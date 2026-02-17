Швейцария внесена Россией в список недружественных. Москва неоднократно упрекала швейцарские власти в отказе от многолетнего принципа суверенитета. Тем неожиданнее было решение властей России принять предложение о переговорах в Женеве. В целом, удивительно, что Россия участвует в переговорах именно на швейцарской территории.

Подход Кассиса к решению проблемы – очень умелый. Он в рамках председательства в ОБСЕ сделал главное: поговорил со всеми сторонами конфликта. Финляндия во время своего председательства в прошлом году не делала этого. Швейцария же не свернула контакты с Россией. И поэтому Россия, даже внеся Швейцарию в список недружественных стран, всё же считает нашу страну достаточно дружественной, чтобы позволить делегации лететь на переговоры.

Швейцарские официальные лица опубликовали данные о маршруте самолёта российской делегации, которая участвует в переговорах с Украиной и США в Женеве. Сам по себе вопрос полёта российского борта в Швейцарию вызывал немало вопросов, исходя из того, что Швейцария ранее присоединилась к антироссийским санкциям, в том числе в плане препятствования воздушному движению. Также и страны, находящиеся вокруг Швейцарии, ввели ранее аналогичные санкции, попав в итоге в российский перечень недружественных.Утверждается, что при полёте в Швейцарию самолёт с российской делегацией двигался сначала над Средиземным морем, а затем в воздушном пространстве Италии. Надо полагать, что в воздушное пространство над Средиземным морем самолёт попал из воздушного пространства над Чёрным морем – через Турцию.Швейцарские репортёр Тобиас Гафафер пишет, что для принятия борта с российской делегацией была проведена кропотливая дипломатическая работа, в том числе с МИД Италии. При этом Гафафер даёт понять, что для самой Швейцарии согласие России участвовать в переговорах именно на её территории было довольно неожиданным:Швейцарские официальные лица подчёркивают, что «поддерживают контакты с Москвой», называя их «хорошими». В пример приводится визит в РФ Иньяцио Кассиса, члена Федерального совета Швейцарии, вице-президента страны, председательствующей в ОБСЕ. Во время этого визита и было проведено согласование участия России в переговорах по Украине в Женеве.Директор Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер:В общем, пока информации вокруг переговоров значительно больше, чем с самих переговоров, которые сегодня длились около 4,5 часов.