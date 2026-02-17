Госдума приняла закон об отключении мобильных сетей по требованию ФСБ

Госдума в финальном чтении приняла закон, который расставляет точки над i в вопросе национальной безопасности. Речь идет об обязанности операторов связи отключать свои сети по требованию ФСБ.

Инициатива, внесенная правительством еще в ноябре, на первый взгляд выглядит сугубо технической. Операторов освобождают от ответственности за неоказание услуг, если они выполняют запрос спецслужб. Но, как водится, дьявол кроется в деталях, а точнее – в пояснениях замглавы Минцифры Ивана Лебедева. Он прямо обозначил главный триггер: атаки беспилотников.



Противник давно и успешно использует гражданские сети для координации налетов. Пока оператор подсчитывает репутационные и финансовые убытки, БПЛА может долететь до объекта. Новый закон этот разрыв во времени ликвидирует: дали команду – отключили, а разбираться будем уже потом.

По сути, закон формализует то, что и так уже не раз происходило в приграничье. Просто теперь у операторов есть четкий щит от судебных исков, а у ФСБ – понятный рычаг для мгновенного обнуления связи на угрожаемом участке.

В условиях, когда дроны стали такой же реальностью, как утренний кофе, подобные решения – это не паранойя, а производственная необходимость. Насколько такие отключения эффективны в плане борьбы с беспилотниками – совсем другая история.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +1
    Сегодня, 16:15
    . Госдума приняла закон об отключении мобильных сетей по требованию ФСБ


    Лучше бы Гос.Дума приняла закон о срочном создании отечественной системы аналога Starlink в целях государственной безопасности. А то ломать не строить. Запрещать это проще простого,а вот созидать сложнее.А то скоро не успеем оглянуться как в каменном веке окажемся. Без Starlink,без Telegram,а теперь ещё и без сотовой связи.Хорошо .Запретили.А какую альтернативу предложили взамен?Просто всё запрещать и закрывать это не выход. Надо создавать что то взамен на новом технологическом уровне.Ту же отечественную зашифрованную спутниковую систему Бюро 1440 как аналог системы Starlink .Вот куда должны быть брошены все силы.На созидание, а не на запреты и закрытие всего и вся.Вот это будет ответ на угрозы гос.безопасности,а не так что взялись за рубильник, всё вырубили и взамен ничего не ввели в эксплуатацию,не построили.

    . На первый взгляд все очень похоже на Starlink Илона Маска: множество спутников летают на низкой орбите (для Starlink это 550 км над Землей) и посылают сигналы на Землю. Там их принимают клиентские терминалы, которые сами отслеживают положение спутников, подключаются к ним и раздают людям интернет через Wi-Fi. Услуга оказалась популярной: к концу 2025 года компания SpaceX (оператор Starlink) уже обслуживала более 9 млн пользователей в 155 странах мира! Особенно удачным для Маска стал прошлый год — число клиентов удвоилось.


    https://dzen.ru/a/aW5Ph9SrMzjMrnJh
    1. bk316 Звание
      bk316
      +4
      Сегодня, 16:23
      Лучше бы Гос.Дума приняла закон о срочном создании отечественной системы аналога Starlink в целях государственной безопасности.

      Это вне ее компетенции.

      А вообще дума в последнее время приняла ряд законов в области связи и информационных технологий.
      -либо ненужных
      -либо совсем непродуманных

      По поводу данного закона, можете успокоиться. Ничего не изменится, такие полномочия у спецслужб уже есть. Дума просто своих же законов не читает.

      И вообще смысл данного закона не в увеличении полномочий спецслужб, а в
      Операторов освобождают от ответственности за неоказание услуг, если они выполняют запрос спецслужб.

      Но фишка в том, что они и так не несут ответственности в этом случае.

