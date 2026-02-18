Робототехнический комплекс «Культиватор»
Общий вид изделия «Культиватор»
Отечественный оборонно-промышленный комплекс разрабатывает, производит и поставляет в армию широкую номенклатуру систем, комплексов и образцов. Кроме того, необходимые изделия нередко создаются и собираются силами армейских подразделений. Очередным любопытным примером подобного технического творчества в войсках стал ударный робототехнический комплекс «Культиватор». Это изделие уже дошло до боевого применения и показывает свои возможности.
Самодельный и самоходный
О новом отечественном РТК 17 февраля сообщило издание «Известия». Информация о нём была получена буквально из первых рук — от военнослужащих, разработавших и построивших его. Раскрыты основные сведения о таком роботе и его возможности. Кроме того, по открытым данным можно сделать первые выводы.
Авторами проекта «Культиватор» стали военнослужащие отдельного полка беспилотных систем «Буревестник», входящего в Добровольческий корпус. Сейчас они находятся в зоне проведения Спецоперации и занимаются эксплуатацией беспилотных и безэкипажных комплексов разного рода. Накопленный опыт работы с такой техникой они использовали при создании собственного проекта.
Когда велись работы над «Культиватором», не уточняется. Однако к настоящему времени был построен такой комплекс, который теперь используется на фронте. Сообщается, что РТК показал свои огневые возможности и нанёс противнику определённый урон. При этом робот подтверждает своё название: он буквально перепахивает позиции противника.
Судя по публикации «Известий», комплекс «Культиватор» пока существует только в одном экземпляре. При этом, однако, на показанном РТК присутствует литера «4». Возможно, речь идёт о сборке нескольких роботов. Впрочем, нельзя исключать, что цифра не указывает на порядковый номер комплекса и имеет иное значение.
Так или иначе, одно из подразделений нашей армии самостоятельно разработало и построило новый боевой РТК. Теперь «Культиватор» используется на фронте, дополняет другую технику и помогает в уничтожении объектов противника. Возможно, в ближайшем будущем появятся новые такие изделия, и это вновь улучшит боевые возможности полка «Буревестник».
Платформа для оружия
Изделие «Культиватор» отличается достаточно простой конструкцией — это, главным образом, связано с его происхождением. РТК выполнен в виде гусеничной платформы с минимально необходимым составом агрегатов и дистанционным управлением. На такой платформе смонтирована оригинальная пусковая установка, построенная на основе доступных изделий.
Базовое шасси имеет достаточно простую конструкцию. Оно имеет раму из металлических профилей, на которой крепятся все прочие агрегаты. Сверху на такой раме находится плоская прямоугольная платформа. В носу предусмотрена решётка для улучшения проходимости и защиты основных агрегатов. В центре платформы располагается пусковая установка ракет.
«Культиватор» имеет электрическую силовую установку. За движение отвечают два электромотора неизвестного типа. Они размещены в носовой части корпуса, и каждый вращает ведущее колесо своей гусеницы. Питание обеспечивается аккумулятором, расположенным внутри корпуса.
Гусеничная ходовая часть имеет по несколько опорных катков малого диаметра на каждом борту. Как устроена подвеска, неясно. Используются сплошные резиновые гусеничные ленты. Примечательно, что спереди и сверху гусеницы почти полностью прикрыты прочими деталями платформы.
Платформа имеет систему дистанционного управления по радиоканалу. При этом точный состав электроники и её возможности неизвестны. В частности, под вопросом принципы управления и вождения для выхода на позицию.
Общая длина «Культиватора», по всей видимости, не превышает 1,8-2 м. Ширина и высота — ок. 1 м. Боевая масса неизвестна, однако не должна превышать несколько сотен килограммов. Так, только боекомплект весит не менее 120 кг. Ходовые и манёвренные характеристики не сообщались. При этом можно предположить, что РТК не развивает высокую скорость, хотя и имеет неплохую проходимость.
На огневой позиции
Оружие для платформы
На платформе «Культиватора» размещена оригинальная пусковая установка для неуправляемых ракет. Она изготовлена с применением готовых компонентов, которые играют ключевую роль. Установка должна использовать серийные боеприпасы, имеющиеся у нашей армии в большом количестве.
