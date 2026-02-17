Как заявил президент, США вернутся к проведению испытаний «на равной основе». Но это не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу «Айви Майк», как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого.

Соединенные Штаты возвращаются к ядерным испытаниям, соглашение между Россией и США о соблюдении ограничений в рамках договора СНВ-3 больше не действует. Об этом заявил помощник главы американского Госдепа по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.Представитель Госдепа выступил в Гудзоновском институте в Вашингтоне, заявив, что соглашения между США и Россией по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений больше нет. Договор СНВ-3 не действует, а Москва и Вашингтон не заключали никакого «джентльменского соглашения» по соблюдению лимитов и так далее. Теперь все вопросы в по данной теме решает Дональд Трамп. Как он скажет, так и будет.Пока же США приняли решение вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, но обещают не проводить мегатонные взрывы в атмосфере.Как подчеркнул Йа, все испытания США будут соответствовать некому определенному стандарту, который якобы применяют Россия и Китай.