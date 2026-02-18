Зеленский: Мы готовы отойти с Донбасса, если Россия отойдёт на то же расстояние
Зеленский дал очередное интервью западным журналистам. На этот раз интервьюировали главу киевского режима репортёры американского Axios. Причём ничего, по большому счёту, нового в заявлениях Зеленского не прозвучало. В частности, он в очередной раз объявил, что «украинский народ не примет односторонний вывод войск с территории Донбасса».
Зеленский:
Далее последовала традиционная «мантра» о необходимости встречи с Владимиром Путиным. И снова всё по замкнутому кругу:
Это притом, что в Кремле неоднократно заявляли: если Зеленский готов встретиться, пусть приезжает в Москву. Зеленский в Москву ехать не собирается, отдавать приказ о выводе войск с Донбасса тоже не собирается. Тогда в чём состоит суть продолжающихся (в Женеве) переговоров, понять сложно.
Напомним, что США ранее предложили сделать Донбасс демилитаризованной территорией, зоной свободной торговли. Зеленский заявляет, что не против этого, если Россия «так же отведёт войска с Донбасса, а сам Донбасс останется под юрисдикцией Украины».
Зеленский:
По словам Зеленского, одним из вариантов мониторинга прекращения огня мог бы стать контроль со стороны американцев вдоль сложившейся линии фронта – с помощью дронов.
Зеленский:
Напомним, что сегодня в Женеве пройдёт второй раунд стартовавших там вчера переговоров.
