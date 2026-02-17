Аятолла ответил на угрозы Трампа

2 110 7
Аятолла ответил на угрозы Трампа

Пока в Женеве обсуждают вопросы перемирия, на другом фланге геополитического фронта обходятся без дипломатических тонкостей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жестко ответил на недавние угрозы Дональда Трампа:

Президент США все время говорит, что американская армия – самая сильная армия в мире. Самая сильная армия в мире может иногда получить такой удар, после которого она не сможет подняться.

Трамп хвастает, что отправил к берегам Ирана мощнейший корабль. Хаменеи парирует в стиле восточной притчи: корабль – оружие опасное, но есть кое-что опаснее – то, что способно отправить этот корабль на дно. Намек прозрачный: против авианосцев у Тегерана давно приготовлены ответные меры, и их готовы пустить в дело.



Хаменеи также ответил на речь Трампа о том, что за 47 лет Америка не смогла уничтожить Исламскую Республику:

Это хорошее признание. Я говорю: вы тоже не сможете этого сделать.

Перед нами классический ближневосточный обмен любезностями, за которым стоит холодный расчет. Иран показывает, что не боится эскалации и готов к любому развитию событий. Вопрос лишь в том, насколько далеко готов зайти Трамп, которому эти угрозы нужны скорее для внутреннего потребителя.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 17:56
    При всем уважении к Ирану и к его, лидерам. но пока что Иран и США только обмениваются заявлениями и угрозами. Иран-не спешит начинать войну. США- только угрожают, но начинать воевать-боятся. Вот и "обмениваются мнениями". Один только иранский коронованный наследник, что-то вякает, из-за бугра и подстрекает американцев. При его папашке Иран был был проходным двором, великих держав. И сейчас- ядерная держава..Пусть и дальше сидит за рубежом и чешет причинное место.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:57
    Персы с Израилем ракетами обменяются. Профит. Ну не просто так целое еврейское государство создавали.
  3. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:57
    Иран показывает, что не боится эскалации и готов к любому развитию событий. Вопрос лишь в том, насколько далеко готов зайти Трамп, которому эти угрозы нужны скорее для внутреннего потребителя.

    Трамп уже попробовал крови и, на этот раз, может сыграть от безнаказанности. На полномасштабное вторжение он вряд ли решится, поскольку потекут гробы и его самого могут вынести вперёд ногами из Белого дома. Готовы ли персы - вот в чём вопрос. Восточная мудрость дело тонкое но пора уж отпор достойный дать, чтоб не лезли с указками. Как можно вести переговоры с теми кто недавно бомбил твою страну и беспорядки безобразничал?!
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:07
    Президент США все время говорит, что американская армия – самая сильная армия в мире.
    Конец 20-летней войны США в Афганистане был предсказуем: никто не завоевал Афганистан, и Вашингтон был так же глуп, как Москва в 1970-х годах, пытаясь это сделать. Теперь американские войска стремительно покидают страну, только что эвакуировав символ американской оккупации Афганистана - авиабазу Баграм.

    Хотя, возможно, не так драматично, как «Падение Сайгона» в 1975 году, когда военные вертолеты США поднялись в воздух, чтобы эвакуировать персонал с крыши посольства США, урок остается тем же самым и неизученным: попытки оккупировать, контролировать и переделать иностранный страна в образ Вашингтона Соединенных Штатов никогда не сработает.
  5. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 18:14
    Вопрос лишь в том, насколько далеко готов зайти Трамп
    До памперс. До памперса доберется и там сольет всю свою воинственность.
    А преподнесет это как величайшее миротворчество.
    Война с Ираном может закончиться крахом гегемонии (стоит только одному авианосцу пойти на дно).
    А потому не рискнёт.
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 18:21
      Цитата: мерцание
      Война с Ираном может закончиться крахом гегемонии (стоит только одному авианосцу пойти на дно).

      Я всё жду, когда хуситы тихонечно уконтрапупят американский авианосец. Просто для острастки.
  6. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 18:21
    Персы очень много болтают , очень много но вот что то решительное и жёсткое ещё ни разу почему то не применили.