Переброшенный под Сумы батальон ВСУ понёс потери, не успев вступить в бой

Переброшенный под Сумы отдельный стрелковый батальон ВСУ не успел вступить в бой, как понес потери. Как сообщают российские ресурсы, по месту дислокации подразделения отработала наша авиация.

Тяжелые бои и большие потери заставляют противника перебрасывать на Сумское направление резервы, снимая их с других участков фронта. По сути, такая ситуация по всей линии боевого соприкосновения, командование ВСУ вынуждено так поступать, потому что других вариантов нет. В нашей ситуации 35-й отдельный стрелковый батальон, сформированный в Тернополе, находился на Донецком направлении, откуда его перебросили на Сумское, в частности в Краснопольский район.



Не успел батальон разместиться в самом Краснополье, российская разведка уже передала координаты казарм подразделения авиации, которая накрыла их авиабомбами. В результате батальон понес значительные потери убитыми и ранеными.


Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон. По казармам батальона российской авиацией нанесен авиаудар, в результате которого есть значительные потери среди личного состава.


Вообще же ситуация на Сумском направлении тяжелая, продвижение наших войск есть, но медленное, противник оказывает ожесточенное сопротивление, действуя в основном беспилотниками. С живой силой у него проблемы.
  1. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 08:08
    Самое интересное, что сейчас на 30-40 кэмэ от ЛБС в обе стороны "мертвая зона" в которой пасутся тысячи дронов, которые гоняются за всем что движется. Как перебросить на ЛБС хотя бы взвод с трудом представляю ...
    1. Горизонт Звание
      Горизонт
      0
      Сегодня, 09:32
      Малыми группами по 5 человек. Зима, зеленки нет, с укрытиями туго. Километр можно сутки идти и в итоге никуда не дойти. В дороге фипивишки размотают.
    2. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      0
      Сегодня, 11:27
      Как перебросить на ЛБС хотя бы взвод с трудом представляю ...

      Выжигать всю электронику сверхмощными электромагнитными импульсами. Или засвечивать камеры сверхмощными вспышками света. Есть даже гранаты с таким эффектом, но нет их на передовой.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 08:10
    "Тяжелые бои и большие потери заставляют противника перебрасывать на Сумское направление резервы, снимая их с других участков фронта."

    А на Донецком направлении ситуация недостаточно тяжёлая, что ли? Надо давить везде, чтоб не метались по линии фронта. Это ещё Брусилов понимал.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +6
    Сегодня, 08:19
    Не успел батальон разместиться в самом Краснополье, российская разведка уже передала координаты казарм подразделения авиации, которая накрыла их авиабомбами.

    Молодцы!
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:19
    Цитата: kromer
    Как перебросить на ЛБС хотя бы взвод с трудом представляю ...

    В плохих погодных условиях только...туман,дождь,снег,метель. request
    Зимой следы остаются от передвижения. what
    Можно ещё сплошные дымовые завесы ставить...но эффект скрытности теряется.
    Мда...позиционный тупик...как в первую мировую войну.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 09:03
      Как то же перебрасывают. Значит какой то способ есть. И я думаю не один.
  5. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 08:41
    Вчера видео смотрел, как наш дрон в Краматорск "бусик" ТЦК ликвидирует,. а снимал украинец, так он не радуется, а наоборот материт наш дрон, Вопрос. так почему он не на ЛБС? После освобождения г. Краматорск, когда придут к нему--он переобуется?
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +3
      Сегодня, 08:54
      *После освобождения г. Краматорск, когда придут к нему--он переобуется?*

      он переобуется. как тот юкрейновец из Мариуполя, дом которого разрушен снарядом.
      мол, если юкрейновцы победят, скажу что снаряд российский. если россияне победят, скажу что украинский.
      1. пылесос Звание
        пылесос
        0
        Сегодня, 08:58
        Где могу посмотреть про юкрейновца, что бы понять суть. в этом видео двойного толкования НЕТ.
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          Сегодня, 09:03
          здесь же на ВО было обсуждение, после взятия Мариуполя. где его теперь искать на сайте-без понятия.
          1. пылесос Звание
            пылесос
            0
            Сегодня, 09:06
            Обсуждение-это обсуждение. пол-ся нет доказательств, а про видео.которое я говорю---смотрите вчерашнюю подборку на "Военная хроника"
        2. Tagan Звание
          Tagan
          +1
          Сегодня, 09:30
          Суть в том, что условному "юкрейновцу" плевать, при каком режиме жить, лишь бы ему лично было безопасно. Хоть при нацистах, хоть при ком-то ещё.