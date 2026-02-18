БПЛА было меньше среднего: нанесены удары в Лебедине, Конотопе, Николаеве
В ночь, предшествующую очередному раунду переговоров, были нанесены несколько ударов по объектам на контролируемых противником территориях. Суммируя общее число сообщений о прилётах, можно говорить, что использовалось минимальное за последние несколько дней число «дальних» БПЛА.
В очередной раз были прилёты по целям в районе Конотопа. Город является важным для противника транспортным узлом в Сумской области. Там же располагается аэродром, используемый украинскими войсками для нанесения ударов по российской территории беспилотниками. По последним данным, именно в районе аэродрома и гремели взрывы в ночь на 18 февраля.
Поступают сообщения о прилётах по территории Лебединского машиностроительного завода. Лебедин – город, расположенный к юго-западу от Сум.
Фиксировались прилёты по объектам противника в оккупированном им Запорожье. Один из прилётов привёл к мощной детонации, звук которой, как сообщают местные жители, был слышен в разных районах города. Вспыхнул пожар.
Взрывы и пожары – в Славянске, а также в Николаевке, которая находится в Днепропетровской области. Поступают сообщения о поражении цистерн с топливом, использовавшимся в военных целях.
Несколько «Гераней» спикировали на цели в Николаеве.
Напомним, что сегодня в Швейцарии продолжатся начавшиеся вчера переговоры. Причём по поводу согласия России участвовать в переговорах именно в Женеве появляются «нотки» удивления даже в самой Швейцарии. Как сообщало «Военное обозрение», удивление связано с тем, что Швейцарию Россия внесла в список недружественных стран, однако теперь согласилась воспользоваться женевской площадкой для ведения переговоров по украинскому урегулированию.
Информация