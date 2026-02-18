Миномётчики морской пехоты Великобритании на учениях
Самоходный миномёт BvS 10 / L16A2 на позиции
Вооружённые силы Великобритании регулярно проводят различные учения на северных полигонах — с целью отработки навыков личного состава в суровом арктическом климате. Очередное подобное мероприятие прошло недавно в Норвегии. На этот раз свои навыки и умения в сложных условиях показывали боевые расчёты миномётов из состава королевской морской пехоты. Предполагается, что в гипотетическом вооружённом конфликте они смогут защищать северо-восточный фланг НАТО.
На норвежском полигоне
О проведении учений миномётчиков 11 февраля сообщило военное ведомство Великобритании. Ранее британская армия, в рамках сотрудничества по линии НАТО, перебросила на базы и полигоны Норвегии ок. 1500 своих военнослужащих, а также различную технику и вооружение. Теперь они участвуют в разных учебных мероприятиях.
Учения британских миномётчиков стартовали в первых числах февраля. К ним привлекли расчёты из состава 40-го и 45-го батальонов специального назначения (40 Commando и 45 Commando) 3-й бригады спецназначения. Также к ним присоединились экипажи с гусеничной техникой из эскадрона Viking, подчинённого вспомогательному полку Commando Logistic Regiment.
Учения проводились на полигоне вблизи н. п. Моэн, расположенного практически на самом севере норвежской территории. Там миномётчикам предстояло бороться с условным противником и отрабатывать свои действия в суровом климате Арктики.
Миномётчики с носимым / возимым L16A2
В учениях фактически участвовала полноценная миномётная батарея с комплектом техники, вооружения, боекомплекта и т.д. Подразделение имеет на вооружении 81-мм миномёта типа L16A2 в самоходном исполнении. В качестве штатного транспорта для миномётов и их расчётов используются гусеничные двухзвенные машины BvS 10 Viking и Bv 206. Также в распоряжении миномётчиков был полный боекомплект и различное имущество, необходимое для действий в Арктике.
В течение нескольких дней британские миномётчики решали учебно-боевые задачи, имитирующие реальную боевую работу. Отрабатывалось перемещение по гористой заснеженной местности и быстрая смена огневой позиции. Также велись стрельбы по мишеням в разное время суток. Демонстрировались разные приёмы и методы ведения огня. Миномёты работали с грунта и с гусеничных машин.
Политическое значение
В целом военное ведомство высоко оценивает результаты недавних учений. Миномётчики морской пехоты подтвердили свою выучку и показали, что могут работать даже в самых сложных условиях. Из этого Минобороны делает вывод о готовности своих бойцов участвовать в защите северо-восточных рубежей НАТО. Решать такую задачу они смогут самостоятельно или вместе с коллегами из других стран.
Британское военное ведомство предсказуемо не скрывает, какая страна рассматривается в качестве потенциального противника. В связи с недавними учениями в очередной раз привели привычные тезисы о российской угрозе, агрессии и т.д. Подразумевается, что в рамках гипотетического конфликта в Арктике британским миномётчикам предстоит воевать с российской армией.
Заявления о борьбе с Россией в контексте учебных стрельб миномётчиков выглядят весьма интересно. Стоит признать, что британские бойцы действительно показали хорошую выучку и умение обращаться со своей техникой и вооружением. Кроме того, они справились с минусовыми температурами, толстым слоем снега на местности и другими характерными арктическими факторами.
Однако миномётная батарея или батареи из состава британской морской пехоты не выглядят достаточной силой, способной эффективно противостоять российской армии. Даже полуторатысячный контингент Великобритании, недавно размещённый в Норвегии, вызывает подобные сомнения и вопросы.
Материальная часть
Тем не менее, следует внимательнее ознакомиться с миномётчиками британской морской пехоты, их вооружением и техникой. Как показали недавние учения, они действительно способны вести боевую работу даже в сложных условиях, и игнорировать их не следует.
