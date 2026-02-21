Сахалин, нефть и японцы: бизнес-модель вице-адмирала Наказато
Концессионное поле у Охи, разбуренное скважинами
В июне 1926 года вице-адмирал и президент компании Шигецу Наказато во главе отряда из примерно 400 человек высадился на Северном Сахалине, чтобы построить нефтепромыслы. Хотя в концессионном договоре было указано восемь участков, на которых можно было вести поиски и добывать нефть, Наказато решил сосредоточить усилия на Охе. Хотя бы потому, что там были скважины с некоторым дебитом нефти.
Строительство емкостей в первую очередь
По состоянию на лето 1926 года в районе Охи было шесть скважин с дебитом нефти:
К № 1 — нефть получена 1 декабря 1925 года — 4 тонны в сутки
К № 2 — 11 марта 1926 — 27,5 тонн
Р № 5 — 13 ноября 1924 года — 11,6 тонн
С № 1 — 20 декабря 1923 года — 26,2 тонны
С № 2 — 27 сентября 1923 года — 16,4 тонны
С № 5 — 14 октября 1924 года — 10,8 тонн.
Поэтому было целесообразно начинать добычу нефти именно здесь. На других участках еще требовалось произвести подготовительные работы и разведочное бурение, например, на участке в Нутво, который стали готовить к освоению в том же 1926 году.
Была еще одна причина выбрать именно Оху. Юго-восточнее нынешнего поселка располагается залив Урт — обширная лагуна, отделенная от моря широкой песчаной косой с проходом. Сам залив мелководен и для больших судов не годится, но зато для небольших парусных и моторно-парусных судов, которые тогда в Японии употреблялись в большом количестве, залив был весьма удобен для оборудования причала. От вершины залива до нефтеносных участков примерно 3,5 км. Для японцев, привыкших селиться у самого моря, это было самое подходящее место.
Но была серьезная проблема. Навигация возможна только с мая по ноябрь. Поскольку вывоз нефти был наиболее целесообразен только по морю, то первое, с чего следовало начать, — это строительство накопительных емкостей. Нефть добывается постоянно, а отгружается большими партиями, вот и следовало устроить хранилища. В 1926/27 году вице-адмирал Наказато устроил масштабное строительство резервуаров: пять емкостей по 5000 тонн и одна емкость на 2000 тонн. Видимо, одну емкость на 5000 тонн построили раньше, так что в это время общая емкость хранилищ достигла 42 тысяч тонн.
В Охе Наказато должен был строить всю необходимую инфраструктуру почти целиком с нуля, завозя всё необходимое оборудование и почти все материалы из Японии. Это требовало расходов, а капитал компании был не настолько и большим.
Оплаченного уставного капитала компании «Кита Карафуто Секию» в 4 млн иен с некоторыми поступлениями едва хватало на оборудование нефтепромыслов. Компания не смогла привлечь кредит. Банки отказались кредитовать, поскольку по условиям концессионного договора имущество компании по истечении срока договора передавалось СССР и не могло быть в залоге, поскольку его нельзя было отчуждать и продавать какой-либо третьей стороне. Министерство военно-морского флота Японии мало чем могло помочь компании, работавшей в интересах флота, поскольку флотская программа строительства нефтехранилищ на 2 млн тонн и 15 крупных танкеров, которая осуществлялась с начала 1920-х годов, была приоритетной и стоила 192,5 млн иен.
Вот и пришлось Наказато выбирать, на что тратить не столь и большие деньги. Он выбрал инфраструктуру, а не бурение.
Глубокие скважины бурить долго и дорого
Здесь вполне уместно дать геологический очерк Охинского нефтяного месторождения, которое разрабатывали японцы. После войны советские геологи довольно детально его исследовали, и у нас есть возможность узнать, что у японцев получилось.
Охинское нефтяное месторождение — это антиклиналь, то есть прогиб пород вверх, западнее поселка Оха, длиной около 6 км и шириной около 2 км. Нефть сочилась на поверхность, имелось асфальтовое озеро, а также нефть попадала в воду реки Оха. Впоследствии оно было изучено до глубины примерно 2500 метров, но нефтяные пласты залегали до глубины 800-1000 метров.
