Раскол в украинской делегации: Буданов выступает за компромисс с Россией

Участвующая в трехсторонних переговорах в Женеве украинская делегация на самом деле не имеет единого мнения по мирному соглашению, на сегодняшний день часть переговорной группы выступает за быстрый мир, другая выступает категорически против. Об этом пишет британская пресса со ссылкой на украинские источники.

Раскол в украинской группе произошел еще в ходе первого раунда переговоров, проходящих в Абу-Даби. Введенный в состав переговорщиков новый глава офиса Зеленского Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов) выступил за быстрое заключение мирного соглашения с Россией при посредничестве США. Экс-глава ГУР считает, что окно возможностей может вскоре закрыться и придется воевать еще какое-то время с непонятным финалом, который с большой вероятностью будет еще хуже.



Вторая часть делегации — это люди бывшего главы офиса Ермака, который категорически против любых договоренностей с Россией. Соответственно, они выступают против различных инициатив российской и американской делегаций.

Разногласия возникают и внутри украинской делегации. Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересы Украины лучше всего будут обеспечены быстрым соглашением под руководством США, и опасается, что окно для действий может скоро закрыться. Но другое крыло, все еще находящееся под влиянием скандально известного бывшего главы администрации Андрея Ермака, гораздо менее склонно к этому.


Зеленскому ближе позиция Ермака, он также категорически против вывода украинской армии с Донбасса и сокращения численности ВСУ. Буданов* же допускает компромисс по этим вопросам для скорейшего заключения мира. Однако, как считают эксперты, у него не хватит сил и влияния, чтобы продавить свою позицию.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 18:04
    Неужто террорист реабилитироваться хочет.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:15
      Цитата: Андрей К
      Неужто террорист реабилитироваться хочет.

      Ну разве не видно, что он поумнее, чем те "селюки", который рядом с ним сидят.
    2. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +3
      Сегодня, 18:16
      Цитата: Андрей К
      террорист реабилитироваться хочет

      Скорее "примеривает овечью" шкуру для получения времени перегруппировки войск и новых поставок вооружения. Они же считают, что если их "могущественные" хозяева смогли усадить российских представителей за стол переговоров, то и они могут болтать что угодно. Кругом ведь одни дураки, а они могут делать что захотят.
    3. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 18:17
      Вы погодите: лет через 10 рассекретят бумаги и выяснится, что он был нашим агентом под прикрытием.
      У нас очень часть террористы превращаются в партнеров.
      Талибы и сирийские бармалеи не дадут соврать.
    4. двп Звание
      двп
      +1
      Сегодня, 18:18
      Угу,передышку он получить хочет,а не "реабилитироваться". Года два-три украинцам хватит зализать раны,под накопить оружия,решить проблемы личным составом, подтянуть наемников. К тому времени и Трампа могут переизбрать. А новый президент США может и по другому смотреть на вопросы помощи Украине. Так что прав он,с точки зрения логики бандеровцев. В России за это время ничего не изменится: генералы воровать не перестанут,мигрантский вопрос станет только острее, техники новой вряд ли станет больше намного.
    5. lutikovvn Звание
      lutikovvn
      0
      Сегодня, 18:40
      Буданов ставленник амеров. Под их дудку и пляшет.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:04
    Нет там ничего нового и не может быть... с той стороны один дирижер, который контролирует всех и вся.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:08
    Буданов (террорист и экстремист) внезапно поумнел. Надо просто сохранить наворованное. Но это не просто. У нас Чубайс, у каклов Яйценюк.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:11
    Арахамия в галстуке как "свинья в ермолке". laughing
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 18:18
      Александр, не наговаривайте на свиней. Прекрасные представители фауны. Арахамия рядом с ними... Просто арахамия... Ни одна свинья не додумается приехать на международные перговоры, в бейсболке.. А арахимия- смогло. Вывод- арахамии-далеко до свиней.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 18:25
        Сердечно Вас поддержу. Свиньи отличные создания и путать их с какелами, оскорблять весь мир фауны.
      2. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 18:34
        Цитата: Андрей Николаевич
        Александр, не наговаривайте на свиней.


        Я просто процитировал Гоголя, нашего Николая Васильевича. Бессмертная комедия "Ревизор".

        Гоголь, «Ревизор» (явление 8, действие 5) — письмо Хлестакова: «Надзиратель за богоугодным заведением Земляника: — совершенная свинья в ермолке».


        Кстати, ермолка - это кипа. laughing
    2. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      -1
      Сегодня, 18:32
      Это только то что над столом видно, а ниже - спортивные лосины, гольфы и кедики, всё как он любит, гг
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 18:15
    Я глазам своим не верю! Предурковатый Арахамия без бейсболки и треников?! А шо случилось? Шо где сдохло? Буданов-за компромис. Арахамия- без бейсболки.. Ну и дела. Видимо, наши ВС хорошо чубатым гениталии зажали, если такие перемены... Ну-ну... Посмотрим...
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:19
    Зеленскому ближе позиция Ермака, он также категорически против вывода украинской армии с Донбасса и сокращения численности ВСУ. Буданов* же

    А почему буданов со *, а зеля с ермаком - без. Они то еще большие террористы и врани.
  7. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    -1
    Сегодня, 18:24
    Это противостояние США и Англии.А эти крылья укроделегации их марионетки.Самое интересное,что по моему мнению мир сегодня,то война большая уже завтра.Воевать сейчас против нам тоже не легко.Получается воевать нельзя мириться.Запятую поставить каждый по своему мнению.
  8. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 18:41
    Террорист , не террорист но профи и с головой. Думает о будущем, хотя бы о своем.