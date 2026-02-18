Зеленский: Мы готовы отойти с Донбасса, если Россия отойдёт на то же расстояние



Зеленский дал очередное интервью западным журналистам. На этот раз интервьюировали главу киевского режима репортёры американского Axios. Причём ничего, по большому счёту, нового в заявлениях Зеленского не прозвучало. В частности, он в очередной раз объявил, что «украинский народ не примет односторонний вывод войск с территории Донбасса».

Зеленский:



Мы готовы это обсуждать, если россияне отойдут с Донбасса на такое же расстояние.

Далее последовала традиционная «мантра» о необходимости встречи с Владимиром Путиным. И снова всё по замкнутому кругу:

Вопрос территорий очень сложен. Но по нему можно было бы добиться прогресса на личной встрече с Путиным.

Это притом, что в Кремле неоднократно заявляли: если Зеленский готов встретиться, пусть приезжает в Москву. Зеленский в Москву ехать не собирается, отдавать приказ о выводе войск с Донбасса тоже не собирается. Тогда в чём состоит суть продолжающихся (в Женеве) переговоров, понять сложно.

Напомним, что США ранее предложили сделать Донбасс демилитаризованной территорией, зоной свободной торговли. Зеленский заявляет, что не против этого, если Россия «так же отведёт войска с Донбасса, а сам Донбасс останется под юрисдикцией Украины».

Зеленский:

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали мне, что Россия искренне желает положить конец войне. Я посоветовал им не пытаться продать мне тот вариант мирного урегулирования, который граждане Украины посчитали бы историей неудачи.

По словам Зеленского, одним из вариантов мониторинга прекращения огня мог бы стать контроль со стороны американцев вдоль сложившейся линии фронта – с помощью дронов.

Зеленский:

Я думаю, нам нужен итоговый документ, где закреплялось бы, что мы остаёмся на той линии соприкосновения, которая есть. Это, думаю, наши люди поддержат на референдуме.

Напомним, что сегодня в Женеве пройдёт второй раунд стартовавших там вчера переговоров.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 06:08
    Причём ничего, по большому счёту, нового в заявлениях Зеленского не прозвучало.
    И о чем с ним разговаривать ?
    1. olezenka1 Звание
      olezenka1
      +1
      Сегодня, 06:56
      «Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?» (с)
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Сегодня, 07:30
        "От мёртвого осла уши...,получите у Пушкина..." stop
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:21
      hi Только наступление ВС РФ в СВО-КТО, расширение санитарной зоны, освобождение русских земель Причерноморья, Придуная, капитуляция всего бандерштата и НАТО лишит жыдо наркофюрера, хунты Квартала-95 и всех наглосаксов вместе с гейропой делать любые заявления по исконно русским землям.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:09
    ❝ Зеленский*: Мы готовы отойти с Донбасса, если Россия отойдёт на то же расстояние ❞ —

    — Вслед за вами в ту же сторону ...
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 06:22
    

    Опять этот уродец со своим показательным выступлением...Запомни, недоносок:
    Донбасс - российская территория!!!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 06:25
      ROSS42 hi ,там вроде как обещали ужесточить требования к Киеву коль они не согласятся на эти ,так что возможно и не только Донбасс.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 07:13
        Цитата: Ропот 55
        там вроде как обещали ужесточить требования к Киеву

        Только что.
        "переговоры зашли в тупик из-за позиции главы российской делегации Владимира Мединского, выдвинувшего Киеву новые требования."
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 06:48
      Цитата: ROSS 42
      Запомни, недоносок:

