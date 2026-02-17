В Женеве начались трехсторонние переговоры: Арахамию нарядили в галстук



В Женеве стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины. Украинская делегация во главе с Умеровым и Будановым* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) прибыла обсуждать «безопасность и гуманитарные вопросы». По крайней мере, именно так официально обозначена повестка Киева на этот раз.

Впрочем, российская сторона, судя по расширенному составу во главе с Мединским и при участии начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Костюкова, явно готовится к разговору о вещах куда более фундаментальных, включая военные, политические, экономические и территориальные.



В кулуарах уже обсуждают изменение имиджа Давида Арахамии. Главу фракции «Слуга народа» приодели в строгий костюм и галстук. Мелочь? Отнюдь. Если на прошлых раундах Арахамия позволял себе демонстративную небрежность, то теперь – только классический дресс-код.

Либо Арахамия наконец-то догадался, что в кроссовках, как в Абу-Даби, на переговоры с профессионалами приходить моветон, либо получил жесткую установку из Киева «быть серьезным». Пока делегации закрылись в Женеве от прессы, договорившись о «режиме тишины», Арахамия своим галстуком уже дал повод для размышлений.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:46
    Его во что ни одень , интелект наружу прёт...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 16:53
      Цитата: Ирек
      Его во что ни одень , интеллект наружу прёт...
      Надо ж таким родиться...
      Когда-нибудь его фотография украсит собой учебник по психиатрии.
      А Ч.Ломброзо вобще аплодирует стоя...
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +5
      Сегодня, 17:05
      


      Скорее галстук нарядили в Арахамию.
      (Ара хамия(от слова хамить)).
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 17:18
        Цитата: Sky Strike fighter
        Скорее галстук нарядили в Арахамию.


        Да почему? Можно и галстук ему сделать. Колумбийский. Это когда в горле делается прорезь и через прорезь вытаскивают язык наружу. laughing
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 17:27
          Колумбийский немного с абхазским акцентом,который зарезал уже Арахамию, не дождавшись начала переговоров?
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 17:30
            Цитата: Sky Strike fighter
            Колумбийский немного с абхазским акцентом?


            Про колумбийский галстук говорили ещё в Советском Союзе, а тогда Абхазия жила спокойной мирной жизнью.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Ирек
      Его во что ни одень , интелект наружу прёт...

      А чем Умеров отличается? Неужели выражением интеллекта?
      1. Миллер Звание
        Миллер
        0
        Сегодня, 17:25
        Да и голова рады стефанчук недалеко ушел.
        1. Александр 3 Звание
          Александр 3
          0
          Сегодня, 17:42
          Если их переодеть в футболки и на них будет написано LONDON то многие скажут,что первая буква перевёрнута.
        2. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 17:58
          Цитата: Миллер
          Да и голова рады стефанчук недалеко ушел.

          Да, подобралась компашка. Ну а, что Вы хотели, - каков поп, таков и приход.
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 16:46
    Главу фракции «Слуга народа» приодели в строгий костюм и галстук.
    Но он так и обут во вьетнамки, или всё же ради приличия сандалики обул? laughing
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 16:52
      Цитата: Fitter65
      Главу фракции «Слуга народа» приодели в строгий костюм и галстук.

      Думаю. что ему на генном уровне запомнилось, как Мишико галстук жевал. yes
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 16:55
        Цитата: LIONnvrsk
        Думаю. что ему на генном уровне запомнилось, как Мишико галстук жевал.

