуемые процессы войны...Гитлер тоже считал что за три месяца сломает СССР ...а оно вон как повернулось.
    Реальная война от написанных сценариев и планов резко отличается.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:09
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 14:58
      Реальная война от написанных сценариев и планов резко отличается.

      hi Возмущает, что выступают пешки типа отставного хренерала, сдриснувшего из Афганистана.
      А вот экс- Начальник штабов матрасников Милли после слома контрнахрюка бандеронацистов нашими ВС РФ в СВО, ушёл в отставку и больше не вспоминает о своём планировании операций.
    2. multicaat Звание
      multicaat
      +2
      Сегодня, 15:29
      основной сценарий для калининграда - это установление блокады по линии трибалтики и балтики и на попытки ее прорвать - контратака, и только потом основной удар по самому Калининграду в ответ на нашу "агрессию". Ходжес говорит, что третий этап он может провести за сутки, что нереалистично, т.к. начинаться он будет против полностью отмобилизованных и готовых сил.
  3. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 14:58
    Нейтрализатор забыл про «кинетический и некинетический» эффект от "Пойсейдонов" по Лондону и Вашингтону
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      +2
      Сегодня, 15:09
      К "Посейдонам" наверняка добавятся "Орешники" и "Искандеры" с "Кинжалами" с ядерными боевыми частями, после такого вполне убедительного набора вся эта нездоровая прыть по поводу нашей Калининградской области быстро сойдёт на нет, или же они до сих пор всё ещё думают что мы будем с ними шутки шутить и играть в солдатиков!!!
      Это они зря так думают, в конечном итоге себе они сделают только лишь хуже.
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 15:18
      Бен Ходжес, высказался .....эта, особенно в Европе, сейчас самая что ни на есть злободневная и даже «модная».

      Чтобы быть в тренде события этого придурковатого вояку изолировать в ПНД , там ему самое место в солдатиков играть и на горшок ходить под присмотром мед.братьев.
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    +12
    Сегодня, 15:02
    Все правильно говорит. Небольшой эсклав не выдержит атаки обьединенных сил. Правда, за это время мы вполне способны нейтрализовать все НАТО, поскольку это будет открытое нападение. Стесняться будет уже нечего и стратегические вооружения начнут пляску дьявола...
    1. kromer Звание
      kromer
      -1
      Сегодня, 15:06
      Цитата: михаил3
      Небольшой эксклав не выдержит атаки объединенных сил.


      Вы это сейчас серьёзно?
      1. егерь650
        егерь650
        +2
        Сегодня, 15:38
        Полностью согласен и поддерживаю. Только ЯО. Калининградская обл. простреливается артой насквозь. Я уже не говорю про то что тут одни срочники. Пшеки проскочить ее могут легко, но возвращаться им уже будет некуда. Не нужно питать иллюзий.
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +5
      Сегодня, 15:16
      Я подозреваю, что если что-то будет, то всё будет не так, как мы себе это представляем - удар НАТО -- ответ России всей мощью....

      Нет.
      Всё будет как на украине - начинали с аптечек и касок, сейчас F-16, что потом - узнаем. А реакции Кремля нет.
      Вот и думаю, что Калининград начнут душить постепенно. С задержки корабля начнут, поезда притормозят... РЭБ на границе включат .... маленький вооруженный инцидент устроят, беспилотник естественно украинский по аэродрому долбанет..... потом сотня беспилотников....
      И где и в каком месте этого конфликта, Кремлю начинать бить ТЯО по Варшаве и Лондону?
      Они же привыкли, что Москва бьет только по украине.
    3. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 15:26
      Цитата: михаил3
      обьединенных сил