Нефтеносные пласты представляли собой пески или песчаник, пропитанный нефтью, залегавшие между слоями глины. В среднем толщина пластов составляла от 6 до 20 метров, иногда увеличиваясь до 40 метров. Всего в месторождении было 14 пластов, из которых 70% запасов нефти приходилось на пласты № 3, 4 и 7. Вот богатый пласт № 3 залегал очень близко к поверхности, до глубины 60-70 метров, в некоторых местах выклиниваясь на поверхность. И дебиты скважин этого пласта были тоже неплохими: 20-30 тонн, даже до 40 тонн в сутки.
Этот пласт вскрывался недорогими скважинами, пробуренными ударно-канатным бурением. Этот метод предусматривает проходку скважины с помощью тяжелого инструмента, долота, стакана или желонки, поднимаемого канатом и бросаемого в скважину. Таким образом в Охе были пробурены почти все скважины. Наказато распорядился бурить новые скважины в концессионных «квадратах» неглубокими, до 150 метров, в расчете на быструю отдачу.
Разумеется, в то время умели бурить глубокие скважины. Например, в Галиции, в Бориславле в 1902-1904 годах были пробурены нефтедобывающие скважины до 1200 метров глубины.
Однако бурить глубокие скважины, во-первых, это долго. Скважина «Згода» на Панской улице Бориславля была пробурена до 1060 метров с 1 июня 1902 года по 10 февраля 1904 года, то есть за 20 месяцев. Во-вторых, дорого. Скважины на глубину 1000-1200 метров обходились в Галиции по 200 тысяч австро-венгерских крон. В то время курс австро-венгерской кроны был 0,8505 немецких марок золотом, а 1 иена — это 2,05 марки золотом. Итого, в немецких марках — 170 тысяч, а в иенах — 82,9 тысяч. Примерно 83 иены за метр скважины. Отсюда следует, что скважина в 150 метров глубины стоила 12,45 тысяч иен и за стоимость скважины в 1000 метров можно было пробурить шесть неглубоких скважин. Шесть скважин по 20 тонн в сутки — 120 тонн суточной добычи или 43,8 тысяч тонн годовой добычи. Наказато принимал во внимание обычный риск глубокого бурения — можно было не попасть скважиной в продуктивный пласт. Поэтому он не стал рисковать с глубокими скважинами, да и перед ним стояла задача добыть и отгрузить.
Резервуары и нефтепроводы
Вице-адмирала Наказато не останавливало то, что нефть, которая добывалась в неглубоких пластах Охинского месторождения, отличалась скверным качеством: плотность 910–950 кг на кубометр, содержание смол от 24 до 34,5%, выход легких фракций до 300 градусов кипения от 28 до 33%. В общем, это была смесь мазута, гудрона и смол, слегка разбавленная бензином. При тогдашних методах нефтепеработки такая нефть годилась только для топочных нужд. Флоту она тоже годилась для сжигания в котлах. По плану добычи на 1931 год из 272,7 тысяч тонн нефти, предполагавшейся к добыче, 251,7 тысяч тонн продавались военно-морскому флоту по 23 иены за тонну, остальные 20,9 тысяч продавались акционерам компании, в частности «Ниппон секию», очевидно, тоже в качестве котельного топлива.
Наибольшее внимание Наказато уделял развитию инфраструктуры по отгрузке нефти в Охе. В силу условий навигации пришлось строить вместительные хранилища, чтобы накапливать добываемую нефть, а затем быстро ее отгружать на танкеры. Уже в 1926/27 году было построено хранилищ на 42 тысячи тонн. В 1927/28 году было построено еще четыре резервуара по 10 тысяч тонн каждый; суммарная вместимость выросла до 82 тысяч тонн. В этот год проложили нефтепровод от нефтепромыслов к побережью диаметром 6 дюймов, оборудовали якорную бочку и построили к ней подводный нефтепровод диаметром 4 дюйма. Пропускная способность такой трубы может быть от 30 до 120 кубометров в час, в зависимости от давления и вязкости нефти. Поскольку добываемая нефть была тяжелой и вязкой из-за смол, то пропускную способность можно оценить примерно в 40-50 кубометров в час. Танкер на 1000 тонн грузился в течение примерно суток, если позволяла погода на рейде.
