Некоторые последствия атаки БПЛА на Краснодарский край
Вчера вечером в Краснодарском крае была объявлена угроза атаки беспилотников, однако уже утром предупреждение было снято. Сегодня в городе Белореченске, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала, были найдены обломки уничтоженного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.
О находках сообщил оперативный штаб региона. К счастью, инцидент не привел к человеческим жертвам или материальному ущербу. В настоящее время место обнаружения обломков оцеплено, там работают специалисты и сотрудники экстренных служб.
В Северском районе Краснодарского края ситуация оказалась более серьезной: в результате атаки украинских дронов два человека получили ранения и были срочно госпитализированы. Четыре частных дома получили повреждения, в двух из них вспыхнул пожар. Основной целью нападения был Ильский нефтеперерабатывающий завод. Атака началась вчера вечером, но благодаря оперативным действиям расчетов ПВО ее удалось отбить. Некоторые обломки БПЛА оказались возле железнодорожного переезда, где их быстро обнаружили. Другие фрагменты повредили емкость с нефтепродуктами на территории НПЗ, что стало причиной возгорания. В связи с инцидентом в поселке Ильском был введен режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с горюче-смазочными материалами. Пожарные смогли ликвидировать возгорание до полудня сегодняшнего дня.
В Горячем Ключе также были обнаружены остатки беспилотников, но в этом случае никаких последствий зафиксировано не было.
