Мы ждали зеленого света, а он так долго колебался, что у любого, кто наблюдал за ним, болела шея.

Демократ Ричард Блюменталь, известный своей неуемной любовью к «сокрушительным» пакетам санкций против России, публично пожаловался на Дональда Трампа. По его мнению, президент США затягивает голосование по законопроекту, который Блюменталь разработал вместе с республиканцем Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) еще в апреле 2025 года.Сенатор сетует:Как итог, два суровых борца с «российской угрозой» сидят в сенатском коридоре, синхронно вращая головами в надежде поймать одобрительный кивок хозяина Белого дома.Напомним суть их детища. Документ, помимо первичных и вторичных санкций, предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, осмелившихся покупать российские нефть и газ. Авторы, не скупясь на эпитеты, назвали меры «сокрушительными». Правда, с апреля прошлого года эти «сокрушительные» меры так и пылятся в ожидании резолюции.Трамп, как выясняется, в этих законах не особо и нуждается. Его министр финансов Скотт Бессент еще в конце января четко дал понять: президент может ввести аналогичные пошлины в рамках закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Без всяких сенатских согласований и утомительных голосований.