США отказали Киеву в переносе производства ракет к ЗРК Patriot в Европу
Производства ракет-перехватчиков к американским системам ПВО Patriot на территории Европы не будет, США не собираются отдавать сборку этих дорогих и дефицитных ракет на откуп европейцам. Так что идея Зеленского получить как можно больше боеприпасов к ПВО, но уже от европейцев, провалилась.
США отказались переносить производство ракет к ЗРК Patriot в Европу, предложение «нелегитимного», сделанное еще в прошлом году, отклонено. А он предлагал Трампу начать лицензионную сборку боеприпасов к ЗРК на Украине или в соседних странах, чтобы было можно получать их быстро и помногу.
Теперь Зеленский ставит задачу новому министру обороны Федорову и всем дипломатам любыми способами обеспечить непрерывный поток зенитных ракет на Украину. Клоун намерен свести на нет российские ракетные атаки по энергетике и другой критической инфраструктуре. Однако, как считают аналитики, сделать этого не получится, США выпускают всего по 25 ракет к ЗРК Patriot в месяц, а союзникам нужно еще и о своей ПВО позаботиться.
Европа тоже пытается расширить производство зенитных ракет, но темпы очень медленные, да и объемы не соответствуют ожиданиям Зеленского.