      Недоносок еще надеется на встречу с ВВП! Кто же этого огрызка допустит до Путина?! Да и ВВП з̶а̶п̶а̶д̶л̶о̶ разве сядет с ним за один стол?
  4. Степняк Звание
    Степняк
    +3
    Сегодня, 06:23
    Ну, вот теперь и думаем - что хуже? Остановить всё это, значит получить под боком бурно развивающегося врага, которого весь запад будет тянуть и снабжать. И он когда-то придёт возвращать своё и оттяпать наше. У нас же всё встанет колом. Ну, как всегда. Сейчас хоть текущие потребности надо перекрывать. Вынуждены шевелиться.
    Продолжать в том же виде, как сейчас? Тоже как-то... Перспектив не видно.
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 06:24
    Зачем бы россия стала отводить войска со своей территории. Уступок со стороны рф и так множество, один отказ уничтожать всю украинскую нечисть чего стоит.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:27
    Никто никуда не отойдёт...слишком далеко все зашло...погибли сотни тысяч людей...и с политиков народ будет спрашивать за что они сражались и умерли...а политические издержки с обоих сторон очень высоки.
    Единственно кто выиграл от это бойни это толстосумы США и Европы...на поставках вооружений разжирели миллиардеры Чехии, Польши, Британии, Франции и так далее...Россия тратит свои ресурсы... людские, природные, финансовые...страна не может нормально развиваться...армия конечно получит все необходимое, но вот что будет с мелким и средним бизнесом, фермерами... если скаканет инфляция даже думать не хочется...тут ещё эти мигранты...рост цен на все и вся.
    Внутреннее напряжение в стране нарастает...затягивание СВО чревато...политика жалости к врагу плохо закончится для нас.
    1. Prometey Звание
      Prometey
      +1
      Сегодня, 06:44
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      и с политиков народ будет спрашивать за что они сражались и умерли

      И что с этого спроса политикам. Поухмыляются, отшутятся и будут дальше страну разваливать и "оптимизировать" нашу жизнь.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 06:46
        Цитата: Prometey
        Поухмыляются, отшутятся и будут дальше страну разваливать и "оптимизировать" нашу жизнь.

        Этот процесс не бесконечен...людские ресурсы России ограничены...рано или поздно произойдет либо обвал в обществе либо взрыв.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      если скаканет инфляция даже думать не хочется..

      Она по моему уже скаканула выше крыши!
      Буквально вчера внук мне пишет.
      В магазине огурцы 500р/кг!!!
      А поштучно 140р
      И то они все какие то жухлые, гнутся как резина😳

      Это в Новосибирске.
      Куда Р̶о̶с̶с̶и̶я̶ мир катится... recourse
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        -1
        Сегодня, 06:50
        Цитата: ваш вср 66-67
        Это в Новосибирске.
        Куда Р̶о̶с̶с̶и̶я̶ мир катится...

        Знакомое дело...на рынках ещё дороже...здесь главное чтоб гиперинфояция не началась как при Павлове...если начнут печатать десятитысячные и стотысячные купюры считайте она началась...ну а там здрасьте 90-е годы.
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 07:15
        Цитата: ваш вср 66-67
        В магазине огурцы 500р/кг!!!
        Ну нифигасе! Даже в Америке они $1.49 за фунт, это за кило $3.28. Какой нынче курс доллара к рублю?
  7. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 06:31
    Ну ни в его положении сейчас условия ставить. Да когда же ему башку открутят.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 07:09
      Вроде он и не в том положении что бы "условия ставить", но ставит же...
      А почему ему даже не пытаемся "открутить башку" - вопрос вопросов.
  8. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 06:31
    Кто-нибудь объяснил бы клоуну, что для того, чтоб разговаривать таким тоном, надо сначала победить на поле боя. Ну конечно, можно объявить великой пэрэмогой сам факт того, что фронт пока что кое-как держится, и даже продать это своему лохторату и гейропейцам за таковую, только лишь потому, что они очень хотят купить. Но кроме них никто этого покупать не собирается.
    1. Prometey Звание
      Prometey
      +2
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Наган
      Ну конечно, можно объявить великой пэрэмогой сам факт того, что фронт пока что кое-как держится

      Точно кое-как? И как они тогда умудряются при таком кое-как контрудары наносит и постепенно Белгород в руина превращать?
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 07:10
        Немцы ухитрялись наносить контрудары даже в 1945, когда война уже была проиграна.
  9. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 06:53
    Зачем писать зеленский.МИ-6 так считает,а говорящая головка озвучивает мнение хозяйки...
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:34
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    рано или поздно произойдет либо обвал в обществе либо взрыв.
    Так к этому все и ведётся!
  11. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 07:44
    Этот обдолбанный упырь и на самом деле считает , что может выставлять какие - то там бредовые требования ?