Украинский бизнесмен и офицер ВСУ: Конец войны для меня станет трагедией

Украинский бизнесмен и офицер ВСУ: Конец войны для меня станет трагедией

Очередной киевский деятель Андрей Онистрат, бизнесмен и одновременно офицер ВСУ, заявил, что для него лично конец войны станет трагедией.

Казалось бы, парадокс: человек потерял на войне сына, но сам признается, что у него «в голове только война» и остановка боевых действий станет для него личной катастрофой. Но никакого противоречия здесь нет. Это полное сращивание личного и публичного, когда война становится не просто профессией, а единственной возможной реальностью.



Но Онистрат пошел дальше и расшифровал, что именно, по его мнению, должно измениться, чтобы конфликт закончился:

Я всегда говорю: война закончится, когда вы перестанете разговаривать на русском языке. Серьезно, честно. Как только вы перестанете думать на русском языке, война сразу закончится.

При этом он признался, что русскоязычные собеседники считают его сумасшедшим.

Как итог, человек в погонах, потерявший близкого, транслирует позицию, согласно которой мир невозможен до тех пор, пока миллионы людей не откажутся от своего языка и способа мыслить. Красноречивое подтверждение тому, что киевский режим ведет войну не столько за территории, сколько за сознание. И пока это сознание не будет переформатировано под радикальные лекала, стрельба не прекратится.
6 комментариев
  1. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 16:01
    И таких там много, очень много! Увы!
  2. kromer Звание
    kromer
    +3
    Сегодня, 16:01
    При этом он признался, что русскоязычные собеседники считают его сумасшедшим.


    Сдаётся мне, что эту фразу ему говорят не без основания.
  3. bk316 Звание
    bk316
    +2
    Сегодня, 16:03
    Все ровно наоборот.
    Хозяин сказал до последнего украинца, значит война закончится, когда украинцев не останется.
    А их не останется, когда они поймут, что все их украинство, в том числе мува это пузырь, туфта.
  4. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 16:03
    война закончится, когда вы перестанете разговаривать на русском языке.


    За подобную фразу мадам Фарион голову на Западной Украине прострелили. И вроде как Азовцы, что вдвойне удивительно. laughing
  5. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 16:04
    Ну если человек идиот, это не исправить.
  6. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 16:05
    За, что ведёт войну Киевский режим мы и так знаем, за что мы ведём войну, цели и задачи СВО которые могут быть выполнены только после безоговорочной капитуляции и переговоры об не большой территории Донбасса которая нам вроде как нужна, а на остальное мы и не претендуем.