Французские власти отпустили захваченный ранее танкер Grinch

Французские власти сняли арест с захваченного ранее следовавшего из России танкера Grinch и позволили судну беспрепятственно покинуть территориальные воды страны.

В заявлении прокуратуры Марселя уточняется, что на компанию-владельца судна был наложен штраф за отсутствие флага и до выхода из французских территориальных вод танкер некоторое время оставался «под контролем компетентных служб». При этом компания согласилась выплатить штраф и обязалась в кратчайшие сроки устранить нарушение и установить на танкере флаг.



Между тем помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что Россия готова применить силы своих ВМФ для защиты своих судов от захвата недружественными странами и может ответить на такие действия соответствующими мерами против европейского судоходства. Патрушев охарактеризовал подобные действия европейских стран как пиратство, подчеркнув, что если Россия не даст на это решительный ответ, в будущем вполне могут последовать попытки изоляции российских судов от ключевых морских путей, включая Атлантический океан, со стороны Великобритании, Франции и прибалтийских республик.

Для сдерживания западного пиратства и обеспечения безопасности судоходства Патрушев считает необходимым разместить в ключевых морских районах, в том числе и вдали от российских территориальных вод, корабли ВМФ РФ. Он также отметил рост активности НАТО в Балтийском регионе, что усложняет обстановку для России.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 19:30
    Ужасное совпадение, дополнительно сократившее время разбирательства,позволившее танкеру покинуть воды лягушатников гейропы.
    По секрету, "Гринчем" ( "Grinch" в мелко бритском варианте) в бандерштате народ обзывает жыдо наркофюрера.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:38
    Видать еще есть кнопочки в России на французский бизнес понажимать. И Макрону не надо тратиться на новые, более широкие, очки.
  3. Эдуард_Адольфович Звание
    Эдуард_Адольфович
    +1
    Сегодня, 19:48
    ...............предварительно забрав всё что в трюмах находилось.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 20:25
    Так это российский танкер, который забыл про флаг? В реестре есть.
    Или не российский танкер с российской нефтью, забывший про флаг? В реестре нет.
    Или танкер не российский, нефть не российская, но забыли про флаг? В каком то реестре есть, но забыли в каком.
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 20:30
    странная история
    вроде говорили про штраф в несколько миллионов, какой смысле его платить? наверняка этот танкер дешевле стоит...
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 20:39
    А как дышали, как дышали...
  7. voland_1 Звание
    voland_1
    0
    Сегодня, 21:05
    А на фото идет порожняком - наверное лягушатники все слили.