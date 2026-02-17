Воздушные силы ВСУ отрицают привлечение иностранных пилотов к полетам на F-16

Сразу несколько СМИ в очередной раз сообщили о том, что в кабинах переданных Украине истребителей F-16 засветились не только местные пилоты, но и ветераны из США и Нидерландов. Однако в Воздушных силах Украины сразу же поспешили с опровержением.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в украинском небе летают только местные летчики. Причем опровержение, по его словам, не стали давать сразу – специально, мол, наблюдали за реакцией «противника», чтобы на ее основе сделать какие-то выводы. Он также «остро пошутил»:



Ага! И возглавил эскадрилью – Том Круз.

Игнат также сообщил, что иностранные специалисты удивляются профессионализму украинских летчиков. Тогда возникает вопрос – не из соседней ли кабины эти самые специалисты наблюдали за «успехами» боевиков?

Западные «ветераны» во все времена присутствовали в горячих точках в качестве советников, а порой и не только. Но сейчас ситуация прозрачнее: управлять F-16 – это не просто сесть и полететь.

Нужен большой налет и опыт, которого у пилотов ВСУ, прошедших ускоренные курсы, просто не может быть в объеме, позволяющем эффективно противостоять российским Воздушно-космическим силам. Об острой нехватке обученных пилотов у Киева говорило в том числе французское издание Intelligence Online.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 14:56
    Есть наёмники, нет, уже не принципиально...
    Всё закончится и пилоты, и самолеты, бесконечного не бывает.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 14:59
      rocket757
      Сегодня, 14:56
      Есть наёмники, нет, уже не принципиально...
      Всё закончится и пилоты, и самолеты, бесконечного не бывает.

      hi Лучший способ закрыть эту тему, как и обсуждение присутствия диких гусей у бандеронацистов, - это 200-сотые обгоревшие трупы или чёрные пластиковые мешки с останками для родственников.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 15:08
        Да есть там всякое... если кто то не в курсе, это уж совсем ку кус, с головой не дружит.
        Всё равно, человек такая , что вечно думает, что это будет с кем то, а не с ним... ещё есть жадность, без меры...
        В общем, шибко много таких не будет, да и вообще, такого типа и уровня конфликты, обычно решаются с помощью внутренней силы и... некоторой помощи со стороны, материальной, как правило...
      2. К-50 Звание
        К-50
        +2
        Сегодня, 15:18
        Цитата: ZovSailor
        Лучший способ закрыть эту тему, как и обсуждение присутствия диких гусей у бандеронацистов, - это 200-сотые обгоревшие трупы или чёрные пластиковые мешки с останками для родственников.

        Потому у меня до сих пор в голове не укладывается появление в плену наёмников.
        Захватили? Выяснили? В расход.
        Никто из них не должен уйти без русского подарка. Раз уж они решили в наших стрелять, то нам то зачем их сохранять?
        Чем больше их будет сдыхать на "русском сафари", тем меньше желающих найдётся на это в дальнейшем. sad
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 15:42
          К-50
          Сегодня, 15:18
          Потому у меня до сих пор в голове не укладывается появление в плену наёмников.
          Захватили? Выяснили? В расход.

          hi Почти согласен, но есть момент обмена наших пленных, поэтому выжившие дикие гуси и служат таким материалом для обмена на российских пленных.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 16:05
            Русских менять на украинцев, а наёмников в расход и фото дохлых в назидание
  2. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    0
    Сегодня, 15:00
    в украинском небе летают только местные летчики.

    Ну да, ну да... Кончились "призраки Киева", теперь начались Дух "призрака Киева, Житомира, Львова".
    Смотришь, так скоро и до Вия дойдут!
  3. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 15:02
    Стесняюсь спросить,а что там за успехи у них?
  4. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    +2
    Сегодня, 15:04
    Ага! И возглавил эскадрилью – Том Круз.


    Том Круз на tomcat летает, а они в эксплуатации только у Ирана!
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:06
      Вот удивятся американцы, встретив его в небе
  5. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    0
    Сегодня, 15:29
    Нужен большой налет и опыт, которого у пилотов ВСУ, прошедших ускоренные курсы, просто не может быть в объеме, позволяющем эффективно противостоять российским Воздушно-космическим силам.

    Сейчас реальный боевой опыт у украинских пилотов кардинально выше, чем у каких-то "ветеранов" из Нидерландов.
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      0
      Сегодня, 15:40
      Вполне возможно что передали самолеты с более современной авионикой и различными фишками. Туземцам таким оборудованием пользоваться недозволенно, потому белые люди прибыли летать. И к этому стоит отнестись серьезно.
      1. Рязанец87 Звание
        Рязанец87
        +1
        Сегодня, 15:43
        К кому стоит отнестись серьезно, так это к непосредственному противнику. Что это, "глупые зусулы" (с), что ли? На 4-й год пора бы и лишиться таких иллюзий. Что украинские летчики не смогут освоить в Ф-16 далеко не самых современных модификаций?