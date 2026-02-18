Минобороны прокомментировало ситуацию с терминалами Starlink в зоне СВО
Отключение терминалов спутниковой связи Starlink никак не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне проведения спецоперации. С таким заявлением выступил замминистра обороны Алексей Криворучко в эфире телеканала «Россия 1».
Военное ведомство накануне все же прокомментировало ситуацию с отключением терминалов Starlink по всей линии фронта в зоне СВО. При этом в Минобороны считают, что ничего страшного не случилось, это никак не повлияло ни на управление войсками, ни на действия войск беспилотных систем.
Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность действий войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы.
По словам начальника Главного управления связи ВС РФ Валерия Тишкова, терминалы Starlink в зоне СВО применялись лишь отдельными российскими подразделениями, да и только для того, чтобы ввести противника в заблуждение и для ударов в глубину его обороны. Во всем остальном российские войска пользуются отечественными системами связи.
Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво.
