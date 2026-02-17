Взрыв в здании военной комендатуры в Сертолово Ленинградской области

5 259 34
Взрыв в здании военной комендатуры в Сертолово Ленинградской области

Взрыв прогремел во Всеволжском районе Ленинградской области, предварительно подорвано здание военной комендатуры. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на очевидцев.

В здании военной комендатуры в поселке Сертолово Всеволжского района Ленинградской области прогремел взрыв, на месте уже работают экстренные службы. По имеющейся информации, здание сильно разрушено, под завалами комендатуры могут находиться люди, сообщается о четырех военнослужащих, которые на данный момент считаются пропавшими. Спасатели уже ведут поиск.



По меньшей мере, четверо военных считаются пропавшими. Экстренные службы делают всё возможное, чтобы до них дотянуться.


Причина взрыва пока не установлена, никаких официальных заявлений еще не последовало. Сейчас идут работы по разбору завалов и поиску людей. Есть предварительная информация, что взрыв произошел на третьем этаже здания, третий и второй этаж частично разрушены, обрушилось чердачное помещение. Есть опасность дальнейшего разрушения здания. Сообщается о двух погибших и четырех пропавших без вести. Официально о взрыве пока не говорят.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 15:31
    Судя по фото взрыв был изнутри - и довольно сильный - кто у нас в саперах служил уточните сколько кг нужно для такого взрыва на мой взгляд не меньше 10 кг - бо кирпичное здание очень прочное эт вам не панелька ..
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 15:34
      предварительно подорвано здание военной комендатуры.

      Совершенно согласен!
      Судя по фото, взрыв был на третьем этаже. ( если не прав, не сапер).
      Так взрывчатку то еще пронести надо в военную комендатуру!
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:54
        Причина взрыва пока не установлена

        Это явно не последствия падения обломков БПЛА. Возможно, подрыв объемного заряда (не исключаю газа).
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:35
      Цитата: Андрей Малащенков
      Судя по фото взрыв был изнутри - и довольно сильный

      Верно заметили, и газ так не взрывается.
      1. kromer Звание
        kromer
        +4
        Сегодня, 15:46
        Цитата: carpenter
        Верно заметили, и газ так не взрывается.


        Взрывается. И ещё не так.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 15:51
          Цитата: kromer
          Взрывается. И ещё не так.

          Ну если баллон взорвётся, та такого последствия как на фото не будет, а если труба лопнула и набралось много, то вероятность есть.
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 15:54
            Я не конкретно про этот случай. Я на Вашу фразу: "газ так не взрывается". Целые подъезды порой в Тетрис складываются.
          2. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 16:02
            Цитата: carpenter
            Ну если баллон взорвётся, та такого последствия как на фото не будет,
            Газ взрывается если его концентрация в воздухе от 4% и кажется до 11%. При других концентрациях взрыва не будет. 1 литр балонного пропана даст 250 литров газа. т.е. вполне себе достаточно что бы сделать 4% в обычной комнате.
      2. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        0
        Сегодня, 16:02
        Откуда газ в военной комендатуре? Газ,, любой , занимает весь объем который ему предоставляют, и тут всё дело в концентрации, чем она выше, тем больше разрушений при взрыве. Тут возможно сработало СВУ на третьем этаже. Разрушены потолочные перекрытия второго и третьего этажа , плюс чердачные помещения. Судя по тому как упали перекрытия эпицентр взрыва был внутри у внешней стены, возможно в углу.
    3. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:35
      Официально о взрыве пока не говорят.
      А что уже молчать-то....Взрыв то уже есть. Есть и погибшие. А вот причина какая ?
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:56
        Uncle Lee
        А вот причина какая ?

        Причина- безалаберщина и халатность.
    4. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Андрей Малащенков
      Судя по фото взрыв был изнутри - и довольно сильный - кто у нас в саперах служил уточните сколько кг нужно для такого взрыва на мой взгляд не меньше 10 кг - бо кирпичное здание очень прочное эт вам не панелька ..

      От десяти до пятнадцати потому, что тяжелее в сумке или портфеле принести проблематично.
    5. multicaat Звание
      multicaat
      +5
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Андрей Малащенков
      кирпичное здание очень прочное

      не из такого кирпича
      Думаю, что было не больше 2 кг ВВ, а может еще меньше.
      взрыв выдавил/выбил стену наружу (да да кирпичная стена довольно слаба на боковое давление)
      А потом перекрытия 2 этажей и крыши без опоры упали вниз
      Полагаю, строители экономили на растворе.
      Если бы была железобетонная коробка целиком, то скорее всего ограничилось бы деформацией 1 комнаты.
      1. al3x Звание
        al3x
        -1
        Сегодня, 15:46
        Про раствор это в точку. Песочно-цементная, да да, именно песочно-цементная, которую с натяжкой можно назвать раствором для кладки, в зданиях тех лет это вообще не редкость.
      2. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        -2
        Сегодня, 15:51
        Вы не строитель от слова совсем даже обсуждать ваш опус не буду ..
        1. multicaat Звание
          multicaat
          +1
          Сегодня, 15:57
          Цитата: Андрей Малащенков
          Вы не строитель от слова совсем

