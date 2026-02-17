Депутат украинского парламента (Верховной рады) Корниенко заявил, что для того, чтобы провести выборы на Украине, необходимо полностью прекратить боевые действия по меньшей мере на 60 дней.При этом украинский парламентарий практически дословно повторил тезис, ранее озвученный главой киевского режима Зеленским. Украинский диктатор неоднократно заявлял, что рассчитывает, что Трампу удастся убедить президента России Владимира Путина согласиться на продолжительное перемирие по текущей линии фронта, чтобы после этого через два месяца Киев провел референдум и выборы.Однако в то же время Зеленский не уточняет, в каком формате он рассчитывает провести референдум и выборы: будут ли в этом случае поражены в избирательных правах обладатели украинского паспорта, в настоящее время проживающие в России и Белоруссии, и т.д. Одновременно с этим украинский диктатор отказывается вывести ВСУ из оккупированных районов Донбасса и выполнить другие относительно мягкие требования Москвы. В то же время, по словам Зеленского, 90% украинцев и вовсе против проведения в своей стране каких-либо выборов.Ставя заведомо невыполнимые условия для гипотетического проведения выборов и какого-то условного референдума, Зеленский в очередной раз недвусмысленно демонстрирует неизменное стремление продолжить обслуживать интересы своих европейских кураторов и воевать с Россией максимально долго, буквально «до последнего украинца».