      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        -3
        Сегодня, 16:26
        Почему не в её компетенции?Законодательная деятельность по вашему не должна иметь созидательного эффекта, принимая законы нацеленные на созидание и строительство нужных вещей,а не только запреты?
        1. bk316 Звание
          bk316
          +1
          Сегодня, 16:30
          Почему не в её компетенции?

          Потому что разделение властей. Это компетенция правительства.
          Дума может управлять экономикой только опосредовано, например через бюджет.
          1. Shuman Звание
            Shuman
            +2
            Сегодня, 17:02
            Чушь, запреты - это компетенция Госдумы, а правительство может вводить только временные меры. В реальности все нарушают законы и как бы так и надо. Догадываетесь о чём это говорит?
            1. bk316 Звание
              bk316
              0
              Сегодня, 17:13
              Сначала научитесь читать чат.
              Мы о создании русского старлинка вообще-то.
              1. Shuman Звание
                Shuman
                -1
                Сегодня, 17:21
                Вы это реально? А то я, вообще, из жизни выпал bully
      2. Aktobe Звание
        Aktobe
        -5
        Сегодня, 17:17
        Запизде....ь вы господа. ТУпые вы или враги России - на выбор! Эти решения принимают органы Государственной власти и ни одна сволочь не вправе их обсуждать а тем более осуждать.
    2. Развед Звание
      Развед
      +1
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Sky Strike fighter
      Ту же отечественную зашифрованную спутниковую систему Бюро 1440 как аналог системы Starlink


      Вот только про "аналог" не надо, пожалуйста. Это настолько разные системы, что их даже ставить нельзя рядом.
      Нельзя сравнивать работу единичных тестовых аппаратов с устойчивой широкой сетью, доказавшей свою работоспособность.
      Если даже первая серийная партия и появится в этом году, то полноценную группировку можно будет увидеть не раньше 2030.
      Это при условии, что не будет проблем с ЭКБ (а там зависимость от импорта ещё критическая) и будет находиться в добром здравии само «Бюро 1440».
      Слишком свежа в памяти судьба подобных компаний у нас: "Даурия Аэроспейс", "КосмоКурс", "S7 Space"... А начиналось все тоже так красиво...
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 17:24
        Простите а какие у нас альтернативы есть помимо Бюро 1440 и желания усердно развивать этот ресурс?Вы критикуйте. Хорошо.Но предложите тогда вариант получше.Вам слово.
        1. Развед Звание
          Развед
          0
          Сегодня, 17:28
          Извольте. Для этого нужно полностью перестроить всю командно-производственную структуру космической отрасли. Убрать основные ее 3 тормоза. Без этого частник всегда будет в загоне.
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            0
            Сегодня, 17:39
            То есть предлагаете вообще ничего не делать? Типа извольте.Так вы скажите военным на фронте когда они у вас спросят когда будут решать проблемы со связью?У нас как то странно получается что проблемы военных на фронте это только проблемы самих военных на фронте и волонтеров, а остальные только руками разводят и особых усилий как бы и не прилагают на решение проблем.Типа ничего не можем и всё.Сами справляйтесь. А ведь аналогичную позицию могут занять и сами фронтовики.И что тогда будет если все на всё забьют?А то у нас уже как то привыкли что один с сошкой, а семеро с ложкой.(когда один человек выполняет всю тяжёлую работу, а многие другие пользуются результатами его труда,а сами ни фига не делают,только руками разводят постоянно)
            1. Развед Звание
              Развед
              0
              Сегодня, 17:57
              Я уже предложил. Причем, конкретно: убрать 3 тормоза космической отрасли и дать таким образом свободу частнику, в том числе и «Бюро 1440».
              А вот вы, похоже, чего-то не понимаете. Не надо апеллировать к проблемам солдат на фронте. Они, эти проблемы, что, сегодня появились? Или это результат целенаправленной, неграмотной политики в космической сфере? Да, у нас нет Старлинка. И никогда не будет. Но не его аналог, а некое подобие можно было начинать делать ещё в тот момент, когда кто-то смеялся над пропульсивной посадкой и советовал батуты.
              Вы ознакомьтесь с сегодняшним суррогатом бывших ФКП - ГПКД. Слов нет. А ведь это план! План развития космической отрасли! Без привязки к срокам. Без четкого финансирования по годам. Без критериев ответственности.
              Выживет в этих условиях «Бюро 1440»? Прямой конкурент РК? Вопрос риторический.
              1. Sky Strike fighter Звание
                Sky Strike fighter
                0
                Сегодня, 18:05
                Ну так это уже вопрос к системе.К её приоритетам,о которых много могут рассказать многочисленные заведенные уголовные дела.Зачем идут как правило во власть в наше время?Не все такие конечно. Учили ведь экономистов и юристов,а не технарей.Вот они и работают как умеют эти экономисты и юристы.Но даже в таких условиях проект Бюро 1440 вполне можно довести до эксплуатации. Было бы желание действовать, а не разводить руками.
                1. Развед Звание
                  Развед
                  0
                  Сегодня, 18:27
                  Возможно. Можно довести. Проблема в том, что такое желание может быть у вас. У меня. Но не наверху.
                  Поймите, подобные проекты - это развитие. Но пока существует РК, этого не будет. Это монстр, который подмял под себя все. Он выдает лицензии на космическую деятельность, он является единственным государственным заказчиком, он является главным исполнителем (через свои заводы). Любой частник для РК — не партнер, а конкурент, претендующий на его бюджеты и кадры. Система заточена на самосохранение монополии, а не на развитие рынка.
                  Но главное - это приоритеты. У нас приоритет один - военка. Остальное либо попутное, либо вторичное. Но кто пустит частника в сверхсекретные владения МО? Это Маск может через NASA заключать контракты с Пентагоном и финансироваться со стороны. У нас подобное исключено.
    3. Пленник Звание
      Пленник
      -1
      Сегодня, 17:28
      В этом вопросе, что лучше- не лучше будем решать после войны, а сейчас будьте любезны...и не бузите! Примите как данность. Нет ничего страшнее во время боя, чем колебания! sad
    4. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 17:39
      Цитата: Sky Strike fighter
      срочном создании отечественной системы аналога Starlink в целях государственной безопасности

