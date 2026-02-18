Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана

Накануне в Женеве, как известно, прошли переговоры ещё и в формате США-Иран. После переговоров по «иранской проблематике» появились комментарии о том, что Иран готов вывезти обогащённый уран в третью страну. И в качестве наиболее вероятной страны называется Россия. Вывоз обогащённого ядерного топлива должен осуществляться, как сообщается, «под контролем МАГАТЭ».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал предварительные договорённости с США «многообещающими».



Вот только вся проблема в том, что этих «многообещающих» договорённостей у Ирана с теми же США было немало. Одна из них – всеобъемлющий договор, из которого США первыми и вышли. Поэтому в самом Иране многие эксперты, комментируя новые переговоры, говорят о том, что нет никаких гарантий того, что даже при выполнении всех американских условий США вместе с Израилем не атакуют Исламскую Республику.

Тем временем в Израиле вновь обозначают свои требования, согласно которым «одного лишь» вывоза обогащённого урана мало. Израиль требует от Ирана «попилить» дальнобойные ракеты, ограничившись теми, дальность которых не будет превышать 300 км. Также Израиль, как уже сообщало «Военное обозрение», требует от Тегерана отказаться «от поддержки милитаризированных групп на Ближнем Востоке» - ХАМАС, Хизбалла, йеменские хуситы.

Проще говоря, Израиль хочет свести иранскую «историю» к тому, чтобы в ходе следующих бомбардировок Ирана у того просто не осталось физической возможности «дотянуться» до территории Израиля в военном плане. Сам Израиль, конечно же, ограничивать дальность своих ракет и вывозить обогащённый уран за пределы страны не собирается.

Поэтому проводимые КСИР в Ормузском проливе военные маневры на фоне слов Аббаса Арагчи о «многообещающих» договорённостях, выглядят «подушкой безопасности» со стороны Ирана на тот случай, если США и Израиль вновь попытаются атаковать. В прошлый раз, как известно, Вашингтону вместе с израильскими партнёрами в срочном порядке пришлось останавливать военную операцию в первую очередь в связи с ответным ущербом, который Иран нанёс и Израилю и американским военным базам в регионе. Эксперты тогда отметили, что Иран своими дронами и ракетами во многом «продырявил Железный купол», истощив израильскую систему ПВО-ПРО в целом. Теперь же, если Иран контратакует ещё и в Ормузе, это станет ещё более болезненным ответом для его противников.
  Pharmacist
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 08:04
    Складывается впечатление, что обе стороны ведут переговоры только с целью оттянуть начало боевых действий, так как подготовка к ним ещё не завершена. И те, и другие понимают, что не договорятся. Ситуация как между США и Японией в 1941, после которой последовал Пёрл-Харбор.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:53
      Pharmacist
      Сегодня, 08:04
      Складывается впечатление, что обе стороны ведут переговоры только с целью оттянуть начало боевых действий,

      hi Рыжий лохотронщик из Фашингтона загнал себя в цугцванг.
      23 февраля предстоит ежегодное торжественное выступление с обращением к нации и Конгрессу в традиционной торжественной обстановке, где принято говорить об успехах за прошлый год и о планах бидэ ( штаб Фашингтона ) на будущее.
      Темы по ИРИ и бандерштату явно не предвещают положительных сдвигов.
      Делегация по переговорам от ИРИ только через две недели огласит свои предложения, рыжему нарциссу остаётся только развешивать макароны на уши избирателям, что он и делает без особого успеха ежедневно.
  Вадим С
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 08:07
    Война там начнётся даже гадать нечего, вопрос времени. Поможет Ирану им китай?
    bar
      bar
      +1
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Вадим С
      Война там начнётся даже гадать нечего, вопрос времени. Поможет Ирану им китай?