В 1929/29 году было построено еще четыре резервуара по 10 тысяч тонн каждый; суммарная вместимость хранилищ — 122 тысячи тонн. Также был построен причал для судов и еще один подводный нефтепровод диаметром 8 дюймов. Это уже 150-200 кубометров в час. Танкер на 1000 тонн можно было загрузить часов за пять.
В 1929/30 году было построено еще четыре резервуара по 10 тысяч тонн каждый; суммарно 172 тысячи тонн, проложена железная дорога от нефтепромыслов до побережья. В 1930/31 году на побережье моря было построено три резервуара по 10 тысяч тонн каждый; вместимость хранилищ выросла до 202 тысяч тонн. Эти емкости Наказато посчитал достаточными для обеспечения работы нефтепромыслов. В 1931/32 году был построен второй нефтепровод от нефтепромыслов к побережью диаметром 8 дюймов и третий подводный нефтепровод диаметром 8 дюймов.
Таким образом, у него было три точки отгрузки на танкеры: на 6 дюймов и две на 8 дюймов, суммарной мощностью отгрузки порядка 450 кубометров в час. Также в 1927/28 году компания приобрела собственный танкер на 1000 тонн. В его схеме вывоза явно были промежуточные накопительные склады в других портах, возможно, в Оодомари (Корсаков). Но где именно — нет сведений даже в книге осведомленного Мураками Такаши. Такой маленький танкер лучше всего подходил для каботажных перевозок до порта, где могли грузиться нефтью крупные танкеры военно-морского флота.
Нефтяные прибыли
Вице-адмирал Наказато руководил компанией долго, девять лет, с 7 июня 1926 года по 19 июля 1935 года. И за это время только в 1926/27 году (японский финансовый год начинается с 1 апреля и заканчивается 31 марта следующего года) компания показала операционный убыток в 25,9 тысяч иен. Все остальное время «Кита Карафуто Сэкию» работала с прибылью.
Операционная прибыль уже в 1927/28 году достигла 312,5 тысяч иен, а в 1930/31 году — 1051,3 тысяч иен — пик прибыльности. Чистая прибыль, с учетом других поступлений, была еще выше: 1927/28 год — 423,8 тысяч иен, в 1930/31 году — 1161,1 тысяч иен. Значительная часть чистой прибыли выплачивалась на дивиденды. В 1928/29 году из 642,7 тысяч иен на дивиденды пошло 454 тысячи иен или 70,6% прибыли. Всего «Кита Карафуто Секию» заработала с 1926 по 1935 год 6264,9 тысяч иен прибыли и выплатила 4135 тысяч иен дивидендов или 66% прибыли.
Государственный субсидий компания в этот период не получала.
Так что вице-адмирал Наказато умел организовать добычу нефти с прибылью. Немаловажной стороной его финансового успеха было то, что себестоимость добытой тонны нефти упала с 23,5 иен в 1926 году до минимума в 1931 году — 16,7 иен, а потом снова поднялась до 18,2 иен в 1933 году.
Так что бизнес-модель вице-адмирала Наказато вполне оправдала себя и показывала хороший производственный и финансовый результат. На пике в 1933/34 году было добыто 193355 тонн, вывезено 313600 тонн нефти. Разница между добычей и вывозом объясняется тем, что в отчетности была указана добыча, остающаяся у японской компании по праву концессии, тогда как часть добытой нефти должна была передаваться СССР. Эту часть японцы обычно выкупали обратно, ввиду того, что советская сторона ее никак использовать не могла. Было получено 926704 иены операционной и 949417 иен чистой прибыли и уплачено акционерам 729900 иен дивидендов.
