Компании Saab и Babcock делают ставку на проект Arrowhead 120 для следующего шведского фрегата
Рендер фрегата Arrowhead 120
Весной этого года Швеция, как ожидается, примет решение по одной из крупнейших оборонных закупок со времен холодной войны. Пополнение Королевского военно-морского флота Швеции четырьмя новыми фрегатами класса «Лулео» значительно усилит возможности флота в Балтийском море и Крайнем Севере.
Стоимость контракта неизвестна, но ожидается, что она составит от 40 до 60 миллиардов шведских крон, или приблизительно от 4,5 до 6,7 миллиардов долларов. Также до этой недели оставалось неизвестным, что именно предложит лидер отечественного производства Saab в сотрудничестве со своим партнером, британской компанией Babcock.
Кажется, эта загадка разгадана: компании предлагают Arrowhead 120, вариант Arrowhead 140. Модель 140 легла в основу кораблей, приобретенных Великобританией (Type 31), Польшей (Miecznik) и Индонезией (Merah Putih).
«Цель партнерства — объединить проверенную, готовую к экспорту конструкцию, адаптированную к потребностям Швеции», — сообщила представитель Saab Ульрика Лангельс изданию Breaking Defense.
Шведское управление по материально-техническому обеспечению обороны (FMV) также рассматривает и оценивает ещё два проекта на конкурс: французский фрегат Naval Group (FDI) и испанский легкий фрегат Navantia (Alfa 4000), хотя FMV сохраняет осторожность в отношении комментариев по поводу закупки новых надводных боевых кораблей. Оценка «засекречена, поэтому дальнейшие комментарии невозможны», — заявил представитель агентства Лукас Линне в интервью изданию Breaking Defense.
Вариант Arrowhead 120 от компании Babcock имеет длину 406 футов (124 метра) и водоизмещение около 4650 тонн. Проект выполнен в стальном корпусе и с легкой композитной надстройкой, что оптимизирует конструкцию для действий в Балтийском море и на Крайнем Севере.
Согласно совместному заявлению шведской и британской оборонных компаний, он оснащен средствами противодействия воздушным угрозам, ударным ракетным оружием, включая баллистические ракеты, и обеспечивает оборонительные возможности против пилотируемых или беспилотных угроз воздушных и морских, сочетая в себе большую дальность полета и живучесть.
«Это внесет вклад в общую оборону и безопасность Швеции и укрепит давние и прочные отношения между Швецией и Великобританией», — сказал Лангельс.
Шведская оборонная компания возглавляет интеграцию боевой системы, опираясь на недавний опыт сингапурского многоцелевого боевого корабля и польского корабля радиоэлектронной разведки, второй из которых был спущен на воду в январе. Как сообщила компания Saab изданию Breaking Defense, она также поставляет полностью укомплектованные композитные надстройки, противокорабельные ракеты и легкие торпеды.
Окончательный выбор проекта ожидается «этой весной, после чего начнутся переговоры по контракту», — сообщил представитель министра обороны изданию Breaking Defense. Поставка первых двух фрегатов запланирована на 2030 год, а всех четырех — на 2035 год.
Работа над проектом класса «Лулео» оказалась несколько проблематичной. Первоначально, в 2021 году, FMV заключила с Saab Kockums контракт на этап определения характеристик корветов второго поколения Visby, нового класса, основанного на существующих стелс-корветах класса Visby длиной 72 метра (236 футов).
Эти небольшие корветы более приспособлены передвигаться по мелководью Балтийского моря с его обширным архипелагом.
Однако программа была отменена в 2023 году по неизвестным причинам. Стремление Швеции к членству в НАТО, завершенному в 2024 году, привело к сотрудничеству Saab с Babcock над новым проектом более крупного корабля.
Четыре новых корабля класса «Лулео» (на 170 футов длиннее, чем корабли класса «Висбю») обеспечат большую выносливость, возможность выполнения операций в различных областях и интеграцию передовых систем противовоздушной обороны, а также поддержку беспилотных технологий и увеличенную дальность действия в дополнение к текущей модернизации существующего флота из пяти корветов класса «Висбю».
В прошлом году командующий ВМС контр-адмирал Йохан Норлен заявил изданию Breaking Defense, что более крупная конструкция лучше подходит для новой миссии Швеции как члена НАТО — защиты Финляндии и прибрежных вод Балтийского моря, а не только ее территориальных вод.
Иностранные поставщики оружия на шведский внутренний оружейный рынок попадают очень редко.
Тот факт, что Стокгольм рассматривает вариант готового решения на основе иностранного проекта, представляет собой значительный сдвиг в шведских военно-морских традициях, которые ранее предпочитали строить собственные суда внутри страны. Даже если победит Saab, корпус будет производиться за пределами страны.
Исторически шведская компания Kockums (ныне входящая в состав Saab) занималась строительством надводных боевых кораблей военно-морского флота, включая пять современных стелс-корветов класса Visby, построенных в 1990-х годах, которые сейчас модернизируются для продления сроков службы после 2040-х годов.
Существующие межправительственные и коммерческие связи между Британией и Швецией, которые могут дать предложению Arrowhead 120 некоторое преимущество. Очевидно, что присутствие Saab имеет значение, но, кроме того, возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF) активизировали британско-скандинавское сотрудничество в Балтийском море и Крайнем Севере. Хотя Франция и Испания являются союзниками по НАТО, они не являются членами JEF и не обладают таким обширным историческим присутствием Королевского военно-морского флота Великобритании в Балтийском море.
Традиционно шведские закупки вооружений частично были связаны с тесными двусторонними отношениями между государствами-покупателями и продавцами. Примечательно, что Шведские военно-морские силы поддерживают давние и очень тесные отношения с Британским флотом ещё с конца Второй мировой войны. Во время холодной войны военно-морские связи с Великобританией были строго засекречены из-за официальной доктрины неприсоединения Швеции.
