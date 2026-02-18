❝ День продовольственной и вещевой службы ВС России ❞

Слава Богу, теперь я уверился достоверно, что определенный паек солдату к его безнужному продовольствию доволен. Ибо… когда я, по возрасту и силам моим, большее количество требую пищи к своему насыщению, нежели многие из солдат моих, то конечно уже каждый из них будет совершенно сыт.

Продовольственная норма бойца и командира Красной Армии полноценна и полновесна. На фронте боец и командир получают горячую пищу не менее двух раз в день. Иногда боевая обстановка не позволяет приготовить горячую еду в походных кухнях. В таких случаях выдается добротный сухой паек (колбаса, бекон, консервы и пр.). Этих продуктов вполне достаточно, чтобы боец мог сам приготовить вкусный мясной суп. Красноармейский котел часто удовлетворяет и командиров. Общая калорийность суточного продовольственного пайка красноармейца-фронтовика составляет не менее 3500–3700 калорий. Это превосходит по питательности суточную норму солдата любой европейской армии и более чем вдвое выше нормы солдата немецкой армии.

Солдат мне надобен такой, чтоб оружие в справности содержал, экзерциции понимал, был сыт и одет как надобно, да начальных людей слушался аки Господа Бога.