«Кругом измена, трусость и обман»
Павел Рыженко. Прощание с конвоем
Катастрофа проекта Романовых
После краха советской историографии («История СССР» и «История КПСС») и очевидной ущербности либеральной, прозападной истории, которая во всём винила кровавых красногвардейцев и комиссаров, стало понятно, что большевики практически не имели никакого отношения к Февральской революции в России. К падению империи и самодержавия.
Сам режим Николая II последовательно угробил себя, подставившись в две ненужные России войны с Японией и германским миром (Германская и Австро-Венгерская империя). Официальный Петербург позволил стравить державу с японцами и германцами, с которыми надо было сотрудничать и дружить (Призрак Февраля). Стал «дойной коровой» и «пушечным мясом» для Парижа и Лондона, для мирового финансового капитала, базировавшегося в США.
Николай II подписал смертный приговор себе, семье и империи, когда дал втянуть Россию в мировую войну. При этом власти сами угробили базовые скрепы: положили в бойне кадровую армию, которая спасла империю в 1905 – 1907 гг. Разложили и не поддержали «глубинную Россию» – «чёрную сотню», которая выступила за царя в Первую революцию. Также не приняли жестких мер против «пятой колонны», которую спонсировали и организовали наши западные «партнеры». Полиция и разведка Генштаба имели все данные о высокопоставленных революционерах, будущих февралистах. Но высшая власть ничего не делала. Бюрократизм, апатия и саботаж.
Правительство Николая Александровича не смогло решить ключевые вопросы страны: рабочий, аграрный, национальный и пр. В свою очередь они происходили из порочного проекта Романовых с разделением державы и народа на «метрополию» — дворян-европейцев, к которым присоединились капиталисты-буржуа, и «колонию» — в основном крестьянскую и рабочую Россию (в массе своей рабочие были выходцами из крестьян в первом-втором поколении с крестьянской психологией).
Элита жила в «просвещенной Европе» с её культурой и материальным достатком, эксплуатируя державу и народ («колонию»). «Тёмный народ» мечтал о социальной справедливости (на основе фольклора, преданий, легенд, сказок, песен) и ненавидел бар-господ. Желал правды и земли.
Противоречия копились, и в итоге Российская империя взорвалась. Что интересно, в 1990–2000-е годы эта несправедливая система-модель была воспроизведена в РФ. Что и является фундаментом всех нынешних проблем: противостояние с коллективным Западом, Украина, распад Русского мира и русского суперэтноса, культурная деградация и вымирание, деиндустриализация и утрата технологических возможностей передовых держав. К примеру, робототехники, станкостроения и развитого машиностроения, в которых Советская цивилизация лидировала на планете.
Проблемы можно перечислять очень долго: деградация и коммерциализация школы (система образования) и здравоохранения. Кризис РЖД и «Почты России», к чему привела политика «эффективных менеджеров», которые заинтересованы в своём кошельке и создании «запасных аэродромов» на Западе и Востоке (ОАЭ, Турция и т. д.), а не в интересах державы и народа.
Сама элита Российской империи её и разрушила. Не малочисленные большевики, которые были в ссылках, тюрьмах либо в бегах за границей. А великие князья и иерархи церкви, аристократы и генералы, депутаты и видные юристы, банкиры и промышленники. Масоны, подчинявшиеся старшим братьям из Европы. Естественно, что «Запад нам помог», способствуя разрушению Российской империи, чтобы поживиться на её обломках.
«Кругом измена, трусость и обман» — знаменитая фраза из дневника русского государя Николая II, записанная 2 (15) марта 1917 года в день его отречения от престола. Она отражает отчаяние императора, преданного высшим командованием армии и практически всей верхушкой страны.
Манифестация в Москве в дни Февральской революции
Утрата легитимности царской Россией
Февральская революция завершила долгий процесс разрушения Российской империи, проекта Романовых. Народ со времен крестьянских войн Разина и Пугачёва, различных восстаний и бунтов выступал против системы, созданной с целью паразитирования незначительного количества господ над народом. При этом со времен Екатерины II дворяне, освобожденные от обязательной службы (своего рода «налог кровью»), превращались в социальных паразитов.
К сожалению, Суворов, Ушаков, Кутузов и Нахимов и прочие честные офицеры, командиры и государственные деятели, отдававшие жизнь державе и народу, оказались в меньшинстве. Высший класс превращался в трутней, которые прожигали жизнь и русские богатства в европейских городах.
Как отмечал выдающийся советский и русский учёный и историк Сергей Кара-Мурза (к сожалению, ушёл из жизни в 2025 году) в своём фундаментальном труде «Советская цивилизация», Российская империя утратила легитимность в глазах народа. Государство перестало выражать высшие ценности, обеспечивать благо и спасение страны и людей.
