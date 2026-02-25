Становление советской спецпропаганды в 1919-1921 годах
Как уже стало очевидно из предыдущих статей, работа военно-политической пропаганды среди войск и населения противника является необходимой и весьма эффективной. Эта работа нацелена на морально-психологическое разложение вражеских армий и тыла, подрыв боевого духа солдат и офицеров противника, посредством изменения убеждений она отрывала их от своего командования и склоняла к индивидуальной и групповой сдаче в плен.
В своей книге «Прозрение» руководитель 7-го отдела Главного Политического управления Красной Армии М.И. Бурцев справедливо отметил:
Этой статьёй я открываю цикл, в котором буду рассказывать о работе советской спецпропаганды, или, как ещё её иногда называют, «внешней пропаганды». Мной было изучено большое количество архивных документов и фотографий, а также книг участников тех событий, воспоминаний наших ветеранов, работавших в сфере спецпропаганды.
Из-за крайне малого количества работ, посвящённых изучению и систематизации этих исторических событий, считаю необходимым максимально осветить этот опыт работы советских войск. Ведь именно те практики, которые применялись в то время и Советским Союзом, и фашистской Германией, легли в основу многих методов ведения современных информационных войн, а многие старые методы влияния на солдат противника непосредственно в боевых условиях применяются и сейчас.
Разумеется, наибольшего расцвета аппарат советской спецпропаганды достиг в ходе Великой Отечественной войны. Но до того, как приступить к этим событиям, считаю важным сделать экскурс в историю становления и развития советской «внешней пропаганды», ведь опыт предыдущих военных конфликтов СССР дал базу для дальнейшего развития этой сферы работы.
Основными военными конфликтами, где был приобретён первый опыт пропаганды на войска и население противника, были советско-польская война, советско-японская война (бои у реки Халкин-Гол) и советско-финская (зимняя война). Зарождением советской спецпропаганды можно считать период Гражданской войны 1917 года, но её я не буду рассматривать в данных статьях, так как это был период формирования Советского государства.
Советско-польская война (1919-1921 гг.)
Сразу отмечу, что официально советско-польская война является частью Гражданской войны, длившейся с 1917 по 1922 год. Тем не менее, этот крупный военный конфликт необходимо рассмотреть, так как в его процессе были созданы первые наработки по воздействию на войска и население вражеского государства.
В данной статье я не буду подробно останавливаться на причинах войны. Дам только краткую историческую справку для понимания содержания и смысла советской спецпропаганды для польских солдат.
После поражения наполеоновских войск и до 1832 года существовало лишь Царство Польское в персональной унии с династией Романовых, то есть царём этого государства также был Александр I.
Однако в Первой мировой войне Германская империя и её союзники заняли огромные территории на востоке за счет России. Берлин решил создать на востоке систему формально независимых государств, но фактически ему подчиненных и управляемых германскими монархами. К идее создания польского государства немцев дополнительно побудили Польские легионы, то есть формирования добровольцев, воюющие на стороне Германии от начала войны. Их неформальным лидером был Юзеф Пилсудский.
Главнокомандующий Войском Польским Юзеф Пилсудский (1867–1953)
В 1918 году, став главой возрождённого Польского государства, Пилсудский планировал восстановить Польшу в границах Речи Посполитой 1772 года. Это стало возможно после развала Российской империи, так как прежние границы были разрушены. Для этого он решил возродить Литовское княжество (территория Литвы и Белоруссии) и создать независимую Украину как свои союзные марионеточные государства.
Мобилизация профсоюзов на Западный фронт. Архив РГАКФД: Ф. 30. Д. А-47. Л. 6.
В то время в Советской России активно шла Гражданская война, и поляки решили воспользоваться этим и расширить границы своего государства. Таким образом, 1 января 1919 года польские войска взяли под контроль город Вильно в Литве, которая в 1918 году уже стала советской республикой.
Части Красной армии на Театральной площади перед отправкой на Польский фронт. Архив РГАКФД: Ф. 788. Оп. 1. Д. 704. Л. 1.
Архив РГАКФД: № 4-18098 Артиллерийское орудие Красной армии на боевой позиции в районе р. Западный Буг.
