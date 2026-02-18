США отказали Киеву в переносе производства ракет к ЗРК Patriot в Европу

Производства ракет-перехватчиков к американским системам ПВО Patriot на территории Европы не будет, США не собираются отдавать сборку этих дорогих и дефицитных ракет на откуп европейцам. Так что идея Зеленского получить как можно больше боеприпасов к ПВО, но уже от европейцев, провалилась.

США отказались переносить производство ракет к ЗРК Patriot в Европу, предложение «нелегитимного», сделанное еще в прошлом году, отклонено. А он предлагал Трампу начать лицензионную сборку боеприпасов к ЗРК на Украине или в соседних странах, чтобы было можно получать их быстро и помногу.



Украина еще год назад говорила об этом с Америкой, в частности, о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе — с Румынией, Польшей и т. д.


Теперь Зеленский ставит задачу новому министру обороны Федорову и всем дипломатам любыми способами обеспечить непрерывный поток зенитных ракет на Украину. Клоун намерен свести на нет российские ракетные атаки по энергетике и другой критической инфраструктуре. Однако, как считают аналитики, сделать этого не получится, США выпускают всего по 25 ракет к ЗРК Patriot в месяц, а союзникам нужно еще и о своей ПВО позаботиться.

Европа тоже пытается расширить производство зенитных ракет, но темпы очень медленные, да и объемы не соответствуют ожиданиям Зеленского.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:26
    Ну так правильно всё, американцы умело пользуются "рычагами" что экономическими ,что экономическими.
  2. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 06:27
    США выпускают всего по 25 ракет к ЗРК Patriot в месяц

    Пишут, что в 3 раза больше вместе с японцами - 850–880 единиц в год, с планами увеличить выпуск до 1130 к 2027 году. Япония (Mitsubishi Heavy Industries) производит ракеты PAC-3 по лицензии США, начав поставки для пополнения американских запасов, сократившихся из-за помощи Украине.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 07:40
      Ну пишут - это такое себе. А вот когда они пишут про нас, тут преувеличивать им не нужно...
      Россия – далеко не единственная страна, которая внушает тревогу Западу, – по имеющимся оценкам, производит в год от 840 до 1020 баллистических ракет малой дальности 9М723 "Искандер" и баллистических ракет малой и средней дальности Х-47М2 "Кинжал", запускаемых с воздуха

      https://inosmi.ru/20250811/patriot-274135621.html
      По-всякому, жесткий недостаток, а если Иран приплюсовать, то они вообще с голым попом
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 07:37
    Слушайте, хитрый план - официально подмять под себя производство и торговлю тем немногим, что США еще производит и продает... И чего они не соглашаются?! Собирать будут поляки на деньги США, Киев - пилить, все ж при деле!