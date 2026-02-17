США во время переговоров перебросили ближе к Ирану более 50 истребителей

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, за последние сутки США перебросили на Ближний Восток более полусотни истребителей – F-35, F-22 и F-16.

Интересно, что как раз сегодня завершился второй раунд американо-иранских переговоров в Женеве. И надо отдать должное: стороны даже отрапортовали о «значительном прогрессе».



Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, например, заявил, что «путь к сделке начат» и обе стороны договорились поработать над проектами потенциального соглашения. Оманский посредник и вовсе рассыпался в комплиментах насчет «общих целей».

Но есть нюанс. Пока Арагчи в Женеве говорил о конструктивных инициативах, американские корабли бороздили просторы Персидского и Оманского заливов. Трамп еще на прошлой неделе анонсировал отправку «армады», пригрозив, что в случае провала переговоров Иран ждут «очень жесткие» времена. И 50 истребителей за сутки – это не просто учения, это прямая демонстрация готовности к эскалации.

Перед нами классическая комбинация плохого и хорошего полицейских в исполнении Вашингтона. Пока одни американцы увещевают иранцев в Женеве, другие – грузят бомбы на F-35 на базах в регионе. Иран, в свою очередь, тоже не лыком шит: параллельно с переговорами КСИР провел учения в Ормузском проливе, намекнув, что может его и прикрыть.