Передовые части Красной Армии вступают в Минск. ГА РФ: Ф. 30. Д. А-47. Л. 5.
Главным документом, задающим ключевые направления советской внешней пропаганды на солдат польской армии, был приказ №34 [«Инструкция по распространению агитационной литературы в районах расположения неприятельских войск»], выпущенный 1 июня 1920 года Политуправлением Реввоенсовета республики, сокращённо ПУР (в дальнейшем он станет носить более привычное название ГлавПУР РККА).
Данная инструкция намечала практические формы работы по распространению агитационных материалов:
1) использование услуг местного населения;
2) специальные посыльные-лазутчики;
3) авиасилы;
4) разведотряды и разведпартии расклеивали воззвания на деревьях, заборах, разбрасывали в сухую погоду на дороге, оставляли во всех жилых и нежилых помещениях;
5) бросали по ветру при сильном ветре в сторону противника, в сухую погоду;
6) по течению на плотах и лодках доставляли листовки к неприятелю;
7) оставляли в строениях, подлежащих занятию неприятелем;
8) оставляли и расклеивают везде при отступлении;
9) писали на стенах зданий, заборов и т. п. яркой краской, углем, мелом и т. п. коммунистические лозунги;
10) снабжали при наступлении листовкой каждого красноармейца.
В советско-польской войне у нашей армии было создано два фронта: Западный фронт и Юго-Западный фронт. В каждом из них был свой политический отдел, координирующий в том числе работу спецпропаганды. Про Юго-Западный фронт в плане ведения спецпропаганды известно немного в связи с отсутствием данных в документах.
Карта советско-польской войны 1919-1921 гг.
Работа политического отдела Западного фронта (далее — Позап) в этой области сосредотачивалась в специальном «агентотделе». Агентотдел был создан в начале войны с целями ведения разведки, но, исходя из документов, в их задачи также входило следующее: «Разложение войск противника путем интенсивного и широкого распространения в его рядах агитационной литературы». Для этого конструировался соответствующий аппарат, который должен был «своевременно выпускать необходимое количество литературы, умело и регулярно распространять ее среди противника».
Агентотдел позапа имел по одному представителю на каждую армию, по одному агенту связи на дивизию, заведующих бригадными экспедициями (на которых возлагался опрос пленных и перебежчиков) и проводников литературы в полках, а иногда и батальонах Красной Армии. Кроме каналов агентотдела, литература распространялась и посредством воздушных сил. Однако вследствие слабости советской авиации того времени через него прошла очень небольшая часть литературы.
Другие формы работы среди противника, указанные в инструкции ПУРа, наоборот, получили вследствие своей простоты весьма широкое распространение и давали неплохие результаты. Кроме того, позап в процессе кампании разработал первый агитационный снаряд для распространения листовок.
В отдельных местах практиковалось братание (встреча солдат враждебных армий на нейтральной полосе на основе временного отказа от ведения военных действий), причем часто инициатива исходила со стороны поляков, прибегавших к братанию с провокационными целями. С нашей стороны братание происходило большей частью по инициативе или красноармейцев, или низового комсостава и политработников. Данная практика была ещё в Первой мировой войне.
Братание русских и немецких солдат в Первой Мировой войне. Июль, 1917 год.
Например, 29 августа начальник политического отдела 8-й кавалерийской дивизии доносил начальнику политического отдела 14-й армии: «Между казаками 1-го полка и поляками по инициативе казаков, желавших привлечь на свою сторону противника, происходило братание: братавшиеся интересовались отношением к пленным и перебежчикам и, взяв газеты, вернулись в свои окопы, обещая передать о сказанном казаками другим солдатам».
В сентябре в той же армии по инициативе же поляков происходило братание в 48-й дивизии. В 15-й армии в конце апреля поляки предложили брататься и поменяться литературой, и, когда политрук с группой красноармейцев отбыл на другую сторону реки, в лодку были брошены гранаты, и наши делегаты погибли. Можно привести еще ряд аналогичных фактов братания.
