Договор СНВ-3 больше не действует, США вернутся к испытаниям ядерного оружия

Соединенные Штаты возвращаются к ядерным испытаниям, соглашение между Россией и США о соблюдении ограничений в рамках договора СНВ-3 больше не действует. Об этом заявил помощник главы американского Госдепа по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

Представитель Госдепа выступил в Гудзоновском институте в Вашингтоне, заявив, что соглашения между США и Россией по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений больше нет. Договор СНВ-3 не действует, а Москва и Вашингтон не заключали никакого «джентльменского соглашения» по соблюдению лимитов и так далее. Теперь все вопросы в по данной теме решает Дональд Трамп. Как он скажет, так и будет.



Пока же США приняли решение вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, но обещают не проводить мегатонные взрывы в атмосфере.

Как заявил президент, США вернутся к проведению испытаний «на равной основе». Но это не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу «Айви Майк», как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого.


Как подчеркнул Йа, все испытания США будут соответствовать некому определенному стандарту, который якобы применяют Россия и Китай.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 19:02
    Ну собственно и нам нужно начинать испытания ЯО. Может кого-то заставит задуматься…
    ужас
      ужас
      +3
      Сегодня, 19:06
      Наши любят договоры соблюдать в одностороннем порядке, не удивлюсь если такое заявят.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 19:17
        Цитата: ужас
        не удивлюсь если такое заявят.

        Уже заявили
        Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова придерживаться центральных ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года после февраля 2026 года — когда истечет срок этого соглашения.
        (22.09.2025г.)
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 19:06
    помощник главы американского Госдепа по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа
    А родители у этого Кристофера Робина большие шутники... Наверняка дома звали его исключительно по фамилии - Йа-Йа...
    laughing
    Пока же США приняли решение вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, но обещают не проводить мегатонные взрывы в атмосфере.
    А что такое "на равной основе"? Мы не взрываем - они не взрывают? Или они взорвали - а мы как хотим?

    А в целом - думаю, полезно было бы некоторое количество мегатонн взорвать где-нибудь в пустынной части океана на каком-нибудь ничейном островке размером с Нью-Йорк. Чтобы некоторые островные государства, а также прибрежные страны, у которых половина территории находится ниже уровня моря, подумали о зыбкости бытия...
    nepunamemuk
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 19:19
      Сахаров предлагал в своё время стомегатонные расположить вокруг одного "непотопляемого" острова
    Kotofeich
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 20:36
      Цитата: Zoldat_A
      полезно было бы некоторое количество мегатонн взорвать где-нибудь в пустынной части океана

      Бахнуть то можно. Но, я думаю , что они знают, ЧТО мы можем. И мы знаем, ЧТО они могут. Вот поэтому и не бахаем.
  Вадим С
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 19:13
    А что там у нас по этой теме? Что то намечается или партнеры косо посмотрят?
  Личное мнение
    Личное мнение
    +2
    Сегодня, 19:53
    Какие то вялые комментарии, будто ещё инструкций не получили. А ведь событие огромного исторического значения. И по мне, Рф это очень наруку и вовремя.Поскольку после 4 лет СВО нас даже большая и грозная Эстония пугать начала. А Европа открыто готовится к войне с РФ. Пора проверять боеготовность своего ЯО. Но внимательно следить за украинскими братьями, предупредить если начнут шевелиться по своему ЯО, грохнем сразу и нас поймут.
    alexoff
      alexoff
      0
      Сегодня, 20:51
      Предлагаю провести ядерные испытания на полигоне в Неваде. Можно даже потребовать с американцев денег за просмотр, там ведь устраивали трибуны и прочее в пятидесятые годы. Там тысячу бомб вроде как взорвали, от одной нашей хуже не будет lol
  Энный
    Энный
    0
    Сегодня, 20:29
    Помолимся чтоб не оказалось что загребущие руки не залезли в стратегический загашник
  General Failure
    General Failure
    0
    Сегодня, 20:42
    Не думаю, что испытания ЯО реально нужны и нам и США. До моратория было проведено их достаточно, чтобы накопить базу данных для матмоделей.

    Кмк США поднимают эту тему чтобы в очередной раз продемонстрировать, что они - главная курица в курятнике.
    Но, если эти недоумки реально что-нить взорвут, то этим самым развяжут руки Китаю...

    У Китая последнее испытание в 1996м. А с тех пор Китай очень сильно вложился в образование и науку. Если в 96м по науке он сильно отставал от США и РФ, то сейчас уже на уровне.
    То есть, то ЯО, что имеется у Китая на 96й год было менее совершенным чем то, что у США и РФ.
    То есть, если у Китая есть наработки по совершенствованию ЯО (100% уверен что есть и много), то их гораздо больше, чем у США и РФ, просто потому что он тогда отставал, и поэтому Китай в испытаниях нуждается больше чем другие.
  alexoff
    alexoff
    0
    Сегодня, 20:49
    Какое отношение СНВ-3 имеет к ядерным испытаниям? Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний США подписали, но не ратифицировали