      И как связан будет отечественный аналог с сотовой связью? Если он будет у аоенных- сотовуюгражданским не будут отключать что ли???
      Цитата: Sky Strike fighter
      всё вырубили и взамен ничего
      так Старлинк импортный и отечественный и так ничего не дают гражданским - в массе
      И не будет давать - слишком дорогой для населения.

      А вообще у военных должна быть своя связь - и это не костыли типа ватсапп/ телеграма/ сотовых- а именно СВОЯ защищенная связь
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 17:41
        . так Старлинк импортный и отечественный и так ничего не дают гражданским - в массе
        И не будет давать - слишком дорогой для населения.


        Слишком дорогой говорите?

        .Илон Маск сразу делал акцент на том, что его услугами может пользоваться любой желающий. Например, в соседнем Казахстане терминал Starlink Mini стоит 104 тыс. тенге — 15,6 тыс. рублей по текущему курсу, а более мощный терминал Starlink Standard — чуть более 30 тыс. рублей. Абонентская плата — 4650 рублей в месяц. Доступно обычному потребителю.


        https://dzen.ru/a/aW5Ph9SrMzjMrnJh
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -2
          Сегодня, 17:54
          Цитата: Sky Strike fighter
          Слишком дорогой говорите?

          Вообще-то, да. То ,что Маск продаёт терминалы и абонентское обслуживания, как минимум, вдвое дешевле их себестоимости – это его проблемы. Ну, или наоборот, профит.
  2. ximkim Звание
    ximkim
    -7
    Сегодня, 16:21
    Противник давно и успешно использует гражданские сети для координации налетов. Пока оператор подсчитывает репутационные и финансовые убытки, БПЛА может долететь до объекта. Новый закон этот разрыв во времени ликвидирует: дали команду – отключили, а разбираться будем уже потом.

