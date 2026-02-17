Пресса США: Тегеран согласился временно приостановить обогащение урана
По информации американской прессы, на переговорах с США делегация Ирана выразила готовность на время приостановить обогащение урана, а также передать часть своих уже имеющихся запасов другой стране — например, России.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и иранских дипломатов, помимо трехлетнего моратория на обогащение урана Тегеран также выразил согласие начать деловые отношения с США. При этом неизвестно, удовлетворит ли Трампа этот пакет предложений, не предусматривающий полного и окончательного прекращения обогащения.
Кроме того, Иран отказался даже обсуждать возможное сокращение своей ракетной программы, объяснив это тем, что страна, не имеющая на своем вооружении сдерживающего оружия, чрезвычайно рискует быть раздавленной своими врагами. По некоторым данным, в настоящее время предпринимаются усилия по созыву широкой региональной встречи для обсуждения этого вопроса, поскольку Иран отказался обсуждать его с США, предпочитая вести переговоры исключительно со своими региональными партнерами.
В то же время Израиль, как известно, настаивает на полном вывозе с территории Ирана всего обогащенного урана, демонтаже инфраструктуры по его производству, а также об ограничении дальности иранских баллистических ракет радиусом 300 километров и отказе от поддержки союзных Тегерану структур в регионе. По сути, Тегеран призывают полностью разоружиться и добровольно отказаться от своего ключевого военного инструментария.
