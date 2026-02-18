❝ Зеленский*: Мы готовы отойти с Донбасса, если Россия отойдёт на то же расстояние ❞

Мы готовы это обсуждать, если россияне отойдут с Донбасса на такое же расстояние.

Вопрос территорий очень сложен. Но по нему можно было бы добиться прогресса на личной встрече с Путиным.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали мне, что Россия искренне желает положить конец войне. Я посоветовал им не пытаться продать мне тот вариант мирного урегулирования, который граждане Украины посчитали бы историей неудачи.

Я думаю, нам нужен итоговый документ, где закреплялось бы, что мы остаёмся на той линии соприкосновения, которая есть. Это, думаю, наши люди поддержат на референдуме.