Участвующая в трехсторонних переговорах в Женеве украинская делегация на самом деле не имеет единого мнения по мирному соглашению, на сегодняшний день часть переговорной группы выступает за быстрый мир, другая выступает категорически против. Об этом пишет британская пресса со ссылкой на украинские источники.Раскол в украинской группе произошел еще в ходе первого раунда переговоров, проходящих в Абу-Даби. Введенный в состав переговорщиков новый глава офиса Зеленского Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов) выступил за быстрое заключение мирного соглашения с Россией при посредничестве США. Экс-глава ГУР считает, что окно возможностей может вскоре закрыться и придется воевать еще какое-то время с непонятным финалом, который с большой вероятностью будет еще хуже.Вторая часть делегации — это люди бывшего главы офиса Ермака, который категорически против любых договоренностей с Россией. Соответственно, они выступают против различных инициатив российской и американской делегаций.Зеленскому ближе позиция Ермака, он также категорически против вывода украинской армии с Донбасса и сокращения численности ВСУ. Буданов* же допускает компромисс по этим вопросам для скорейшего заключения мира. Однако, как считают эксперты, у него не хватит сил и влияния, чтобы продавить свою позицию.