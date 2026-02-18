Переброшенный под Сумы батальон ВСУ понёс потери, не успев вступить в бой
Переброшенный под Сумы отдельный стрелковый батальон ВСУ не успел вступить в бой, как понес потери. Как сообщают российские ресурсы, по месту дислокации подразделения отработала наша авиация.
Тяжелые бои и большие потери заставляют противника перебрасывать на Сумское направление резервы, снимая их с других участков фронта. По сути, такая ситуация по всей линии боевого соприкосновения, командование ВСУ вынуждено так поступать, потому что других вариантов нет. В нашей ситуации 35-й отдельный стрелковый батальон, сформированный в Тернополе, находился на Донецком направлении, откуда его перебросили на Сумское, в частности в Краснопольский район.
Не успел батальон разместиться в самом Краснополье, российская разведка уже передала координаты казарм подразделения авиации, которая накрыла их авиабомбами. В результате батальон понес значительные потери убитыми и ранеными.
Вообще же ситуация на Сумском направлении тяжелая, продвижение наших войск есть, но медленное, противник оказывает ожесточенное сопротивление, действуя в основном беспилотниками. С живой силой у него проблемы.
