Взрыв в здании военной комендатуры в Сертолово Ленинградской области
5 25934
Взрыв прогремел во Всеволжском районе Ленинградской области, предварительно подорвано здание военной комендатуры. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на очевидцев.
В здании военной комендатуры в поселке Сертолово Всеволжского района Ленинградской области прогремел взрыв, на месте уже работают экстренные службы. По имеющейся информации, здание сильно разрушено, под завалами комендатуры могут находиться люди, сообщается о четырех военнослужащих, которые на данный момент считаются пропавшими. Спасатели уже ведут поиск.
По меньшей мере, четверо военных считаются пропавшими. Экстренные службы делают всё возможное, чтобы до них дотянуться.
Причина взрыва пока не установлена, никаких официальных заявлений еще не последовало. Сейчас идут работы по разбору завалов и поиску людей. Есть предварительная информация, что взрыв произошел на третьем этаже здания, третий и второй этаж частично разрушены, обрушилось чердачное помещение. Есть опасность дальнейшего разрушения здания. Сообщается о двух погибших и четырех пропавших без вести. Официально о взрыве пока не говорят.