Основными направлениями советской агитации в польских войсках были:
1) Разоблачение наступательного характера войны со стороны Польши, ее зависимости от империалистической Антанты;
2) Противопоставление наступательным целям белогвардейской Польши справедливых, подлинно революционных, оборонительных целей войны со стороны Советской России, к разоблачению обмана о захватнической и наступательной политике советского правительства, к пропаганде его миролюбивости, отстаиванию независимости Польши;
3) Разоблачение классовых и национальных противоречий в Польше и вскрытию классовых противоречий в самой армии;
4) Пропаганда бурного развития международного пролетарского революционного движения вообще против капитализма и, в частности, против белогвардейской Польши, и в защиту советских республик;
5) Призыв свергнуть польское капиталистическое правительство и польскую буржуазию, призыв к социалистической революции и установлению рабоче-крестьянского правительства;
6) Призыв прекратить войну революционным способом и переходить на нашу сторону; разъяснение нашего отношения к пленным и перебежчикам;
7) Пропаганда успешности наших действий и т. п.
Ниже привожу листовки Красной Армии, направленные на разложение польских солдат. Для понимания их смысла после каждой листовки на польском языке будет идти картинка с примерным переводом на русский.
Плакат с обращением к польским солдатам от бойцов Западной стрелковой дивизии «Кому служишь, солдат, под знаком Белого орла?». Архив РГАСПИ: Ф. 63. Оп. 1. Д. 588. Л. 11.
Перевод предыдущей листовки
Листовка политотдела РВС Западного фронта с обращением к польским солдатам, воюющим против Красной Армии, не поддаваться антисоветской пропаганде и переходить на сторону красных. Архив РГАСПИ: КП-104049 ПМ-3230.
Листовка политотдела РВС N-ской армии с обращением к польским солдатам не принимать участия в войне, выгодной лишь капиталистам и панам. Архив РГАСПИ: КП-104049 ПМ-3429.
Листовка-пропуск с обращением к польским солдатам. Данный вид агитации использовался советскими войсками уже в 1919 году. Архив РГАСПИ: Ф. 104. Оп. 1. Д. 18. Л. 22–22.
Листовка РВС 12-й армии с обращением к польским солдатам прекратить братоубийственную войну и выдержками из обращения СНК РСФСР к польскому правительству и народу. Архив РГАСПИ: КП-104049 ПМ-3419.
Листовка c обращением ВЦИК к польским рабочим, крестьянам и солдатам «Переходите к нам!». Архив РГАСПИ: КП-104049 ПМ-3375.
Фрагмент длинной листовки. С лицевой стороны написан текст от имени польских солдат, попавших в плен Красной Армии, о том, что с ними здесь хорошо обращаются. На обратной стороне листовки приведён длинный список имён пленных поляков с указанием военных частей, в которых они служили. От лица этих пленных и написана листовка. Фото из польского архива.
Листовка из польского архива.
Листовка с обращением и фотографией польских солдат из советского лагеря военнопленных. Фотография служит подтверждением того, что пленные живы и их не расстреляли, как утверждает польская пропаганда. Красный цвет листовки выбран с целью её лучшей видимости на белом снегу зимой. Архив РГАСПИ: Ф. 104. Оп. 1. Д. 18. Л. 20–20.
Листовка из польского архива.
Листовка — открытка с обращением к польским солдатам. Архив РГАСПИ: Ф. 104. Оп. 1. Д. 18. Л. 22–22.
Листовка – воззвание поляков-красноармейцев к польским солдатам «Наша отповедь вашим офицерам». Архив РГАСПИ: КП–104049 ПМ-3236.
Листовка из польского архива.
Как видно, листовки пока что не отличаются особым качеством. Главный минус большинства из них – очень большое количество текста. У солдата вражеской армии не будет времени и желания читать текст, написанный мелким шрифтом в боевых условиях, кроме того, его всегда могли поймать за чтением листовки командир или сослуживцы. Также недостатком было отсутствие цепляющих взгляд иллюстраций в большинстве наших листовок (фотографий, рисунков, схем, карт боевых действий, факсимильных изображений документов и тому подобного).