      Это где такие есть?
    4. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +2
      Сегодня, 15:35
      Цитата: михаил3
      Стесняться будет уже нечего и стратегические вооружения начнут
      За 8 лет противостояния России и бандеровцев не пострадал ни один руководитель фашистского режима в Киеве. Более того, даже военные преступники, признанные судами в России живут и радуются, ездят за границу и даже садятся за стол переговоров с представителям Кремля.
      Как-то не хочется даже напоминать ему, что такое ядерное оружие и прочее, прочее, что всенепременно будет применено ВС РФ в случае реального нападения НАТО на любую нашу территорию
      Вы серьезно! Напомню, что даже Гитлеру не разрешили применять оружие массового поражения. Кто то явно перепутал Путина со Сталиным, а Герасимова с Суворовым.
      А вот то, что обнаглевшие от вседозволенности спецслужбы НАТО применят на территории России ОМП, в это я верю. Но ответа не будет точно. Не зря подобные генералы и руководство ЕС периодически делают подобные информационные вбросы для очередной проверки политической и военной инфантильности дедушки.
  5. kromer Звание
    kromer
    -1
    Сегодня, 15:03
    Отставной генерал США: силы НАТО нейтрализуют ВС РФ в Калининграде за 24 часа


    Американский генерал Марк Милли уже как то ляпнул фразу "Киев за 3 дня". Не знаю правда с какого перепугу эту фразу "особо одарённые" приписывают Герасимову или другим нашим. Так что "Калининград за 24 часа" из той же серии.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 15:03
    Кого ты хотел убедить?
    Всё тамошние, одно и тоже...
    Обывателя пытаются убедить, что по ним не прилетит, что то такое, о чем они не хотят говорить в слух...
    А ведь ядрёные аргументы никуда не делись, есть и то, что их применяют, когда время придёт... не не не, такого не может быть, потому что... дальше непереводимый бред! soldier
  7. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 15:05
    Какая война, Беня?
    Дон-миротворец стоит на страже Мира.
    А ты тут ему все карты путаешь.
    Провокатор.
    А в случае серьезного замеса, первые, кто сами добровольно полезут в адскую топку, будут поленья.
    Тут он не ошибся.
    Стекольщик менее чем за сутки застеклит этот парник.
    Пусть не обольщается.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:26
      Цитата: NICK111
      А в случае серьезного замеса, первые, кто сами добровольно полезут в адскую топку, будут поленья.

      Польский спецназ, также Польский добровольческий корпус который впервые заявил о себе в мае 2023 года, когда он сыграл центральную роль в наступлении на Белгородскую область России. Корпус опубликовал заявление и видеодоказательства своего участия в этих операциях. Поляки подтверждали своё участие в боях на территории Белгородской области, однозначно отвечая на вопрос об этом: «Oczywiście, że tak!»
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 15:06
    Помню этого гнусного типа. Много гадостей наговорил. Главное Польшу приплел, не зря им ЕС башляли на покупку танчиков. Политика "до последнего поляка", после последнего украинца уже задумана.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Младший рядовой
      Политика "до последнего поляка", после последнего украинца уже задумана.

      - "Укр, сдавайся !"
      - "Укра нет, поляк хочещь ?"
  9. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 15:07
    24 часа? Это ещё щедро. Рогозин десять лет назад давал 6 часов. Сейчас, наверное, меньше.
    1. егерь650
      егерь650
      +1
      Сегодня, 15:41
      Кто то там в кремле еще говорил, что за Калининград мы очень сильно отомстим, если,что.
  10. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 15:12
    Очередной отставной офицер армии США решил выступить в роли эксперта: силы НАТО нейтрализуют ВС РФ в Калининграде за 24 часа

    А Россия не оставит "камня на камне" от гейропы.
    Если охота "заглянуть в будущее" посмотрите внимательней на жителей куева, оцените и на себе примеряйте. Можете даже на экскурсию туда съездить, так сказать оценить на собственной шкуре, не доводя до реальности в месте своего проживания.
    Вы всё ещё "горите" желанием "пошатать труба" наш Калиниград? lol
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:25
      Цитата: К-50
      А Россия не оставит "камня на камне" от гейропы.

