Депутат Рады: для проведения выборов на Украине нужно двухмесячное перемирие

1 546 14
Депутат Рады: для проведения выборов на Украине нужно двухмесячное перемирие

Депутат украинского парламента (Верховной рады) Корниенко заявил, что для того, чтобы провести выборы на Украине, необходимо полностью прекратить боевые действия по меньшей мере на 60 дней.

При этом украинский парламентарий практически дословно повторил тезис, ранее озвученный главой киевского режима Зеленским. Украинский диктатор неоднократно заявлял, что рассчитывает, что Трампу удастся убедить президента России Владимира Путина согласиться на продолжительное перемирие по текущей линии фронта, чтобы после этого через два месяца Киев провел референдум и выборы.



Однако в то же время Зеленский не уточняет, в каком формате он рассчитывает провести референдум и выборы: будут ли в этом случае поражены в избирательных правах обладатели украинского паспорта, в настоящее время проживающие в России и Белоруссии, и т.д. Одновременно с этим украинский диктатор отказывается вывести ВСУ из оккупированных районов Донбасса и выполнить другие относительно мягкие требования Москвы. В то же время, по словам Зеленского, 90% украинцев и вовсе против проведения в своей стране каких-либо выборов.

Ставя заведомо невыполнимые условия для гипотетического проведения выборов и какого-то условного референдума, Зеленский в очередной раз недвусмысленно демонстрирует неизменное стремление продолжить обслуживать интересы своих европейских кураторов и воевать с Россией максимально долго, буквально «до последнего украинца».
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 18:58
    для того, чтобы провести выборы на Украине, необходимо полностью прекратить боевые действия по меньшей мере на 60 дней.


    То есть не реально, а поэтому депутаты будут продолжать без выборов.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:02
    чтобы провести выборы на Украине, необходимо полностью прекратить боевые действия по меньшей мере на 60 дней.

    Ну хозлы об этом уже полгода трезвонят - "Два месяца, 60 дней !!!" и им вторит вся Европа во главе с "акушеркой в галифе". Только не понятно а чём мешают боевые действия для выборов,
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 19:06
      carpenter
      Только не понятно а чём мешают боевые действия для выборов,

      Кредит доверия закончился, все прошлые договоренности не работали и здесь будет так же.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 19:04
    Ну вот раз им необходимо, пусть они и прекращают.
  4. Chersky Звание
    Chersky
    +1
    Сегодня, 19:04
    А ключ от квартиры, где деньги лежат, он не хочет?)))
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 19:06
    Какая жаль. Придется как обычно, главврачу назначать лечащих врачей в вашем дурдоме
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 19:07
    Я, собственно, не понимаю, с какой стати украинцы пытаются вообще ставить условия. Их дело - труба. Их судьба - капитуляция. Проигравший не может ставить условия.
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 19:07
    Сказал бы проще: мы у власти вечны, пока есть дураки готовые умирать за чиновников и Украина не капитулирует.
  8. михаил3 Звание
    михаил3
    -1
    Сегодня, 19:25
    Не более 6 часов. А то и меньше. После чего спокойно обьявить, что нынешние узурпаторы явно проводить выборы не хотят. И нанести очередной удар, да помощнее, чтобы ни у кого не осталось никаких иллюзий. Это будет весьма полезным для процесса отрезвления Европы, тамошние деятели все надеются объехать Россию на кривой козе. Неплохо бы еще придумать, как европейских "наблюдателей" как то еще дополнительно опустить. Если кого то из них просто накроет при очередной нашей атаке, тоже хорошо будет.
  9. nikvp Звание
    nikvp
    +2
    Сегодня, 19:33
    Максимум на что можно согласится - это прекращение огня в день голосования. А за так - никак. За два месяца можно новую армию собрать и подготовить.
  10. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 19:52
    Депутат Рады: для проведения выборов на Украине нужно двухмесячное перемирие

    После капитуляции мир наступит надолго,а может и навсегда. Так что ещё наиграетесь в выборы до тошноты. laughing
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:58
    Губенки раскатал... дать ему губозакатывательную машинку.... хотя, дать карандаш и так обойдётся.
  12. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 20:12
    Депутат Рады: для проведения выборов на Украине нужно двухмесячное перемирие

    Не, не проканает. request
    У вас этих перемирий было много, очень много, но вы всегда их нарушали первыми. Так и здесь "ваньку про валяете".
    Так что без перемирий, своими силами и возможностями.
    Надо в принципе всё равно, чем дольше фигнёй маетесь, тем меньше у вас территорий остаётся. lol
  13. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 20:25
    хорошая попытка)))))) но НЕТ