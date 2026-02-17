Вы, наверное, заметили, я не подначиваюсь там под Трампа, где-то его, хмм, не то захваливая, не то поддерживая. Я просто хочу, чтобы вы раскрыли глаза и наконец-то поняли, как развивается мир. Господь нас уберёг от этой жуткой, непонятной рыночной экономики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает, что возможность США оказывать экономическое давление на другие страны позволяет Трампу делать практически все, что ему захочется.Лукашенко констатирует, что в настоящее весьма непростое время экономика фактически стала реальным полем боя. Многие цели классической войны в нынешних реалиях возможно достичь при помощи экономических инструментов: завладеть ресурсами, инициировать социальные протесты, заставить выполнять определенные навязанные правила и полностью изменить свой уклад жизни.Лукашенко:Белорусский лидер напоминает, что Трамп ведет агрессивную внешнюю политику, заявляя о претензиях не только на богатую ресурсами и относительно бесхозную Гренландию, но и на Канаду, являющуюся ближайшим союзником США в регионе. Под откровенно надуманным предлогом борьбы с наркокартелями Трамп даже отдал приказ о похищении президента Венесуэлы Мадуро.При этом Лукашенко благодарен Трампу за то, что тот совершает вышеперечисленные действия открыто, таким образом демонстрируя другим странам несостоятельность и лицемерие "либеральных принципов". Агрессивные действия США в очередной раз подтверждают, что Союзному государству следует рассчитывать исключительно на себя.