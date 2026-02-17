Пресса США: Тегеран согласился временно приостановить обогащение урана

По информации американской прессы, на переговорах с США делегация Ирана выразила готовность на время приостановить обогащение урана, а также передать часть своих уже имеющихся запасов другой стране — например, России.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и иранских дипломатов, помимо трехлетнего моратория на обогащение урана Тегеран также выразил согласие начать деловые отношения с США. При этом неизвестно, удовлетворит ли Трампа этот пакет предложений, не предусматривающий полного и окончательного прекращения обогащения.



Кроме того, Иран отказался даже обсуждать возможное сокращение своей ракетной программы, объяснив это тем, что страна, не имеющая на своем вооружении сдерживающего оружия, чрезвычайно рискует быть раздавленной своими врагами. По некоторым данным, в настоящее время предпринимаются усилия по созыву широкой региональной встречи для обсуждения этого вопроса, поскольку Иран отказался обсуждать его с США, предпочитая вести переговоры исключительно со своими региональными партнерами.

В то же время Израиль, как известно, настаивает на полном вывозе с территории Ирана всего обогащенного урана, демонтаже инфраструктуры по его производству, а также об ограничении дальности иранских баллистических ракет радиусом 300 километров и отказе от поддержки союзных Тегерану структур в регионе. По сути, Тегеран призывают полностью разоружиться и добровольно отказаться от своего ключевого военного инструментария.
2 комментария
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 20:42
    Израиль, как известно, настаивает на полном вывозе с территории Ирана всего обогащенного урана, демонтаже инфраструктуры по его производству,
    Ну вот и всё стало понятно. Я писАл уже сегодня свои догадки в посте к предыдущей статье про Иран. А эта статья всё подтвердила. Разбомбили америкосы и евреи совсем не тот объект, где обогащался уран. Они и сами это понимают. Потому и требуют демонтаж инфраструктуры. А если всё разбомбили,то что тогда демонтировать?
    Иран даже не разбирает завалы на месте бомбовых ударов. Там был ложный объект. Как во время ВОВ наши войска устраивали ложные аэродромы.
  2. bondov
    bondov
    0
    Сегодня, 20:47
    Израиль фиксирует усиление давления со стороны Ирана: учения в Ормузском проливе и жесткие заявления Али Хаменеи рассматриваются как сигнал Вашингтону. Вечером во вторник в израильских силовых структурах подвели промежуточные итоги: дипломатический процесс в Женеве буксует, а военный сценарий больше не выглядит теоретическим. Об этом пишет Maariv.