День продовольственной и вещевой службы ВС России
Любая армия — это сложнейшая система, в которой по определению не бывает мелочей и второстепенных служб. Особенно когда речь идет о снабжении воюющих подразделений. Эту важнейшую обязанность, а в случае с СВО порою сопряженную с риском для жизни, выполняют военнослужащие вещевой и продовольственной службы, входящей в систему тыла Вооруженных сил Российской Федерации.
Сегодня свой профессиональный праздник в России отмечают военнослужащие продовольственной и вещевой службы ВС России. Как и многое в современной российской армии, истоки формирования этой важнейшей войсковой службы уходят в Петровскую эпоху. В 1700 году, 18 февраля, тогда еще царь Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, отвечавшего за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд всей русской армии вплоть до 1864 года.
Одновременно аналогичные должности вводились в состав каждого полка, а назначенные на них именовались провиантмейстерами. Именно тогда, впервые в отечественной истории, было определено точное количество пищи, которое должен ежедневно получать каждый военный в составе русской армии. В 1716 году это нормирование было закреплено в воинском уставе.
Царь Петр не просто ввел обязательную норму пищевого довольствия для военных. Как вспоминают очевидцы, он лично месяц питался только новым солдатским пайком, чтобы понять, насколько он достаточен во всех отношениях. Государь был высокого роста и очень энергичен, так что раз уж его устроила пищевая норма, то она и всякому солдату будет достаточной, даже в трудных походах. Петр Первый после «тестового периода» справедливо заключил.
Петровскому солдату полагалось ежедневно 2 фунта хлеба (409,5 г), фунт мяса, полфунта крупы, четверть литра водки и 3,27 л пива. Офицерам и генералам — кратно больше, в зависимости от звания. Скорее всего, для старших офицеров паек хотя бы частично пересчитывался в деньги, так как трудно представить самого бравого генерал-фельдмаршала, способного ежедневно выпивать 50 л водки и 650 л пива. А столько им полагалось по норме во время зарубежных походов.
Опуская последующий период того, как питались русские солдаты в армии, а зависело это от многих факторов, можно привести заметку в газете «Красная звезда» времен Великой Отечественной войны. Написана она, что важно, не просто журналистом, а фронтовым интендантом Н. Жижиным.
Конечно, отчасти — пропаганда. И в то время без неё никак. Не у всех красноармейцев и не всегда в силу объективных причин было так хорошо с кормлением, как рассказывается в этой публикации. Но даже в блокадном Ленинграде нормы питания для солдат были такими, что позволяли сохранять силы для боев.
В современной российской армии нормы питания и рацион составляются в соответствии с требованиями физиологических нормативов. Обо всём этом подробно говорится в приказах Министерства обороны России, которые направлены на совершенствование работы продовольственной и вещевой службы ВС РФ.
Но солдата мало накормить, его необходимо ещё и одеть в соответствии с текущими погодными условиями, что лежит на плечах вещевой службы, в задачу которой входит постоянный учёт и контроль за имеющимся на складах обмундированием. А еще правильно подобранная экипировка, причем не только по сезону, но и в зависимости от специфики выполняемых бойцами тех или иных подразделений задач в реальных военных условиях, — это залог их успешности, порою, жизни, когда вновь речь идет об СВО.
Даже в свой профессиональный праздник специалисты вещевой службы находятся на боевом посту и организовывают комфортное пребывание бойцов в зоне спецоперации. Военнослужащие тыла выполняют поставленные задачи наравне с боевыми подразделениями. Они организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, выдачу новой формы одежды, разворачивают полевые банно-прачечные комбинаты, полевые кухни, хлебопекарни и столовые.
Тыловики по-настоящему гордятся своей работой. Они прекрасно понимают, что бойцы на передовой должны быть обеспечены всем необходимым и принимают все возможные меры, чтобы в любых условиях обстановки положенные нормы довольствия были доведены до каждого военнослужащего. Это те самые бытовые совсем не мелочи, которые более чем важны для бойцов на передовой.
Фраза, которая приписывается великому русскому полководцу генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову:
Редакция «Военного обозрения» поздравляет военнослужащих продовольственной и вещевой службы ВС России с профессиональным праздником. Уверены, к нам присоединятся и бойцы на передовой, которые в прямом смысле слова пользуются результатами вашей совсем непростой и вовсе не такой уж тыловой работы.