        Так гены они такие, через телевизор и интернет не передаются.
  3. belost79 Звание
    belost79
    +2
    Сегодня, 16:46
    Ему бы больше подошел пеньковый галстук.
    1. Руслан Голота
      Руслан Голота
      0
      Сегодня, 17:20
      Ага, с удавкой на конце.
  4. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 16:48
    Арахамию нарядили в галстук

    Во что эту хамию не наряжай, хамией и останется
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +1
      Сегодня, 16:54
      "Как козла не наряжай, лошадью не станет..."
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 16:49
    Арахамию нарядили в галстук

    Его бы,да и остальную укроверхушку, в столыпинские галстуки нарядить. И было бы счастье Украине.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 16:50
    Выглядит реально как обезьянка.... Ну это ладно, что с них взять с убогих. А вот что Мединский там делает?!
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      -1
      Сегодня, 16:53
      Прочитает лекцию по истории о Переяславской Раде в 1654 году laughing
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:37
      Цитата: AK-1945
      А вот что Мединский там делает

      Ваше сомнение, как ни странно, совпадает с возмущением генсека НАТО Рютте по этому поводу. Впрочем, и со стороны Украины выражено недовольство назначением Мединского. Так что, если Рютте и украинцы нервничают, значит всё правильно сделано.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 16:59
    Мединский расскажет ему убогому, что князь Ярослав Мудрый не был украинцем, и его дочь Анна тоже. Даже Даниил Галицкий - и тот не украинец, и вряд ли слово такое слыхал.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:06
    Как он посмел надеть галстук, по бандитским понятиям это западло. Хотелось обратить внимание на другой момент. Арахамия прилюдно хаял клоуна. И чьи интересы он представляет?
  9. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 17:10
    Российская делегация прилетела, российская делегация заселилась, Дмитриев пописал, Мединский покакал, Уиткофф протянул руку, дух Анкориджа жив, пппппппереговоооры...

    Вы прослушали краткое содержание новостных лент СМИ РФ на 17 февраля 2026 года
    1. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 17:16
      Не-а. Мы прочитали словесную диарею Витька. laughing
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:47
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Дмитриев пописал, Мединский покакал

      Дежурный по мужскому туалету женевского отеля доклад окончил! laughing
    3. Karabin Звание
      Karabin
      -1
      Сегодня, 17:56
      дух Анкориджа

      И дух Анкориджа и хруст французкой булки
      и Арахамия, Мединский,проститутки
      Как упоительны в Женеве вечера.
  10. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 17:15
    Боюсь спросить. А вышиванку и шаровары на рубаху и брюки поменяли? sad
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 17:40
      Цитата: Пленник
      Боюсь спросить. А вышиванку и шаровары на рубаху и брюки поменяли?

      А зачем? На них сверху костюм одет. smile
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +1
        Сегодня, 17:41
        laughing Я чЕЙ-то не сообразил. Ведь вариант!
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 17:18
    Арахамию нарядили в галстук
  12. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 17:22
    Вчера, тут, на ВО:
    Украинская делегация в затрапезном виде

    Сегодня:
    Арахамию нарядили в галстук
    ... В кулуарах уже обсуждают изменение имиджа Давида Арахамии
    ... Арахамия позволял себе демонстративную небрежность
    ... Арахамия наконец-то догадался, что в кроссовках, как в Абу-Даби, на переговоры с профессионалами приходить моветон
    ... Арахамия своим галстуком уже дал повод для размышлений

    Что ожидать завтра? Обсуждение недели высокой моды от Киева?
    Это точно те темы, которые мы ждём от ВО?
  13. rocet Звание
    rocet
    +2
    Сегодня, 17:24
    Арахамия, Умеров и Зеленский - ширые укокаинцы. Особенно есть фото где они за одним столом, вид сбоку. Особенно шнобели этих "малоросов"
  14. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:29
    Либо Арахамия наконец-то догадался, что в кроссовках, как в Абу-Даби, на переговоры с профессионалами приходить моветон
    А что вы хотите от селюковского лаптя. Он овец и коз пас, а теперь дипломат.
  15. Отец папы Карло Звание
    Отец папы Карло
    0
    Сегодня, 17:47
    Судя по истории, 95 квартал, это латентный 66 квартал. Но их и просят 95 регион приехать, но очевидно бояться в зоопарке оказаться!