      он херенерал матрасии, на европу им положить с пробором
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 15:13
    Ну, если РФ ядерку использовать не будет, то смогут что-то сделать плохого
  12. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 15:13
    войска НАТО первым делом нейтрализовали бы силы ВС РФ, находящиеся в Калининграде
    Точнее, первым делом, закончится прорубанием Сувалкского коридора российскими войсками.
    1. егерь650
      егерь650
      0
      Сегодня, 15:43
      Так же как под Курском было?
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 15:17
    Имбицил-фантаст ещё тот. Ну будут вместо Вашингтона, Филадельфии, Нью-Йорка стеклянные поверхности и чего?
    Пусть вспомнит, как на них истребители наши топливо сливали или сколько людей их с корабля рапорта об увольнении написали, когда в Чёрном море над ними наш истребитель полетал.
    Или цунами какое случится, а там и Елустоун заработает.
  14. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 15:17
    войска НАТО первым делом нейтрализовали бы силы ВС РФ, находящиеся в Калининграде

    Ну в России не только Калининград, есть еще Чукотка с Кольским полуостровом...и там поболе может быть сил Вооруженных Сил (простите за тавтологию, но так в статье) РФ. Штаны могут лопнуть если широко шагать
  15. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 15:21
    В принципе, NATO может сохранить порох и тушёнку.
    Чтобы все прошло тихо и без новостей-натовцам нужно прислать золота в комитет госдумы по информационной политике.
  16. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -2
    Сегодня, 15:24
    Ну у них и Киев за три дня был, и Афганистан они победили, короче, матрасы в прогнозах сильны.
  17. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:24
    в случае военного конфликта с Россией войска НАТО первым делом нейтрализовали бы силы ВС РФ, находящиеся в Калининграде.
    как говориться есть нюансы
    а отставник не задумывается об ответном ЯДЕРНОМ ударе?
    Причем в своих рассуждениях он говорит исключительно об административном центре российского эксклава, а не обо всей области.
    ну это уже автор статьи свои мысли приписывает вояке
  18. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 15:28
    По мнению Ходжеса, союзники в регионе могут нанести существенный ущерб Калининграду без помощи США.

    Они точно на это решатся, тем более без помощи США?
    Такие действия существенно отличаются от привычного постоянного пеpдежа.
  19. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    -1
    Сегодня, 15:34
    Сто процентов у этого пенса белоснежный билет, инвалидность степени "премиум" и воевать ему не придется.
    Но у меня к этому Бену простой вопрос. Ну ,допустим, нейтрализуете вы Калининград, а возвращаться с победой куда будете ?
    В винные погреба от разваленных замкови крепостей или в уцелевшие подвалы Лувра с Берлином ? Больше будет некуда.
    Кругом тишина ,мертвые с косами и отпечатки покойников на стенах....

    П.С. Прапорщик Василий и мичман Николай на это очень сильно обидятся.
  20. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:54
    Затем я допускаю применение кинетических дальнобойных высокоточных средств — артиллерии или ракет по ключевым объектам в Калининграде. Есть и другие направления, где можно оказывать давление на Россию, например Кольский полуостров на крайнем севере России, рядом с Норвегией и Финляндией.


    А в это время из забытой богом Ивановской области отстреляются ЯРСы 54-й гвардейской дивизии РВСН. И не только ее.
    По крайней мере так должно сработать исполнение доктрины о ядерном сдерживании.

    А пока имеем то, что даже эстонская армия численностью аж 7200 человек собирается перейти границу и атаковать Россию. Вот к чему приводит нерешительность в принятии решений.
  21. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:01
    Какие все генералы бесстрашные...
    Ходжес считает, что Польша примет участие в ударах по городу.

    А Путин считает по-другому...Там и в доктрине прописано:
    19. Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются:
    а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;
    б) применение противником ядерного или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников, по воинским формированиям и (или) объектам Российской Федерации, расположенным за пределами ее территории;
    в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
    г) агрессия против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности;
    д) поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации.