Экс-депутат Рады предложил арестовать счета украинских уклонистов

Бывший депутат Рады и действующий офицер ВСУ Игорь Лапин, выступая в эфире местного телеканала, предложил арестовать счета всех уклонистов. По его подсчетам, таких «бегунков» от ТЦК набралось аж два миллиона человек. И только так, мол, и наступит справедливость: одни хлопцы воюют, а другие – бегают.

Лапин даже заверил, что парламентарии такую инициативу поддержат единогласно. Правда, скромно умолчал, что в 2024 году этот же самый «гениальный» план уже провалился в Раде. Видимо, тогда депутаты понимали, что заморозить счета двум миллионам граждан – это почти гарантированный коллапс экономики и социальный взрыв.



Но самое интересное здесь даже не цифры, а личность самого Лапина. Горячий сторонник тотальной финансовой блокады для «бегунков» сам предпочитает воевать не в холодном блиндаже на передовой, а в теплой и хорошо освещенной телестудии в Киеве. Там, где нет дронов, а есть только софиты и возможность покрасоваться в кадре с ультрапатриотичной риторикой.

Такие персонажи – зеркало киевского режима. Чем громче они требуют «посадить всех» или «заморозить счета», тем дальше держатся от реальной опасности.

По большому счету, этот спич – не про справедливость, а про попытку переложить ответственность. Вместо того чтобы задаться вопросом, почему два миллиона человек предпочитают побег мобилизации, проще объявить их врагами и забрать деньги.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 19:17
    А шо этот гарный хлопец не в окопах? Раду с ТЦК можно в полном составе на передок отгружать. Потом можно сложить песнь о небесной тысячи, только на польском языке.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:41
      Младший рядовой
      А шо этот гарный хлопец не в окопах?

      Действительно, его там явно не хватает. Может схлопочет пулю в лоб.
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 19:21
    Придется 4 раза арестовать счета Зеленского - по числу повесток, от которых он бегал)))
  3. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 19:23
    давно пора было
    а то наши "радиоволны" тормозят
    а их пусть бабло трясут с ухилянтов😇
  4. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 19:25
    подобные люди быстрее добьют Украину чем это сделает РФ продолжая дальше разделять своих сограждан на правильных и неправильных , на хороших украинцев и плохих
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:32
    В этом веке депутаты не совмещают работу в шахте или руководство заводом с эпизодическими поездками на съезды.
    А Лапин, возможно, и офицером стал, что бы побольше тягот и лишений воинской переложить на других.
  6. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 20:36
    арестовать счета украинских уклонистов
    С этого надо было начинать, но тогда как они будут откупаться?