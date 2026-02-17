Показана попытка перехвата российского Ми-8 оператором FPV-дрона ВСУ

3 564 5
Показана попытка перехвата российского Ми-8 оператором FPV-дрона ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена неудавшаяся попытка перехвата российского военно-транспортного вертолета Ми-8 оператором FPV-дрона ВСУ.

Как можно увидеть на показанных кадрах, беспилотник противника пролетел в считанных сантиметрах под фюзеляжем российского вертолета. К счастью, наш Ми-8 благополучно разминулся с FPV-дроном ВСУ и, не получив никаких повреждений, продолжил выполнение боевой задачи.



Между тем, как сообщалось ранее, наши «Герани» «научились» сбивать авиацию противника, в том числе вертолеты. Зафиксировано применение «Гераней» с ракетами «воздух-воздух» Р-60 и даже ПЗРК «Верба». Многочисленные модификации «Гераней» параллельно с полной локализацией производства этих БПЛА позволили значительно нарастить их применение на фронте. Кроме того, произошло кардинальное изменение тактики налетов: вместо атак «растопыренными пальцами» по массе целей ВС РФ перешли к нанесению концентрированных ударов «Геранями» по отдельно взятым объектам.

В свою очередь противник активно разрабатывает «антидроновый купол», основанный на БПЛА-перехватчиках, однако эти средства ПВО показывают низкую эффективность при попытках перехвата не только реактивных «Гераней», но и беспилотников-камикадзе, управляемых оператором «в ручном режиме» как посредством ставших в некоторой степени дефицитными терминалов Starlink, так и LTE-модемов.

5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +9
    Сегодня, 17:49
    Потоком снесло.....вертолет сам себя защищает этим от мелких FPV
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +2
      Сегодня, 18:01
      вертолет сам себя защищает этим от мелких FPV
      В этом случае повезло, оператор неопытный, атаковал напрямую. А вот если бы сверху, то могло кончиться куда хуже.
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        +3
        Сегодня, 18:04
        Это надо было успеть подняться выше в данном случае, в развороте и в догон, не факт , что скорости хватило бы, а так да, согласен опасность есть, но вроде не было пока случаев поражения вертолёта в полете, могу, конечно и ошибаться.
  2. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    +1
    Сегодня, 18:06
    Повезло? Дистанционный подрыв FPV- дрона привел бы к повреждению Ми-8? В таких реалиях на вертолёты не устанавливаются устройства для обнаружения бпла и подобного?
  3. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 18:09
    Предельно малые высоты становятся небезопасными для геликоптеров.