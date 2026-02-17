Глава Rheinmetall: Война на Украине в этом году не закончится

Чтобы понимать, как долго ещё может продолжаться украинский вооружённый конфликт, нужно слушать не политиков или, тем паче, политологов, а тех, кто имеет с этого конфликта первоочередные барыши. Речь идёт о производителях оружия.

Одним из главных западных бенефициаров украинского конфликта стал концерн Rheinmetall (ФРГ). И его глава, Армин Паппергер, сегодня является одним их тех лиц, которые вполне конкретно осведомлены о дальнейшем развитии событий.

По словам Паппергера, «необходимо и дальше поставлять оружие Украине, включая танки, боеприпасы, дроны, системы ПВО».

И, пожалуй, главное в заявлении руководителя немецкого военно-промышленного гиганта:

Война на Украине в этом году не закончится.

Паппергер прямо говорит о том, что его компания заинтересована в новых заказах для обеспечения потребностей ВСУ. Также он говорит о том, что «есть ещё спектр направлений, где финансирование производства не обеспечено».

Глава Rheinmetall:

Мы могли бы поставлять Украине больше оружия, техники и боеприпасов, включая танки, БПЛА и ПВО.

Устами бенефициара «глаголет истина» - это о заинтересованности в освоении новых миллиардов, а также о сроках войны против России, сворачивать которую Паппергеру и Ко нет никакого смысла. Он и такие, как он, будут делать всё, чтобы конфликт затягивался как можно дольше. И его и таких, как он, в принципе, даже не интересует исход конфликта - главное, есть возможность получать сверхприбыли годами, особенно на фоне намерений правительства Германии повысить военные расходы как минимум до 3 процентов ВВП.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +2
    Сегодня, 18:32
    Человек предполагает,а Бог располагает.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Sky Strike fighter
      Человек предполагает,а Бог располагает.

      Бог подождёт, пока капитал ведёт войну. Ведь пока за всю историю, он ни одной войны не предотвратил. Хотя я верующий.
  2. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 18:39
    Толи еще будет.

    Немецкий автопром собираются переводить на производство для военных нужд.
    Маховик милитаризации Германии начинают раскручивать
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:42
    Рэйновским железкам верить можно. Это не макроны с урсулами. Там люди деньги зарабатывают. Рано или поздно, надо будет произвести над их заводиками некие воздействия.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:44
    Мы могли бы поставлять Украине больше оружия, техники и боеприпасов, включая танки, БПЛА и ПВО
    "Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья, но деньги вперёд".

    Война на Украине в этом году не закончится.

    Какая радость Паппергеру & Co. деньги рекой текут, раскошеливайся средний класс Европы, бедные станут беднее, а "паппергеры" ещё богаче. А кому в Европе нужна эта селюковская Украина, но вот сейчас она "делает деньги" европейских толстосумов, Ну а то что селюки гибнут, так они давно уже все со счетов сброшены. Вот такой он - "весьмирснами", а рагули всё несут какую то ахинею про свободу, независимость и кружевные трюселя.