При этом, как мы видим, на единичных листовках уже были такие характерные приёмы пропаганды, как помещение на листовке фотографии пленных вражеской армии и рассказ о хорошем обращении с ними, приведение списка пленных с обозначением их имён и воинских частей, где они служили, а также обращения от их имени к своим бывшим сослуживцам.
В общеполитических вопросах наша агитработа была без исключения классово выдержанной, достаточно четкой и сильной. Однако основной недостаток работы лежал не в области политического содержания агитации.
Он заключался в построении агитации только из расчета на политическое обеспечение конечных целей войны, между тем как интересы политического обеспечения конкретных военных операций тех или иных армий и дивизий почти не обслуживались.
Задачи приспособить агитацию для целей конкретной операции, как правило, политорганы себе не ставили. ПУР, политические отделы фронтов, армий и дивизий почти всегда агитировали по общим вопросам, с одним и тем же размахом и с одними и теми же лозунгами, независимо от того, стояли ли перед данной дивизией польские части или полуразложенные белорусско-литовские, наступали наши части или отступали и так далее.
Политическая работа среди польских военнопленных почти никак не регламентировалась и проводилась от случая к случаю. 15 августа 1920 года в агитпросветотделе была создана польская секция, которую позже преобразовали в польский отдел. Данный отдел координировал так называемую политпросветработу среди поляков в лагерях военнопленных. Занимались этим политинструктора.
Политическая работа среди военнопленных проводилась путем митингов, лекций, бесед, читки газет с объяснением, организации школ политграмоты и партийных ячеек. Основными темами были: текущая война, заключение мира, советское строительство и конституция, религиозный вопрос.
Группа военнопленных, в том числе из 5-й Польской дивизии, под конвоем красноармейцев в одном из населенных пунктов. Архив РГАКФД: № 0-230399.
Группа пленных польских солдат после митинга. Архив РГАКФД: КП – 34472, 3/29903.
Кроме того, в единственной инструкции ПУРа о работе среди противника отсутствовали такие важнейшие указания, как:
1) об организации специальных органов внутри существующих политотделов, которые будут проводить работу в войсках противника;
2) о конкретном содержании (хотя бы в виде общей установки) нашей агитации среди польских войск и об особенностях содержания работы в войне с поляками;
3) о новых и технически более совершенных способах агитации, так как способы, указанные ПУРом, весьма примитивны и кустарны;
4) о линии в отношении к братанию с поляками;
5) о работе среди военнопленных и об использовании перебежчиков.
Сказывалось и то, что польская армия также вела свою пропаганду на советские войска. Польские листовки представлены ниже. Фото взяты преимущественно из польских архивов.
Польская листовка-пропуск. Этот формат листовок использовался и Красной Армией и польскими войсками.
Интересное решение для оформления листовки. Большие красные буквы посередине листовки могли привлечь внимание солдата ввиду своего необычного оформления.
Польская листовка, написанная от имени пленных красноармейцев.
Польские войска одной из главных целей своей пропаганды выбрали казаков, пытаясь внушить им их независимость от Красной Армии. Кроме того, польские солдаты часто обращались от имени каких-либо несуществующих просоветских формирований, находящихся на стороне Польши. Тем не менее, расчёт был на более успешную пропаганду для Красной Армии, которая велась якобы «от своих для своих».
Листовка, стилизованная под газетную вырезку.
Листовка, обращающаяся к конкретным дивизиям и бригадам Красной Армии. Достаточно прогрессивный подход для того времени. Правда, пока что в листовках не содержится информация о потерях и трудностях, с которыми столкнулись данные военные формирования. Листовка доносит общие обращения к казачеству.
Несмотря на все упущения, это был первый опыт Красной Армии в области спецпропаганды, нацеленной на солдат враждебного государства, имеющего достаточно сильную армию. Кроме того, необходимо упомянуть, что при становлении советской внешней пропаганды многие командиры не воспринимали эту работу всерьёз. Так, в отчёте одного из агентотделов написано: «Работа наша неожиданно встретила препятствие среди военкомов, так как они усвоили точку зрения, что с противником нужно бороться штыком, а не литературой и пропагандой».
