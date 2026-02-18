Axios: переговоры в Женеве зашли в тупик из-за новых требований России

4 832 16
Трехсторонние переговоры в Женеве зашли в тупик, утверждает американское издание Axios со ссылкой на информированные источники. Причиной стали политические требования, выдвинутые Россией к Украине.

Первый день переговоров в Женеве был очень напряженным, переговоры по политическим вопросам длились 4,5 часа, по военным — шесть. И хотя они были закрытыми для прессы, кое-что все же просочилось. Как утверждает журналист Axios Барак Равид, в политической части договориться не удалось вообще, переговоры зашли в тупик из-за позиции главы российской делегации Владимира Мединского, выдвинувшего Киеву новые требования. Украинская делегация их отклонила, назвав неприемлемыми. В то же время стороны договорились продолжить переговоры в среду, 18 февраля.



Причиной тупика в переговорах стали позиции, представленные главой российской делегации Мединским. Новые условия РФ после покушения на заместителя главы ГРУ неприемлемы для Киева.


Какие именно позиции не подошли украинской делегации, не уточняется. Да это и не важно, изначально было ясно, что ничего хорошего из этих переговоров не выйдет. Киевская хунта не будет принимать российские условия даже при давлении США, у Зеленского очень хорошая поддержка от европейских глобалистов. Вон как они резво прискакали в Женеву, пытаясь пролезть за стол переговоров. Так что единственное, о чем могут договориться Россия и Украина, — это обмен пленными и погибшими. Вот это можно будет занести в плюс. Все остальное пойдет в минус. Единственный вариант заставить Киев принять наши условия — это капитуляция, а она достигается военным путем.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 07:11
    Ай-ай-ай...Как же так? Не было-не было, и вот опять... belay
    1. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 07:29
      Наверно Мединский отказался подписывать капитуляцию, также известную как европейский план, а Куев это не устроило.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 07:33
      изначально было ясно, что ничего хорошего из этих переговоров не выйдет.
      И не вышло....И не выходит ! no
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:12
    ❝ И хотя они были закрытыми для прессы, кое-что всё же просочилось ❞ —

    — Не иначе как свидомые слили ...
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 07:15
    Единственный вариант заставить Киев принять наши условия — это капитуляция, а она достигается военным путем.

    Эту позицию я поддерживаю двумя руками.
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      -2
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Эту позицию я поддерживаю двумя руками.

      В этих руках автомата нет?
      1. Сергей_ Соколов Звание
        Сергей_ Соколов
        0
        Сегодня, 07:46
        Ну Вы, я так понимаю, из окопа пишите.
  4. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 07:20
    Из географии переговоров складывается впечатление, что члены делегаций просто решили побывать в местах, где давно не были. Пока пехота из последних сил штурмует посадки, а жители приграничья терпят обстрелы.

    И дух Анкориджа и хруст французкой булки и Арахамия, Мединский,проститутки
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 07:21
    в политической части договориться не удалось вообще, переговоры зашли в тупик из-за позиции главы российской делегации Владимира Мединского

    Мединский их просто заболтал. Он это умеет.
    Культурный человек, не смотри что министром был.
  6. Ady66 Звание
    Ady66
    +2
    Сегодня, 07:25
    Вон как они резво прискакали в Женеву, пытаясь пролезть за стол переговоров.

    Их место не за столом, а под столом.
  7. sub307 Звание
    sub307
    +2
    Сегодня, 07:26
    "Единственный вариант заставить Киев принять наши условия — это капитуляция, а она достигается военным путем".
    И, надеюсь, на этом варианте -"аминь", как говориться. winked
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 07:28
    Из-за этих?
  9. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 07:28
    Так что единственное, о чем могут договориться Россия и Украина, — это обмен пленными и погибшими. Вот это можно будет занести в плюс. Все остальное пойдет в минус. Единственный вариант заставить Киев принять наши условия — это капитуляция, а она достигается военным путем.

    Это точно.
    Победителям переговоры не нужны.
  10. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    Сегодня, 07:29
    Их же предупреждали, что дальше будет только хуже для них. Чему удивляются ?
  11. skept Звание
    skept
    +1
    Сегодня, 07:35
    Единственный вариант заставить Киев принять наши условия — это капитуляция, а она достигается военным путем.

    Это должно быть всем понятно и иного здесь ждать нереально.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:36
    Цитата: Ady66
    Их место не за столом, а под столом
    В предбаннике!