В рамках учений КСИР Ирана провёл пуски ракет по целям в Ормузском проливе

1 616 6
В рамках учений КСИР Ирана провёл пуски ракет по целям в Ормузском проливе

На фоне угроз американского президента Дональда Трампа, пообещавшего усилить военно-морское присутствие на Ближнем Востоке, иранский Корпус стражей исламской революции решил продемонстрировать свою военную силу, начав со вчерашнего дня масштабные маневры. В рамках второго дня учений КСИР Ирана провел пуски ракет по целям в Ормузском проливе.

Об этом сообщили сразу несколько иранских СМИ.



В частности, агентство ISNA сделало следующее сообщение:

Ракеты с внутренних и прибрежных территорий страны, а также с иранских островов в Персидском заливе поразили свои цели в Ормузском проливе.

При этом типы ракет и пораженные объекты названы не были.

Также на учениях, которые носят название «Умный контроль над Ормузским проливом», подразделения КСИР отрабатывали применение ударных и разведывательных дронов в условиях помех для связи. Беспилотники наносили удары по стационарным и движущимся целям.


Известно, что движение по этой морской магистрали на время стрельб было приостановлено.

А в это время командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Реза Тангсири заявил, что иранские военные способны перекрыть Ормузский пролив, если такой приказ будет отдан высшим руководством страны. Если учесть, что здесь проходит примерно пятая часть глобального нефтяного трафика, к такому обещанию стоит прислушаться.

Параллельно со взаимной демонстрацией военной силы Соединенные Штаты и Иран продолжают переговорный процесс относительно ядерной программы Тегерана, пытаясь договориться о взаимоприемлемой сделке.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 19:10
    Пора хуситам выдать пару десятков кораблей океанской зоны. Но только чтоб в тапках по палубе не ходили.
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 19:18
      Младший рядовой, у вас есть? Выдавайте! yes
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        -1
        Сегодня, 19:25
        У меня не осталось. Все в аренду сдал. Ну согласитесь, на пару десятков ПКР мир скинется.
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Сегодня, 19:27
          Вот потому так и живем. Как советы давать, все первые, а как к делу- "извините, ничем помочь не могу...." request
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            0
            Сегодня, 19:33
            Ну зачем же так. Хуситы берут ракеты из тумбочки. Но в тумбочку их кто-то кладет. И опознать ракету, занятие проблематичное. Хотя по куску металла можно узнать с какого он прииска.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Сегодня, 19:11
    Для полного контроля пролива нужны управляемые минные поля с пресловутым ИИ.
    Ракетами можно лишь на некоторое время затруднить проход через пролив.