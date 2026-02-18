Axios: переговоры в Женеве зашли в тупик из-за новых требований России
4 83216
Трехсторонние переговоры в Женеве зашли в тупик, утверждает американское издание Axios со ссылкой на информированные источники. Причиной стали политические требования, выдвинутые Россией к Украине.
Первый день переговоров в Женеве был очень напряженным, переговоры по политическим вопросам длились 4,5 часа, по военным — шесть. И хотя они были закрытыми для прессы, кое-что все же просочилось. Как утверждает журналист Axios Барак Равид, в политической части договориться не удалось вообще, переговоры зашли в тупик из-за позиции главы российской делегации Владимира Мединского, выдвинувшего Киеву новые требования. Украинская делегация их отклонила, назвав неприемлемыми. В то же время стороны договорились продолжить переговоры в среду, 18 февраля.
Причиной тупика в переговорах стали позиции, представленные главой российской делегации Мединским. Новые условия РФ после покушения на заместителя главы ГРУ неприемлемы для Киева.
Какие именно позиции не подошли украинской делегации, не уточняется. Да это и не важно, изначально было ясно, что ничего хорошего из этих переговоров не выйдет. Киевская хунта не будет принимать российские условия даже при давлении США, у Зеленского очень хорошая поддержка от европейских глобалистов. Вон как они резво прискакали в Женеву, пытаясь пролезть за стол переговоров. Так что единственное, о чем могут договориться Россия и Украина, — это обмен пленными и погибшими. Вот это можно будет занести в плюс. Все остальное пойдет в минус. Единственный вариант заставить Киев принять наши условия — это капитуляция, а она достигается военным путем.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация