Минобороны прокомментировало ситуацию с терминалами Starlink в зоне СВО

Отключение терминалов спутниковой связи Starlink никак не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне проведения спецоперации. С таким заявлением выступил замминистра обороны Алексей Криворучко в эфире телеканала «Россия 1».

Военное ведомство накануне все же прокомментировало ситуацию с отключением терминалов Starlink по всей линии фронта в зоне СВО. При этом в Минобороны считают, что ничего страшного не случилось, это никак не повлияло ни на управление войсками, ни на действия войск беспилотных систем.



Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность действий войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы.


По словам начальника Главного управления связи ВС РФ Валерия Тишкова, терминалы Starlink в зоне СВО применялись лишь отдельными российскими подразделениями, да и только для того, чтобы ввести противника в заблуждение и для ударов в глубину его обороны. Во всем остальном российские войска пользуются отечественными системами связи.

Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво.
  1. сайгон Звание
    сайгон
    +13
    Сегодня, 06:51
    Заким хреном этот зам форму пялил для выступления советник первого класса ? К армии отношения не имел об автоваз измарался и луче б молчал. И вопрос а колодок на груди с какого хрена куча аки у Шойгу
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 07:04
      Кому, если не ему рассуждать о Старлинке...
      К этой личности очень много вопросов, начиная от: «С каких заслуг он:
      Окончил Государственный университет управления (2005 год), Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (2010 год) и курсы Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

      и кончая:
      Женат на обладательнице титула «Мисс Москва-2001» Екатерине Тороповой, трое детей. Дочери Софья и Анна родились в США, имеют гражданство этой страны

      когда чиновникам высокого ранга категорически не рекомендуется иметь гражданство стран НАТО самим и прямым родственникам»
      Конституция Российской Федерации прямо устанавливает запрет на иностранное гражданство (подданство) и вид на жительство для лиц, осуществляющих государственную деятельность.
      Развивая данное положение, в июле нынешнего года в силу вступил закон, запрещающий государственным чиновникам, муниципальным служащим, а также военным иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иное право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

      https://gurb.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/23-09-2021-16-46-23-osobennosti-statusa-gossluzhashchikh-s-dvoynym-gra
  2. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +10
    Сегодня, 06:53
    Что это ? Не компетентность или идиотизм с пофигизмом? Они вообще знают что творится на фронте?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +3
      Сегодня, 07:15
      Цитата: tatarin1972
      Что это ? Не компетентность или идиотизм с пофигизмом? Они вообще знают что творится на фронте?

      Помощник капитана судна докладывает:
      — Разрешите доложить! В буфете только что прошел слух, что у нас в носовой трюм поступает забортная вода! Имеем сильный дифферент на нос!
      Через некоторое время дифферент выравнивается, у помощника капитана звонит мобильный и он докладывает:
      "Дифферент устранен путем затопления кормового пассажирского отсека!".
      У Помощника снова звонит мобильник - подносит к уху, бледнеет, краснеет и докладывает:
      У нас течь сразу в нескольких трюмных отсеках правого борта! Опасный крен направо и постоянно растет! Трюмная команда - перед тем, как утонуть - успела составить акт об отсутствии части обшивки ниже ватерлинии.
      Капитан: Ай-яй-яй! А я ведь призывал уделять больше внимания технологиям постройки и прекратить сдавать в пункт приема чермета корабельную сталь! Что теперь будем делать?
      Помощник: предлагаю решить вопрос затоплением левых трюмных секций!
      Каптан - Устраняйте!
      Помощник поспешно выбегает из рубки, предварительно зачем-то опорожнив угловой сейф и рассовав по карманам свои и чужие ценности, там хранившиеся.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:58
    Хотелось бы мнение бойцов и командиров с передовой услышать на этот счёт.
    Генералы всегда рисуют красивую картинку...чем выше должность тем красивее пейзаж на его выступлении.
    1. jonht Звание
      jonht
      +1
      Сегодня, 07:04
      Связи много не бывает. Общался с ребятами из 40 бригады, пользуются всем включая трофейную технику. Забили один канал, переходят на другой. Да и волонтёры много чего передают в подразделения. hi
  4. JcVai Звание
    JcVai
    0
    Сегодня, 07:05
    Странно: опросили чиновников из кабинетов, а отчитались о бойцах.
    С другой стороны, отчитались то по «системе боевого управления» в рамках столичного министерства, а не взаимодействии внутри и между на лбс.
    PS: Работали без старлинка и телеги до, сможем и после, но «энурезить в глаза и говорить что роса» (что используемое импортное из-за недостаточного количества и функционала своего - это клевета и дискриминация)…
  5. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +7
    Сегодня, 07:05
    С точки зрения буквы русского языка, МО - прав: на систему управления российским войсками - не повлияло.
    Повлияло на оперативно-тактические действия подразделений.
    А про это, Министерство, в стиле своей кабинетной хитро....ости - ответило уклончиво.

    Мне вот это "понравилось":
    "...Во всем остальном российские войска пользуются отечественными системами связи".
    На видео с "военхроники" с нашими ребятами, только китайские рации и мелькают.

    Видимо новый этап в МО: ошибаться можно, и врать можно - если очень надо.
  6. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 07:19
    Все хорошо, прекрасная маркиза,
    Дела идут и жизнь легка,
    Ни одного печального сюрприза,
    За исключением пустяка:
    ....
    парни без связи оказались, а в отчетах - все хорошо...
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 07:20
    А атаку на Телеграм, через который наши войска в значительной степени координируются, МО не хочет прокомментировать? Как враги, окопавшиеся совсем рядом, рушат нашу военную связь ради денег, нет желания пояснить? Очень интересно...
  8. Deadушка Звание
    Deadушка
    +1
    Сегодня, 07:22
    Один украл 900 лямов и штраф 500т. получил, у других "все хорошо прекрасная маркиза..."
    Пока вышку с конфискацией и выселением(на поселение) не введут, толку не будет.
    Хотя система породившая хаос.
  9. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 07:26
    Интересно, эти зелёные человечки от мо знают хотя ты название тех средств связи, которыми вместо старлинка пользуются наши военные.
    Эти "эффективные" менеджеры в военных и гражданских погонах хоть что-нибудь понимаюи в управлении войсками.
    4 года войны, а своей связи как небыло так и не будет.
    В своё время Сталин и его соратн ки не чурались вникать в технические подробности того оружия, которое принимали на вооружение.
    А самое главное они добивались его массового производства.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 07:35
      У Сталина в 1941 году войска были без связи от слова совсем
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:31
    Цитата: JcVai
    Работали без старлинка и телеги

    Сегодня Телега вроде как снова заработала шустро. Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 07:39
      Не похоже. Видео на мой взгляд стало еще сильнее тормозить.
  12. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 07:34
    Сектантов не переубедить. Они вон, до сих пор уверены, что надо срочно свернуть производство ланцетов и клепать тоннами Мавики. А уж когда идет речь о том, чтоб в войска запихать разработанную и запущенную Пентагоном да НАСА сеть, уже официально контролируемую Пентагоном... Да она просто обязана быть в войсках, причем на каждом объекте!!!
    ПиСи: интересно, а почему Китай не торопиться его в войска пихать?)))
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:36
    «Начальство на другой планете живёт, родной!» smile


    «Начальство на другой планете живёт, родной!» smile