По известным данным, королевская морская пехота имеет ограниченный парк собственной артиллерии. В нём имеется всего 12 буксируемых орудий L118 калибра 105 мм, а также до 50 миномётов L16A2. Порядка 30 миномётов используется в возимо-носимом виде. Они доставляются к огневой позиции силами расчёта или подходящим транспортом, после чего производится подготовка. Так, в ходе недавних учений в качестве такого транспорта могли использоваться сочленённые вездеходы Bv 206.
Морпехи располагают и самоходными миномётами. Это двухзвенные транспортёры BvS 10 Viking, задний корпус которых имеет открытую площадку и устройство для монтажа 81-мм миномёта. Боевые машины такого рода могут начинать стрельбу практически сразу после прибытия на позицию.
Технические особенности
BvS 10 и Bv 206 — двухзвенные сочленённые гусеничные транспортёры шведского производства. Это машины характерной конструкции со снаряжённой массой до 4,5-5 т. Два корпуса таких транспортёров предназначаются для перевозки личного состава или грузов, а также позволяют монтировать некоторые вооружения.
Так, BvS 10 в версии самоходного миномёта имеет задний корпус с откидываемыми бортами и тентом. В центре корпуса размещена поворотная платформа с двуногой. На неё монтируется стандартный 81-мм миномёт. Средства для монтажа миномёта позволяют осуществлять наводку в двух плоскостях. Также на борту транспортёра предусмотрены укладки на несколько десятков выстрелов.
L16A2 — стандартный современный возимо-носимый миномёт. Это гладкоствольное оружие калибром 81 мм со стволом длиной 50 дюймов (1280 мм). Заряжание производится с дула вручную. Возможно использование всей натовской номенклатуры 81-мм мин. В зависимости от типа и массы боеприпаса, его начальная скорость достигает 225 м/с. Дальность стрельбы основными осколочно-фугасными минами — до 5,6-5,8 км.
Ночные стрельбы
Миномёт имеет стандартный панорамный прицел, предназначенный для стрельбы с закрытых позиций. При установке на самоходную платформу, орудие сохраняет штатный прицел. Однако гусеничный транспортёр может иметь электронные средства навигации и связи, упрощающие подготовку к стрельбе и расчёт необходимых данных.
В исходной комплектации L16A2 оснащается опорной плитой и двуногой характерной конструкции. В самоходном варианте плита и двунога перевозятся на транспортёре. При необходимости, расчёт может снять миномёт с самоходной платформы и вести огонь с грунта.
Неоднозначные результаты
Великобритания, как и другие страны НАТО, строит планы по освоению Арктики. Кроме того, она пытается расширять своё присутствие в регионе и пытаются демонстрировать силу. Недавние учения королевской морской пехоты с применением миномётов следует рассматривать не только как тренировочное мероприятие, но и в качестве сигнала для потенциального противника — России.
Можно признать, что британские миномётчики справились с поставленными задачами. Даже в сложных условиях северного норвежского полигона они смогли в полной мере использовать имеющиеся возимые и самоходные миномёты, а также поразить учебные цели.
Тем не менее, выучка и умения личного состава далеко не всегда играют решающую роль. Так, в случае с королевской морской пехотой имеет место проблема количественного характера. Общая численность миномётов в её распоряжении не превышает полусотни. Из них лишь два десятка размещены на самоходных платформах.
Сочленённые транспортёры шведского производства имеют очевидные достоинства, а 81-мм миномёты, при правильном подходе, остаются эффективным оружием. Однако их количество слишком мало, чтобы оказать влияние на гипотетические боевые действия даже в рамках ограниченного театра военных действий на севере Скандинавии.
Попытка такими силами и контингентами давить на Россию вызывает недоумение. Более того, она может быть поводом для шуток — весьма обидных для британской армии и НАТО в целом. Тем не менее Великобритания не отказывается от своих планов и продолжает «давить» на нашу страну и «защищать» восточные рубежи НАТО. Похоже, что британское военное и политическое руководство поверило в собственную пропаганду о слабости России, и поэтому не может трезво оценить ситуацию и не понимает реальное соотношение сил.
