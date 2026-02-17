Представители ЕС и Британии «курируют» делегацию Украины в Женеве «из-за кулис»

Пока в Женеве идет основной раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, за дверьми уже выстроилась очередь из европейских партнеров. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на итальянские источники, в швейцарскую столицу подтянулись представители Италии, Германии, Франции и Британии.

Непосредственно в зал переговоров их, разумеется, не пустили. Формат строго трехсторонний, и европейский квартет в нем не значится. Тем не менее, дипломаты «ведущих» стран ЕС и Британии уже на месте и готовятся встретиться с украинской и американской делегациями сразу после того, как те закончат разговор с российской стороной.



Интересно и то, что представители ЕС активно переписываются с участниками украинской делегации. Нетрудно догадаться, что они получают всю важную информацию в режиме онлайн, и помогают украинцам с «правильными ответами».

Тем не менее, закулисное положение европейских партнеров прекрасно иллюстрирует нынешний вес дипломатии в ЕС. Формально – ключевые игроки, доноры и спонсоры киевского режима. По факту – наблюдатели с блокнотами, которым остается лишь смиренно сидеть и быть максимум товарищами по переписке. Впрочем, Берлин и Париж уже привыкли к роли младших партнеров, которым остается лишь кивать и утверждать повестку, составленную без их участия. Однако свою закулисную роль они играть продолжают.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 20:11
    Жизнь подобна вторжению в Россию. Начало похода – блиц, блестят кивера, пляшут плюмажи, как переполошившийся курятник; лихой рывок вперёд, воспетый в красноречивых донесениях, противник отступает; а затем долгий, унылый, изматывающий поход, сокращаются рационы, и в лицо летят первые снежинки. Противник сжигает Москву, и вы начинаете отход под натиском генерала Января, у которого ногти – ледяные сосульки. Горестная ретирада. Казачьи набеги. И кончается тем, что вы падаете, убитый из пушки мальчишкой-канониром при переправе через польскую речку, которой даже вообще нет на карте у вашего генерала

    Джулиан Патрик Барнс feel
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 20:19
    Да это сразу было понятно как только сказали что переговоры будут в европе ... надули наших ??? а вот ни фига - наши абсолютно ни чего не ждут от этих переговоров - поэтому и послали Мединского что же до остальных членов нашей делегации то там много военных и торговцев - они поехали туда вести переговоры с сша по вопросам где нет и близко слова украина ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 21:03
      Андрей Малащенков, Вы зря недооцениваете эти переговоры. Мединский им что то интересное расскажет, по истории. Так глядишь и Буданов и даже Арахамия, кругозор свой пятачковый, расширят... Где им было учиться то, недорослям?.. В украинской средней школе? Так там и учителя, знаниями, не блещут. Чего уж от учеников требовать... Знают о "копании морей" и "почем кило сала" и на там, спасибо.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 20:30
    Мединский им сейчас про Вещего Олега и ворота Константинополя расскажет, для общего развития.
  4. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Сегодня, 20:45
    Ну, хорошо. В зале наши, напротив xaxлы - идут переговоры.
    А полосатые, что там делают? Следят, чтобы чубатые себя прилично вели?
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 20:59
    Ничего удивительного. Для ЕС и Британии, Украина и украинство- расходный материал. Жаль, что сами украинцы так этого и не поняли. Видать, скудны умишком... Но хитры, двуличны и изворотливы. Как в одном анекдоте :"Зато спиваем, дуже гарно".