          не хочу грубить в ответ на вашу грубость, но у меня есть строительное образование и на сопромате я не спал. Мой друг детства вообще инспектор как раз по таким случаям, он же руководил моим дипломом. То, что произошло во время взрыва, я описал достаточно точно. Если есть аргументы против - озвучьте. А кто я такой, к делу вообще не относится.
          Еще не по делу напишите - кину жалобу, вы ее уже заслужили.
        2. ПАН51 Звание
          ПАН51
          0
          Сегодня, 16:00
          В одном из военных городков, в котором довелось послужить Вашему покорному слуге, стройбат строил двухэтажный детский сад. Перед завершением работ произошло обрушение части здания. Остальное разбирали, спокойно снимая кирпич за кирпичом. Такой был раствор, т. к. цемент УШЕЛ в руки желающих построить гараж военным и служащим.
    6. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 15:54
      Судя по фото взрывчатка была заложена на 2-м этаже в угловом помещении, по мощности видимо пластит.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 15:35
    Даа, видно очередная бабушка, "обманутая мошенниками", или "запуганый" подросток всё-таки донесли свой рюкзачёк до цели... am
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      -3
      Сегодня, 15:47
      Это вряд ли - на подобных объектах четкая "этажная градация" - чем выше тем меньше допуск на первый еще в теории что то можно пронести а на второй уже не пустят а третий вообще только для особых лиц ...
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 15:53
        Андрейhi,
        это была аллегория. Под этим я подразумевал теракт. Кто-то протащил-таки взрывчатку в здание.
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 15:48
      Fachmann
      В интернете есть информация, что на территории РФ работает целая сеть заехавших после 2022 года граждан Незалежной, которые активно работают в интересах спецслужб Украины и не только в сборе разведывательной информации. Причём возраст таких диверсантов может быть самым разным.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 15:56
        Вот-вот, именно так.
        Да и на Руси, во все времена, тоже выродков-предателей немало было. К сожалению.
        Мужиков, погибших, жаль.
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 15:37
    Опять кто-то "помогал нашим спецслужбам", чтобы вернуть свои деньги которые отправил перед этим мошенникам на Украину. Ну ладно это раньше мы были страной вечнозелёных помидоров и не пуганых дятлов. Вечнозелёные помидоры пропали. Освободившуюся нишу заполнили непуганые дятлы... fool
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 15:37
    Ну такое просто так не происходит! Помню когда то у нас районный военкомат сожгли, после чего многие ребята откосили, доки все сгорели, знакомый так откосил. А тут что то посерьёзнее, ничего удивительного, над кем то нависло что то опасное, пошли на крайние меры.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 15:38
    Военная комендатура режимный объект...посторонние там не шастают.
    Контразведчики разберутся что там произошло.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 15:39
    Ну..
    Обычный не контролируемый взрыв.
  7. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 15:46
    На взрыв не похоже, судя по целым окнам и то, что обломки лежат под стенами. Больше похоже на разрушение стен от излишней влаги и очень сильного перепада температуры , посмотрите на пораженную грибком стену у санузлов и контрфорсы у входа. Здание запустили. ну и проект нехороший , так как парапеты и плоская крыша требуют очень хорошей гидроизоляции, да и плиты похоже опирались краешком на стену...обычная безхозяйственность
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 15:55
      по целым окнам и то, что обломки лежат под стенами

      Сейчас очень удобно бесхозяйственность на падение обломков списывать
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      +1
      Сегодня, 15:57
      На взрыв не похоже, судя по целым окнам и то, что обломки лежат под стенами.

      Ну вот, например, и окна целы и обломки под окнами... а пишут, что газ.
      Больше похоже на разрушение стен от излишней влаги и очень сильного перепада температуры

      Ну не моментом же это происходит - как минимум бы сперва трещины наблюдались.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -4
    Сегодня, 15:51
    Здесь минимум 20 кг. ВВ. Как можно спокойно такое в комендатуру пронести?
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Младший рядовой
      Здесь минимум 20 кг. ВВ. Как можно спокойно такое в комендатуру пронести?

      Заголовок кликбейтный .."взрыв", а теперь в новостях говорят обрушение. Если 20 кг то плиты так бы аккуратно не сложились
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 16:02
      Здесь минимум 20 кг
      - если только дымного черного пороха, а пронести можно разными способами, например плановая замена огнетушителей...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:57
    Я не взрывник но видно внешнее воздействие .Какая там подрядная организация с " незаменимыми специалистами " сосули на крыше сбивала ? am