Трехсторонние переговоры в Женеве зашли в тупик, утверждает американское издание Axios со ссылкой на информированные источники. Причиной стали политические требования, выдвинутые Россией к Украине.Первый день переговоров в Женеве был очень напряженным, переговоры по политическим вопросам длились 4,5 часа, по военным — шесть. И хотя они были закрытыми для прессы, кое-что все же просочилось. Как утверждает журналист Axios Барак Равид, в политической части договориться не удалось вообще, переговоры зашли в тупик из-за позиции главы российской делегации Владимира Мединского, выдвинувшего Киеву новые требования. Украинская делегация их отклонила, назвав неприемлемыми. В то же время стороны договорились продолжить переговоры в среду, 18 февраля.Какие именно позиции не подошли украинской делегации, не уточняется. Да это и не важно, изначально было ясно, что ничего хорошего из этих переговоров не выйдет. Киевская хунта не будет принимать российские условия даже при давлении США, у Зеленского очень хорошая поддержка от европейских глобалистов. Вон как они резво прискакали в Женеву, пытаясь пролезть за стол переговоров. Так что единственное, о чем могут договориться Россия и Украина, — это обмен пленными и погибшими. Вот это можно будет занести в плюс. Все остальное пойдет в минус. Единственный вариант заставить Киев принять наши условия — это капитуляция, а она достигается военным путем.

