День продовольственной и вещевой службы ВС России

Любая армия — это сложнейшая система, в которой по определению не бывает мелочей и второстепенных служб. Особенно когда речь идет о снабжении воюющих подразделений. Эту важнейшую обязанность, а в случае с СВО порою сопряженную с риском для жизни, выполняют военнослужащие вещевой и продовольственной службы, входящей в систему тыла Вооруженных сил Российской Федерации.





Сегодня свой профессиональный праздник в России отмечают военнослужащие продовольственной и вещевой службы ВС России. Как и многое в современной российской армии, истоки формирования этой важнейшей войсковой службы уходят в Петровскую эпоху. В 1700 году, 18 февраля, тогда еще царь Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, отвечавшего за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд всей русской армии вплоть до 1864 года.

Одновременно аналогичные должности вводились в состав каждого полка, а назначенные на них именовались провиантмейстерами. Именно тогда, впервые в отечественной истории, было определено точное количество пищи, которое должен ежедневно получать каждый военный в составе русской армии. В 1716 году это нормирование было закреплено в воинском уставе.

Царь Петр не просто ввел обязательную норму пищевого довольствия для военных. Как вспоминают очевидцы, он лично месяц питался только новым солдатским пайком, чтобы понять, насколько он достаточен во всех отношениях. Государь был высокого роста и очень энергичен, так что раз уж его устроила пищевая норма, то она и всякому солдату будет достаточной, даже в трудных походах. Петр Первый после «тестового периода» справедливо заключил.

Слава Богу, теперь я уверился достоверно, что определенный паек солдату к его безнужному продовольствию доволен. Ибо… когда я, по возрасту и силам моим, большее количество требую пищи к своему насыщению, нежели многие из солдат моих, то конечно уже каждый из них будет совершенно сыт.

Петровскому солдату полагалось ежедневно 2 фунта хлеба (409,5 г), фунт мяса, полфунта крупы, четверть литра водки и 3,27 л пива. Офицерам и генералам — кратно больше, в зависимости от звания. Скорее всего, для старших офицеров паек хотя бы частично пересчитывался в деньги, так как трудно представить самого бравого генерал-фельдмаршала, способного ежедневно выпивать 50 л водки и 650 л пива. А столько им полагалось по норме во время зарубежных походов.

Опуская последующий период того, как питались русские солдаты в армии, а зависело это от многих факторов, можно привести заметку в газете «Красная звезда» времен Великой Отечественной войны. Написана она, что важно, не просто журналистом, а фронтовым интендантом Н. Жижиным.

Продовольственная норма бойца и командира Красной Армии полноценна и полновесна. На фронте боец и командир получают горячую пищу не менее двух раз в день. Иногда боевая обстановка не позволяет приготовить горячую еду в походных кухнях. В таких случаях выдается добротный сухой паек (колбаса, бекон, консервы и пр.). Этих продуктов вполне достаточно, чтобы боец мог сам приготовить вкусный мясной суп. Красноармейский котел часто удовлетворяет и командиров. Общая калорийность суточного продовольственного пайка красноармейца-фронтовика составляет не менее 3500–3700 калорий. Это превосходит по питательности суточную норму солдата любой европейской армии и более чем вдвое выше нормы солдата немецкой армии.

Конечно, отчасти — пропаганда. И в то время без неё никак. Не у всех красноармейцев и не всегда в силу объективных причин было так хорошо с кормлением, как рассказывается в этой публикации. Но даже в блокадном Ленинграде нормы питания для солдат были такими, что позволяли сохранять силы для боев.



В современной российской армии нормы питания и рацион составляются в соответствии с требованиями физиологических нормативов. Обо всём этом подробно говорится в приказах Министерства обороны России, которые направлены на совершенствование работы продовольственной и вещевой службы ВС РФ.

