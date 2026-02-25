Становление советской спецпропаганды в 1919-1921 годах

… деморализованный и распропагандированный вражеский солдат – это уже наш, хотя и косвенный, союзник. Оставаясь в строю, он так или иначе влияет на других, особенно близких ему по переживаниям и настроениям, побуждает их действовать вместе, группой.

Советско-польская война (1919-1921 гг.)



Главнокомандующий Войском Польским Юзеф Пилсудский (1867–1953)



Мобилизация профсоюзов на Западный фронт. Архив РГАКФД: Ф. 30. Д. А-47. Л. 6.



Части Красной армии на Театральной площади перед отправкой на Польский фронт. Архив РГАКФД: Ф. 788. Оп. 1. Д. 704. Л. 1.



Архив РГАКФД: № 4-18098 Артиллерийское орудие Красной армии на боевой позиции в районе р. Западный Буг.



Передовые части Красной Армии вступают в Минск. ГА РФ: Ф. 30. Д. А-47. Л. 5.



Карта советско-польской войны 1919-1921 гг.



Братание русских и немецких солдат в Первой Мировой войне. Июль, 1917 год.



Плакат с обращением к польским солдатам от бойцов Западной стрелковой дивизии «Кому служишь, солдат, под знаком Белого орла?». Архив РГАСПИ: Ф. 63. Оп. 1. Д. 588. Л. 11.



Перевод предыдущей листовки



Листовка политотдела РВС Западного фронта с обращением к польским солдатам, воюющим против Красной Армии, не поддаваться антисоветской пропаганде и переходить на сторону красных. Архив РГАСПИ: КП-104049 ПМ-3230.



Листовка политотдела РВС N-ской армии с обращением к польским солдатам не принимать участия в войне, выгодной лишь капиталистам и панам. Архив РГАСПИ: КП-104049 ПМ-3429.



Листовка-пропуск с обращением к польским солдатам. Данный вид агитации использовался советскими войсками уже в 1919 году. Архив РГАСПИ: Ф. 104. Оп. 1. Д. 18. Л. 22–22.



Листовка РВС 12-й армии с обращением к польским солдатам прекратить братоубийственную войну и выдержками из обращения СНК РСФСР к польскому правительству и народу. Архив РГАСПИ: КП-104049 ПМ-3419.



Листовка c обращением ВЦИК к польским рабочим, крестьянам и солдатам «Переходите к нам!». Архив РГАСПИ: КП-104049 ПМ-3375.



Фрагмент длинной листовки. С лицевой стороны написан текст от имени польских солдат, попавших в плен Красной Армии, о том, что с ними здесь хорошо обращаются. На обратной стороне листовки приведён длинный список имён пленных поляков с указанием военных частей, в которых они служили. От лица этих пленных и написана листовка. Фото из польского архива.



Листовка из польского архива.



Листовка с обращением и фотографией польских солдат из советского лагеря военнопленных. Фотография служит подтверждением того, что пленные живы и их не расстреляли, как утверждает польская пропаганда. Красный цвет листовки выбран с целью её лучшей видимости на белом снегу зимой. Архив РГАСПИ: Ф. 104. Оп. 1. Д. 18. Л. 20–20.



Листовка из польского архива.



Листовка — открытка с обращением к польским солдатам. Архив РГАСПИ: Ф. 104. Оп. 1. Д. 18. Л. 22–22.



Листовка – воззвание поляков-красноармейцев к польским солдатам «Наша отповедь вашим офицерам». Архив РГАСПИ: КП–104049 ПМ-3236.



Листовка из польского архива.



Группа военнопленных, в том числе из 5-й Польской дивизии, под конвоем красноармейцев в одном из населенных пунктов. Архив РГАКФД: № 0-230399.



Группа пленных польских солдат после митинга. Архив РГАКФД: КП – 34472, 3/29903.



Польская листовка-пропуск. Этот формат листовок использовался и Красной Армией и польскими войсками.



Интересное решение для оформления листовки. Большие красные буквы посередине листовки могли привлечь внимание солдата ввиду своего необычного оформления.



Польская листовка, написанная от имени пленных красноармейцев.



Листовка, стилизованная под газетную вырезку.



Листовка, обращающаяся к конкретным дивизиям и бригадам Красной Армии. Достаточно прогрессивный подход для того времени. Правда, пока что в листовках не содержится информация о потерях и трудностях, с которыми столкнулись данные военные формирования. Листовка доносит общие обращения к казачеству.