    По сути, закон формализует то, что и так уже не раз происходило в приграничье. Просто теперь у операторов есть четкий щит от судебных исков, а у ФСБ – понятный рычаг для мгновенного обнуления связи на угрожаемом участке.

    Так противника то работает в тылу при одобрении Путина (пускает всех) и ФСБ (ручная контора , но не служба безопасности).
    А теперь вон что заговорили.
    Зная Путина и ФСБ-будет только хуже для коореного населения.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 16:24
      Всех кого можно было впустить впустили ещё в 2022 году просто похоже что сейчас только обратили внимание на последствия того необдуманного шага и зашевелились.
    2. Мячик Звание
      Мячик
      -2
      Сегодня, 16:51
      Бред не пиши, не позорься.
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 17:40
        Забей. "Самостийные" дуркуют. Чуют что кирдык не за горами.
    3. Пленник Звание
      Пленник
      +1
      Сегодня, 17:37
      Грубо работаешь. Не профессионал? На Житном рынке свиными ушами торгуешь? Иди похмелись и притворись ветошью, мечтая что после мира тебя и тебе подобных забудут. laughing Только не факт, что мечты сбудутся. Газпром из вашего гадюшника ушёл. Мечты сбываются там, где Газпром! laughing
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 16:23
    Лучше и точнее, когда это будет делать ФСБ, а не не-пойми-кто и зачем.
    Поверьте, в ФСБ ответственности и точности будет на порядок иди на два больше, чем в любой гражданской организации, и злоупотреблять там желающих вряд ли будет сильно много. Служба собственной безопасности там работает реально, имеет централизованное подчинение, а не местному начальнику как в МВД.
    1. kromer Звание
      kromer
      -1
      Сегодня, 16:30
      Цитата: faterdom
      Лучше и точнее, когда это будет делать ФСБ


      Дело в том, что в статье указана причина: атака беспилотников. Осталось понять какое отношение ФСБ имеет к атакам беспилотников летящих с Украины.
      1. bk316 Звание
        bk316
        +4
        Сегодня, 16:34
        Осталось понять какое отношение ФСБ имеет к атакам беспилотников летящих с Украины.

        Прямое : у нас атаки беспилотников квалифицируются как теракты а борьба с террором прямо в области ответственности ФСБ
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 16:39
          Цитата: bk316
          Прямое : у нас атаки беспилотников квалифицируются как теракты а борьба с террором прямо в области ответственности ФСБ


          Ну это не прямое, а скажем притянутое за уши. Борьба с беспилотниками это прежде всего ПВО.
          1. bk316 Звание
            bk316
            -1
            Сегодня, 16:44

            Ну это не прямое, а скажем притянутое за уши. Борьба с беспилотниками это прежде всего ПВО.

            А вот и нет. Юридически ПВО вообще не причем.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 17:43
          Цитата: bk316
          Осталось понять какое отношение ФСБ имеет к атакам беспилотников летящих с Украины.

          Прямое : у нас атаки беспилотников квалифицируются как теракты а борьба с террором прямо в области ответственности ФСБ

          Дополню - погранслужба тоже к ФСБ относиться. Пролет БПЛА возможен по всей границе
      2. faterdom Звание
        faterdom
        +3
        Сегодня, 16:34
        Это так сказал какой-то очередной шпак (замглавы минцифры) блеснув мыслью, что это "главный триггер". Надеюсь, хоть знает значение слова триггер и не путает его с популярным курортным заболеванием. На самом деле причин может быть на два листа мелким текстом.
        1. kromer Звание
          kromer
          -1
          Сегодня, 16:41
          Цитата: faterdom
          На самом деле причин может быть на два листа мелким текстом


