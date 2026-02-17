Я всегда говорю: война закончится, когда вы перестанете разговаривать на русском языке. Серьезно, честно. Как только вы перестанете думать на русском языке, война сразу закончится.

Очередной киевский деятель Андрей Онистрат, бизнесмен и одновременно офицер ВСУ, заявил, что для него лично конец войны станет трагедией.Казалось бы, парадокс: человек потерял на войне сына, но сам признается, что у него «в голове только война» и остановка боевых действий станет для него личной катастрофой. Но никакого противоречия здесь нет. Это полное сращивание личного и публичного, когда война становится не просто профессией, а единственной возможной реальностью.Но Онистрат пошел дальше и расшифровал, что именно, по его мнению, должно измениться, чтобы конфликт закончился:При этом он признался, что русскоязычные собеседники считают его сумасшедшим.Как итог, человек в погонах, потерявший близкого, транслирует позицию, согласно которой мир невозможен до тех пор, пока миллионы людей не откажутся от своего языка и способа мыслить. Красноречивое подтверждение тому, что киевский режим ведет войну не столько за территории, сколько за сознание. И пока это сознание не будет переформатировано под радикальные лекала, стрельба не прекратится.