      Китайские барыги никому не помогут в принципе, не в их это повадках. А тем более в войне с США, где они главное бабло зарабатывают.
    smart fellow
      smart fellow
      +4
      Сегодня, 09:20
      Китай помогает и давно. Топливо для баллистических ракет точно поставляет, электронику для ракет и дронов, копии движков rotax для дронов и возможно ЗРК HQ-9. Группа китайских кораблей, включающая крейсер 055, эсминец 052D и другие участвует в в совместных с Ираном и Россией учениях в Ормузском проливе по сообщениям СМИ. Практически стопроцентно задействована китайская орбитальная разведывательная группировка которая не уступает американской в интересах Ирана, а это на порядок снижает возможности США.
  Уарабей
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 08:15
    Одно непонятно, почему Израиль осмеливается ставить такие условия как попил дальнобойных ракет и вывоз обогащенного сырья, а Иран молчит? Почему бы и Ирану этого не потребовать от Израиля точно так-же, во всеуслышание? Почему они не хотят таким образом показывать всему миру что как будто бы все равны, но некоторые равнее? Это наших политиков, кстати, тоже касается. Если всегда молчать, то тебя точно никто не услышит.
    bar
      bar
      0
      Сегодня, 08:27
      Цитата: Уарабей
      а Иран молчит?

      Молчит и шаг за шагом сливается. Иранский горбачёв Пезешкиан своё дело знает.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:30
    ❝ Израиль требует от Ирана «попилить» дальнобойные ракеты, ограничившись теми, дальность которых не будет превышать 300 км ❞ —

    — Ракеты «попилить», атомную программу свернуть, уран вывести, режим аятолл упразднить ... и ждать когда Иран опять будут бомбить Израиль совместно с США ...
    voyaka uh
      voyaka uh
      -3
      Сегодня, 10:37
      "режим аятолл упразднить ... и ждать когда Иран опять будут бомбить"///
      ---
      Если режим аятолл упразднить, то никаких дальнейших бомбежек не будет.
      Иран и Израиль долгое время были союзниками на Ближнем востоке.
      В Иране простой народ относится к Израилю хорошо, как их не науськивают на Израиль власти.
      Падение радикального режима аятолл - дело ближайшего времени.
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +2
    Сегодня, 09:05
    Цитата: Уарабей
    Одно непонятно, почему Израиль осмеливается ставить такие условия как попил дальнобойных ракет и вывоз обогащенного сырья, а Иран молчит? Почему бы и Ирану этого не потребовать от Израиля точно так-же, во всеуслышание? Почему они не хотят таким образом показывать всему миру что как будто бы все равны, но некоторые равнее? Это наших политиков, кстати, тоже касается. Если всегда молчать, то тебя точно никто не услышит.

    Израиль ставит Ирану заведомо невыполнение условия, чтобы оправдать будущую военную операцию.
  501Legion
    501Legion
    +3
    Сегодня, 09:17
    сионистские твари вообще нюх потеряли. Ирану на до через северную корею передать пару ядерных зарядов и обозначить что есть ЯО и удар будет сразу же нанесён по еврейским мордам если они нападут.
    Александр Х
      Александр Х
      0
      Сегодня, 11:26
      Ирану на до через северную корею передать пару ядерных зарядов и обозначить что есть ЯО

      Тогда не исключено, что и xoxлaм кто то передаст ядерных зарядов... А те будут только рады...
  Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 10:11
    Хм, а можно проверить что то что вывезли такое же как то что РФ вернет?
    Я бы случайно обогатил... wassat
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:37
    Цитата: Вадим С
    Поможет Ирану им китай?
    Разве что только оружием и политической поддержкой
  Десница ока
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 10:59
    Сионистское агрессивное, кровожадное искусственное образование, пока не расшибется об Иран не успокоится... Подождем...
  Александр Х
    Александр Х
    0
    Сегодня, 11:23
    Думаю, что как только Иран попилет ракеты и вывезет уран, прекратив создание своего ЯО, то его постигнет участь, в лучшем случае, Ирака, а может евреи его сначала разбомбят вхлам, а потом бульдозерами укатают, как они это уже проделывали...
    Только наличие оружия (ЯО), способного нанести ощутимый урон противнику даст шанс Ирану уцелеть и сохранить независимость...