          Ну так я и понял, что причина отнюдь не в беспилотниках. Главная причина где то там ... в мелком шрифте.
      3. Aktobe Звание
        Aktobe
        -2
        Сегодня, 17:21
        Яблоко катится потому что оно круглое, ну и как мартышке это объяснить, что оно круглое, ей что соленое что круглое - один хрен. Не уподобляйтесь! господа!
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -4
    Сегодня, 16:24
    Ну сколько можно ерунду говорить?! Противник уже давно научился эти блокировки обходить и все эти блокировки служат отнюдь не благородным посылам.
    1. bk316 Звание
      bk316
      -1
      Сегодня, 16:28
      Противник уже давно научился эти блокировки обходить и все эти блокировки служат отнюдь не благородным посылам.

      Какие блокировки, вы о чем?
  5. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 16:27
    Ну с мобильным интернетом всё ясно. В Ржеве Тверской области, а это первая линия ПВО Москвы, мобильного интернета нет уже с июня. Совсем нет. Но вот каким боком мой проводной интернет обрубают минимум 8 раз в сутки, остаётся загадкой.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +2
      Сегодня, 16:57
      У нас проводной на ночь замедляют тоже уже давно. Еле дышит.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      -2
      Сегодня, 17:40
      Тому що ворог с провода слухает секреты росийських громадян. Дичь от великого начальства кроме как хуторским сленгом не объяснить. Они уже давно пытаются внедрить особый язык для коммуникации с подданными. Мова бы для этого подошла идеально, любая ахинея заиграла бы новыми красками. Всё таки небратья с братьями точно братья.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 16:27
    Цитата: Sky Strike fighter
    Всех кого можно было впустить впустили ещё в 2022 году просто похоже что сейчас только обратили внимание на последствия того необдуманного шага и зашевелились.
    .
    Так мобильный интернет не влияет на пропуск в страну.
    Там все было обдумано и не отменено.
  7. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    -1
    Сегодня, 16:30
    Насколько такие отключения эффективны в плане борьбы с беспилотниками – совсем другая история.

    Вот-вот интересный момент, а то выйдет что связь сами себе отключим, а дроны как летели, так и полетят дальше и не по связи, а по карте в реальном времени - озеро такого то размера, после него повернуть на столько то градусов и т.д.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 16:30
    Рядовой гражданин будет отрезан от связи в критический момент...об этом в Госдуме подумали.
    Допустим в результате налёта человек получает ранения, надо звонить в скорую, а связь обрублена...хреново.
    1. Aken Звание
      Aken
      +5
      Сегодня, 16:36
      Скорее их беспокоят перспективы бунта.
      1. Dimy4 Звание
        Dimy4
        +1
        Сегодня, 17:02
        Скорее их беспокоят перспективы бунта.

        Может какую то гадость готовят после которой народ может взбеситься.
        1. Aken Звание
          Aken
          -2
          Сегодня, 17:23
          Например - Великую Победу.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 18:00
        Цитата: Aken
        Скорее их беспокоят перспективы бунта.

        Цитата: Dimy4
        Скорее их беспокоят перспективы бунта.

        Может какую то гадость готовят после которой народ может взбеситься.

        И какое отношение имеет Интернет к бунтам??!!!
        В Пугачеве и Сагре не было смартфонов у населения - обычные кнопочные, в Кондопоге - даже сотовой сети не было вообще еще.
        Или нынче без смайликов, селфи и дейликов - бунт невозможен???!!!!
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 18:08
          Вижу, Вы новости не читаете. Поищите, как в Иране с бунтом боролись. Это было совсем, совсем недавно.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 18:20
            Цитата: Aken
            Вижу, Вы новости не читаете. Поищите, как в Иране с бунтом боролись. Это было совсем, совсем недавно.

            Мы слава Богу НЕ в Иране и Непале.