Основой такой пусковой установки является металлическая рама. Её задняя часть закреплена на опорах шарнирно, а передняя имеет дистанционно управляемый электропривод для вертикальной наводки. Наведение по горизонтали, в свою очередь, выполняется поворотом всей машины.
На раме бок о бок закреплены два блока неуправляемых ракет УБ-16-57, заимствованных у авиации. Каждый из них имеет 16 трубчатых направляющих калибра 57 мм для пуска в переднюю полусферу. Управление пуском — электрическое, с использованием штатных устройств блока.
«Культиватор» может нести и применять неуправляемые авиационные ракеты С-5 разных модификаций. Изделия этого семейства строятся в цилиндрическом корпусе длиной до 880-890 мм и имеют диаметр 57 мм. В хвостовой части предусматривается раскладываемое в полёте оперение. Масса ракеты, в зависимости от типа, не превышает 4 кг, из них до 800-850 г приходится на боевую часть.
При помощи твердотопливного двигателя НАР стартует с установки и разгоняется до скорости 720-725 м/с. Пуск с земли и полёт по баллистической траектории позволяет получить максимальную дальность 4 км. Эффективная дальность стрельбы — 2 км.
РТК выполняет стрельбу
Существует почти полтора десятка модификаций ракеты С-5, отличающихся друг от друга разными особенностями. В частности, серийные изделия комплектовались боевыми частями разных типов — осколочно-фугасными, кумулятивно-осколочными, со стреловидными поражающими элементами и т.д. Блоки УБ-16-57 совместимы со всей номенклатурой таких боеприпасов.
С точки зрения боевого применения, «Культиватор» является своего рода реактивной системой залпового огня. Он должен одновременно запускать по врагу то или иное количество ракет, вплоть до залпа полным боекомплектом. При этом большое количество НАР должно компенсировать их ограниченную точность, боевую нагрузку и могущество.
Любопытный пример
Ударный робототехнический комплекс «Культиватор» наглядно демонстрирует несколько любопытных тенденций. Так, он показал, что разработкой боевых РТК могут заниматься не только полноценные предприятия промышленности, но и коллективы энтузиастов — в т.ч. в условиях зоны боевых действий и войсковых мастерских. Также робот от «Буревестника» показывает, как можно совмещать существующие и новые изделия и агрегаты для получения желаемых результатов.
Получившийся боевой РТК имеет несколько преимуществ. В первую очередь, он достаточно прост и дёшев с точки зрения производства, эксплуатации и боевого применения. В его конструкции не используются сложные и дорогие компоненты, а некоторые вообще можно брать из складских запасов.
Ракеты С-5
При этом «Культиватор» способен нести ракетное вооружение и атаковать противника на дальностях в несколько километров. Он становится уменьшенным аналогом существующих РСЗО, способным решать схожие боевые задачи в ином диапазоне дальностей.
Как и другие РТК, «Культиватор» действует на удалении от оператора. Комплекс может подвергаться рискам, однако люди остаются в безопасности. Правильный выбор огневых позиций и мест для перезарядки позволяет минимизировать угрозу для личного состава.
Впрочем, РТК от «Буревестника» не лишён недостатков. Прежде всего, это отсутствие защиты и открытое размещение критически важных агрегатов. Случайные пули и осколки могут повредить проводку или электромоторы. В свою очередь, прицельный огонь или попадания ракет / БПЛА практически гарантируют потерю боеспособности.
Ряд ограничений на боевое применение и его эффективность накладывают НАР С-5. Это не самая дальнобойная отечественная авиационная ракета, и она не отличается высокими боевыми характеристиками. Впрочем, залповый пуск и правильная организация боевой работы позволят получить от таких ракет наилучшие результаты из возможных.
На фронте и в тылу
Таким образом, энтузиасты из строевых частей разработали новый образец техники, необходимой им для решения боевых задач. Своими силами и с применением доступных компонентов полк «Буревестник» из Добровольческого корпуса создал РТК с функциями РСЗО.
По всей видимости, пока «Культиватор» существует в единственном экземпляре. Однако нельзя исключать возможность строительства новых образцов такой техники. Кроме того, комплекс простой конструкции может заинтересовать другие части, и это приведёт к появлению его копий и модификаций. Все они в той или иной мере улучшат огневые возможности армии.
