Взрыв в здании военной комендатуры в Сертолово Ленинградской области

Взрыв прогремел во Всеволжском районе Ленинградской области, предварительно подорвано здание военной комендатуры. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на очевидцев.В здании военной комендатуры в поселке Сертолово Всеволжского района Ленинградской области прогремел взрыв, на месте уже работают экстренные службы. По имеющейся информации, здание сильно разрушено, под завалами комендатуры могут находиться люди, сообщается о четырех военнослужащих, которые на данный момент считаются пропавшими. Спасатели уже ведут поиск.Причина взрыва пока не установлена, никаких официальных заявлений еще не последовало. Сейчас идут работы по разбору завалов и поиску людей. Есть предварительная информация, что взрыв произошел на третьем этаже здания, третий и второй этаж частично разрушены, обрушилось чердачное помещение. Есть опасность дальнейшего разрушения здания. Сообщается о двух погибших и четырех пропавших без вести. Официально о взрыве пока не говорят.

По меньшей мере, четверо военных считаются пропавшими. Экстренные службы делают всё возможное, чтобы до них дотянуться.

