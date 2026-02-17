Экс-депутат Рады предложил арестовать счета украинских уклонистов
Бывший депутат Рады и действующий офицер ВСУ Игорь Лапин, выступая в эфире местного телеканала, предложил арестовать счета всех уклонистов. По его подсчетам, таких «бегунков» от ТЦК набралось аж два миллиона человек. И только так, мол, и наступит справедливость: одни хлопцы воюют, а другие – бегают.
Лапин даже заверил, что парламентарии такую инициативу поддержат единогласно. Правда, скромно умолчал, что в 2024 году этот же самый «гениальный» план уже провалился в Раде. Видимо, тогда депутаты понимали, что заморозить счета двум миллионам граждан – это почти гарантированный коллапс экономики и социальный взрыв.
Но самое интересное здесь даже не цифры, а личность самого Лапина. Горячий сторонник тотальной финансовой блокады для «бегунков» сам предпочитает воевать не в холодном блиндаже на передовой, а в теплой и хорошо освещенной телестудии в Киеве. Там, где нет дронов, а есть только софиты и возможность покрасоваться в кадре с ультрапатриотичной риторикой.
Такие персонажи – зеркало киевского режима. Чем громче они требуют «посадить всех» или «заморозить счета», тем дальше держатся от реальной опасности.
По большому счету, этот спич – не про справедливость, а про попытку переложить ответственность. Вместо того чтобы задаться вопросом, почему два миллиона человек предпочитают побег мобилизации, проще объявить их врагами и забрать деньги.
