Госдума приняла закон об отключении мобильных сетей по требованию ФСБ
Госдума в финальном чтении приняла закон, который расставляет точки над i в вопросе национальной безопасности. Речь идет об обязанности операторов связи отключать свои сети по требованию ФСБ.
Инициатива, внесенная правительством еще в ноябре, на первый взгляд выглядит сугубо технической. Операторов освобождают от ответственности за неоказание услуг, если они выполняют запрос спецслужб. Но, как водится, дьявол кроется в деталях, а точнее – в пояснениях замглавы Минцифры Ивана Лебедева. Он прямо обозначил главный триггер: атаки беспилотников.
Противник давно и успешно использует гражданские сети для координации налетов. Пока оператор подсчитывает репутационные и финансовые убытки, БПЛА может долететь до объекта. Новый закон этот разрыв во времени ликвидирует: дали команду – отключили, а разбираться будем уже потом.
По сути, закон формализует то, что и так уже не раз происходило в приграничье. Просто теперь у операторов есть четкий щит от судебных исков, а у ФСБ – понятный рычаг для мгновенного обнуления связи на угрожаемом участке.
В условиях, когда дроны стали такой же реальностью, как утренний кофе, подобные решения – это не паранойя, а производственная необходимость. Насколько такие отключения эффективны в плане борьбы с беспилотниками – совсем другая история.