Но солдата мало накормить, его необходимо ещё и одеть в соответствии с текущими погодными условиями, что лежит на плечах вещевой службы, в задачу которой входит постоянный учёт и контроль за имеющимся на складах обмундированием. А еще правильно подобранная экипировка, причем не только по сезону, но и в зависимости от специфики выполняемых бойцами тех или иных подразделений задач в реальных военных условиях, — это залог их успешности, порою, жизни, когда вновь речь идет об СВО.



Даже в свой профессиональный праздник специалисты вещевой службы находятся на боевом посту и организовывают комфортное пребывание бойцов в зоне спецоперации. Военнослужащие тыла выполняют поставленные задачи наравне с боевыми подразделениями. Они организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, выдачу новой формы одежды, разворачивают полевые банно-прачечные комбинаты, полевые кухни, хлебопекарни и столовые.

Тыловики по-настоящему гордятся своей работой. Они прекрасно понимают, что бойцы на передовой должны быть обеспечены всем необходимым и принимают все возможные меры, чтобы в любых условиях обстановки положенные нормы довольствия были доведены до каждого военнослужащего. Это те самые бытовые совсем не мелочи, которые более чем важны для бойцов на передовой.

Фраза, которая приписывается великому русскому полководцу генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову:

Солдат мне надобен такой, чтоб оружие в справности содержал, экзерциции понимал, был сыт и одет как надобно, да начальных людей слушался аки Господа Бога.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет военнослужащих продовольственной и вещевой службы ВС России с профессиональным праздником. Уверены, к нам присоединятся и бойцы на передовой, которые в прямом смысле слова пользуются результатами вашей совсем непростой и вовсе не такой уж тыловой работы.



13 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 03:35
    ❝ День продовольственной и вещевой службы ВС России ❞ —

    — С Праздником, всех причастных! ...
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      0
      Сегодня, 03:48
      Вы поддержка армии России,
      Вы защитники и воины тыла.
      Нам без вас, поверьте нелегко,
      И способности мы ваши ценим высоко
      Спасибо за Ваш труд!
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 04:32
        День продовольственной и вещевой службы ВС России
        Война -войной, а обед по расписанию !
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 03:50
    В РМО служил...взвод подвоза боеприпасов soldier с праздником drinks
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 04:16
    У Суворова есть и другое изречение (хотя может и приписывают ) про интендантов.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 04:51
      Цитата: Ропот 55
      У Суворова есть и другое изречение (хотя может и приписывают ) про интендантов.

      Ну не только у него... Во все времена их больше подвергали обструкции...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 04:52
        Дырокол hi , интересно почему?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 05:11
          Цитата: Ропот 55
          Дырокол hi , интересно почему?

          Сытый человек считает это состояние нормальным, само собой разумеющимся. Более того для него важен вкус пищи. Т.е. максимум на что может рассчитывать тот, кто это обеспечил, это небольшая похвальба с нотками критики по качеству продукта. Голод всегда вызывает возмущение и протест против того, кто должен обеспечить провизией. К тому же тот, кто это обязан делать "сидит падла на мешках с колбасой и жрет от пуза, а мы тут с голоду пухнем". И никого не интересует, что подвоз продуктов, приготовление пищи, доставка до "употребителя" довольно непростая операция.
    2. Sergey39 Звание
      Sergey39
      +1
      Сегодня, 05:30
      Армия отражает, соотношение людей в нашем обществе. Какое общество, такая армия.
      А, тыл соответственно часть армии. Когда, нерадивый взводник не выполнит задачи - это одно, а когда начпрод не накормит людей- это уже выглядит совсем по другому.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Ропот 55
      У Суворова есть и другое изречение

      «Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда. Всегда есть за что».
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:31
    Во время Великой отечественной, они и фронтовые 100 грамм наливали? С праздником!
  5. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 07:34
    Помню, как Нач.столовой всегда ходил через КПП с двумя большими сумками.
  6. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 07:42
    В 90-стые начпрод и начвещ, как боги были, как дал бы..Ну да ладно, наверное и хороших много, с Праздником!