Российские коммунисты, демократы, монархисты и патриоты забывают, что Русская цивилизация – это мир, основанный на большой Идее. Русский код-матрица – справедливость, правда, жизнь по совести. Россия – государство идеократического типа. Как только власть перестаёт выражать основную идею, государству происходит вырождение и стремительный крах. Как в 1917 или в 1991 г. Общество охватывает резонанс: «Мы ждём перемен!»
Цивилизационный кризис охватывает всё общество, от него не скрыться никому, он каждого ставит перед «вечными» вопросами. «Кто виноват и что делать?»
Солдаты, которые перешли на сторону революции. Москва
«Чёрная» мифологизация
Кризис России начала XX века был во многом связан с очередной волной модернизации, вестернизации и развития страны по рельсам западного капитализма.
Те культурные силы, которые пытались поддерживать легитимность империи Романовых («Москва — Третий Рим», «Православие, самодержавие и народность») в лице славянофилов, более поздних традиционалистов-«черносотенцев», после Революции 1905 года были дискредитированы в общественном сознании, превращены в маргиналов. Причём при полной поддержке самих властей, испугавшихся массовости «чёрной сотни».
При этом интеллигенция в массе своей была настроена в отношении царизма, самодержавия враждебно. Также как советская интеллигенция в большинстве своём поддержала развал СССР. Любые действия властей, даже самые положительные и прогрессивные, воспринимались в штыки. В частности, царь Александр II Освободитель, начавший реформы либерального толка, был убит революционерами-народовольцами.
Настрой интеллигенции был разрушительным: «Весь мир насилья мы разрушим. До основанья…».
Западники, либералы, преобладавшие в интеллигенции Российской империи, создали ряд светлых мифов о «просвещенном Западе», который нам поможет. О «милой и красивой Франции (Голландии)». Они считали Россию культурной, неразвитой периферией-окраиной европейской цивилизации, которая должна вернуться на магистральный путь развития. А для этого нужно устранить недостатки – деспотию-самодержавие, принять матрицу западной цивилизации – «демократию и рынок».
Русофобия, страх перед огромной Российской империей, «жандармом Европы», который душит всякую мысль и свободу, который веками жил в Европе, перенимается российской интеллигенцией. В этой установке удивительным образом соединились идеологические противники – и консерваторы, и либералы, а затем и марксисты Европы. Представление «об империи зла», которая желает задавить «свободную Европу», было «импортировано» в Россию.
С конца XIX века утрата легитимности власти в России была уже очевидна. Революционеры всех мастей пользовались поддержкой почти всего общества. Студенты в России радовались победам японской армии и флота над нашими войсками. Направляли поздравления японскому императору. Суды присяжных оправдывали террористов вроде Веры Засулич, совершившей покушение на петроградского градоначальника Трепова.
Церковь ничем не могла помочь власти. Она ещё со времен Великого раскола переживала свой системный кризис и деградировала. Поп и чиновник – два карикатурных, отрицательных образа в общественном сознании начала XX столетия. Церковь со времен Петра Первого стала частью государственного, бюрократического аппарата. Огненная вера (Православие) и Дух были утрачены. Отсюда полное равнодушие народа к погрому церкви после катастрофы 1917 года.
«Кровавое воскресенье», жестокое подавление крестьянских бунтов, разгоны Думы, с которой власти не смогли наладить разумное сотрудничество, и аграрный вопрос, который так и не смогли разрешить, сильно подорвали монархические чувства самого многочисленного крестьянского сословия. «Говорят, царь не настоящий!»
На крестьянских сходах принимаются решения такого рода:
Таким образом, крестьянство начинает формировать свой проект будущего – общины свободных хлебопашцев, без власти, налогов и рекрутчины (призыва). Этот народный проект станет мощнейшей силой Русской Смуты 1917 – 1920 гг. Именно яростное сопротивление крестьянства подорвёт силы главных белых армий – Колчака и Деникина. Большевики с огромным трудом и кровью подавят открытое сопротивление, но Ленин вынужден будет пойти на компромиссную Новую экономическую политику (НЭП).
Государство начало рискованную реформу Столыпина по разрушению крестьянской общины через приватизацию земли, не затрагивая земли помещиков. В ответ встретило мощное сопротивление крестьянства. Ставка на создание слоя крепких хозяев, сельской буржуазии как оплота государства себя не оправдала. Реформа лишь ухудшила экономическую и социально-политическую ситуацию в стране. Самого Столыпина убили, так как он был противником войны с Германией.
Продолжение следует…