            У нас своя специфика
            Что то по приведенным 3 случаям - без интернета!!!!!- можете ответить?
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 16:41
      Рядовой гражданин будет отрезан от связи в критический момент
      А кто вообще думает о рядовом гражданине?
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +3
      Сегодня, 16:43
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      человек получает ранения, надо звонить в скорую, а связь обрублена

      Вообще-то, ОпСоСы отключают не мобильную связь вообще, а мобильный интернет. Вы в скорую через мобильный интернет дозваниваетесь?
      А в экстренные службы, если что, можно позвонить даже без симки.
      1. Aktobe Звание
        Aktobe
        -1
        Сегодня, 17:22
        Дядя! Не надо бисер сыпать - им что в лоб что по лбу - лишь бы нагадить!
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 17:50
          Цитата: Aktobe
          Не надо бисер сыпать

          Так я не сыплю – я палочкой тыкаю...
    4. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Допустим в результате налёта человек получает ранения, надо звонить в скорую, а связь обрублена...хреново.


      Мобильный интернет обрубают, а не мобильную связь. А как говорят иудеи: это две большие разницы.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 16:54
        Цитата: kromer
        Мобильный интернет обрубают, а не мобильную связь.

        Хочется верить... request
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 17:01
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Цитата: kromer
          Мобильный интернет обрубают, а не мобильную связь.

          Хочется верить... request


          Ну я в Ржев Тверской области частенько мотаюсь ... мобильного интернета там нет с прошлого лета, мобильная связь есть. Так что есть что с чем сравнить.
    5. Мячик Звание
      Мячик
      +2
      Сегодня, 16:54
      Отрубается сеть LTE, а через сеть GSM звони куда и сколько хочешь. Тем более, в экстренные службы (куда даже без SIM-карты можно звонить).
  9. 501Legion Звание
    501Legion
    -1
    Сегодня, 16:32
    что-то у вас ппц в РФ жопа начинается. гайки со всех сторон крутят. все запрещают да запрещают
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 16:39
      Цитата: 501Legion
      гайки со всех сторон крутят. все запрещают да запрещают

      Хотелось бы мне имена ллобистов знать...кто стоит за всей этой глупостью.
      Из всех вариантов чиновники и законодатели выбирают почему то самый простой и наихудший.
      1. kromer Звание
        kromer
        -1
        Сегодня, 16:50
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Хотелось бы мне имена ллобистов знать...кто стоит за всей этой глупостью.


        Ну если кто то и стоит, то сотовые компании. Трафик меньше, за те же деньги.
      2. Мячик Звание
        Мячик
        -5
        Сегодня, 16:58
        Правильное решение: отключение мобильного интернета - намного эффективнее отключения GPS/ГЛОНАСС.
      3. 501Legion Звание
        501Legion
        -2
        Сегодня, 17:00
        вот именно, просто запретить. будто других вариантов не существует. та же связь и трафик интернета очень помогает при раскрытие некоторых преступлений. странные дела в общем
    2. Мячик Звание
      Мячик
      -1
      Сегодня, 16:55
      А у вас в Укропалеолите - всё хорошо?
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Сегодня, 16:39
    Цитата: Sky Strike fighter
    Лучше бы Гос.Дума приняла закон о срочном создании отечественной системы аналога Starlink
    Лучше бы эту Госдуму послали на картошку. Пользы бы от нее было больше
  11. Керенский Звание
    Керенский
    -2
    Сегодня, 16:41
    подобные решения – это не паранойя, а производственная необходимость. Насколько такие отключения эффективны в плане борьбы с беспилотниками – совсем другая история.

    То есть "надо что-то делать!"
  12. MIV040923 Звание
    MIV040923
    -2
    Сегодня, 16:45
    Вот только про снижение тарифов на связь или там компенсацию за отключение связи людям забыли! А так-то мы при капитализме живём, рыночные отношения, да и СВО тут как раз... за чей-то счет всегда
    1. Мячик Звание
      Мячик
      +1
      Сегодня, 16:57
      Не нравится - не пользуйся, экономь на связи.
  13. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:49
    Всё правильно, во всём мире безопасность главнее прихотей отдельных индивидумов.
  14. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -1
    Сегодня, 16:51
    Госдура.
    Раздать депутатам спиннеры, пусть делом займутся. И интернет им в палатах отключить. До выборов.
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +1
      Сегодня, 17:05
      И интернет им в палатах отключить.

      Это в палатах где санитары и доктора одной интересной специализации?
  15. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 16:54
    Чтобы операторы никак не компенсировали гражданам оплаченные услуги, теперь и не предъявить, где мой оплаченный трафик)
  16. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 16:58
    Цитата: Мячик
    Отрубается сеть LTE, а через сеть GSM звони куда и сколько хочешь

    Хм...в статье идёт разговор о мобильных сетях...конкретики никакой...кому верить?
    Вам или статье?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 18:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Цитата: Мячик
      Отрубается сеть LTE, а через сеть GSM звони куда и сколько хочешь

      Хм...в статье идёт разговор о мобильных сетях...конкретики никакой...кому верить?
      Вам или статье?

      У нас интернет отключают ежедневно давно уже - связь работает нормально. Даже там где она в силу удаленности от вышек слабенькая - работает
  17. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    -1
    Сегодня, 17:01
    . Он прямо обозначил главный триггер: атаки беспилотников.

    Да, да
    Отключение мобильного интернета в Владивостоке
    Начиная с мая 2025 года

    Отключение мобильного интернета в Красноярском крае

    И тд

    Это ж конечно архисложная задача (на 1,5 листа машинного кода:
    -если абонент движется со скоррстью 100-250 км/ч от украинской границы вглубь
    -если абонент движется вне ДОП и жд дорог, через леса и болота
    -если абонент движется на высоте 500 м-5000 м
    То это конечно не украинский бпла с купленной нелегально (а кто продал?) sim картой.
    Точно?
    А то, что у всех законопослушных абонентов так (даже если просто выключишь мобилку):
    «Вы не пользовались SIM-картой в течение 72 часов, доступ к мобильному интернету и SMS временно ограничен на 24 часа в целях безопасности. Чтобы сразу восстановить доступ, пройдите короткую верификацию: http://captcha.****

    ⚠️ Обратите внимание: капча работает только через мобильную сеть (Wi-Fi и VPN нужно отключить). Если верификация не пройдена, доступ восстановится автоматически через 24 часа. При возникновении сложностей позвоните нам: ***»
    🥱 депутаты госдумы одним словом
  18. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:02
    Интересно, кто такие идеи подкидывает ?
  19. Fan_M Звание
    Fan_M
    0
    Сегодня, 17:36
    Опять в думе все про "Запретить и не пущать"... А какой конкретно балабол и из какой фракции эту хрень предложил все СМИ молчат. Страна должна знать своих хероев. У нас конечно выборы в депутаты самые нетасуемые, но хотелось бы каждый раз точно знать каких идиотов нельзя на пушечный выстрел к власти подпускать.
  20. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 17:36
    Цитата: Мячик
    Бред не пиши, не позорься.

    Так не я пускаю в Россию : террористов, даю кров , медобслуживание, судья и прокуроры на их стране.
    Те кто не удержался от таких даров (раньше времени вылез )Людей в Крокус-Сити-Холл стрелял , Рахмон даёт по шапке Путина - так как плохо исполняет своих обязанности по завозу террористов в РФ.
  21. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 17:38
    Цитата: Пленник
    Грубо работаешь. Не профессионал? На Житном рынке свиными ушами торгуешь? Иди похмелись и притворись ветошью, мечтая что после мира тебя и тебе подобных забудут. laughing Только не факт, что мечты сбудутся. Газпром из вашего гадюшника ушёл. Мечты сбываются там, где Газпром! laughing

    Напишите пжл по делу .