Бросились к европейцам: делегация Украины в Женеве выполняет роль диктофона

Западные СМИ со ссылкой на «информированные источники» активно пишут о том, что «переговоры в Швейцарии зашли в тупик». Как уже сообщало «Военное обозрение», тупик этот, по версии Запада, связан с той позицией, которую представил новый (старый новый) глава российской делегации Владимир Мединский. О том, что это за позиция, пока не говорят.

Зато появляются некоторые подробности вчерашних переговоров. Швейцарская пресса подтверждает, что сразу же после того, как двери переговорного зала открылись, украинская делегация бросилась на консультации с присутствовавшими в кулуарах представителями ЕС и Британии. И, кстати, именно после того, как украинцы описали немцам, французам и британцам «новую позицию Мединского», американское издание Axios и представило публикацию о «зашедших в тупик переговорах».



Это является лишним свидетельством того, что украинская делегация за переговорным столом выполнял функцию не более чем диктофона и в некоторых случаях репродуктора. «Диктофон» - чтобы зафиксировать всё, что предлагает Россия с целью дальнейшей передачи материалов евроспонсорам. «Репродуктор» - чтобы изо рта вылетали ровно те слова, которые ранее были «записаны» (согласованы) с теми же евроспонсорами.

Представители стран ЕС и Британии условия России после «прослушивания украинского диктофона» не приняли. Соответственно, сегодня попытаются через «украинский репродуктор» передать то, что они думают по этому поводу.

Это объясняет, почему переговорные процессы идут в последнее время именно по два дня. Потому что, переговоры, по большому счёту, идут между Россией и Европой при участии США. Первый день - получают информацию, второй день - выкатывают свои требования через украинскую делегацию. И где-то там на заднем плане включают Зеленского, чтобы сгладить ситуацию с тем, что украинская сторона сама ничего, на самом деле, не решает.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 08:54
    ❝ Украинская делегация за переговорным столом выполнял функцию не более чем диктофона и в некоторых случаях репродуктора ❞ —

    — А возможно и «сломанного телефона» ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 08:58
      да не, возможно, а 100 % сломанного телефона , причем в свою пользу.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 09:01
    Я гляжу Мединский внешне изменился...стал более уверенным, более аргументированным переговорщиком...в Стамбуле он совсем плох был.
    Посмотрим что на этот раз получится у него.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я гляжу Мединский внешне изменился...стал более уверенным, более аргументированным переговорщиком...в Стамбуле он совсем плох был.

      Зе Мединского сказать не могу, но, примеряя его роль на себя, могу сказать, что перемена объяснима.
      Чтобы про него не говорили и наши, и враги - дядька далеко не глупый. И прекрасно понимал, что Стамбул был вариантом Хасавюрта. Мы были готовы на некоторые уступки и т.д. Не приехал бы "человек с соломой на голове и в голове" - и был бы очень неудобный для нас Хасавюрт.
      Да, война тогда не прекратилась. Но перемирие тогда было бы для нас не лучше, чем сейчас - та же капитуляция.

      А сейчас Мединский чувствует, что настроение в наших верхах (по крайней мере, декларативно) сместилось к "Мистер НЕТ". Всё просто и понятно. План ясен, требования определены, уступок ноль. Любому переговорщику, когда его отправляют на переговоры с такими инструкциями, легко работать. Отсюда и уверенность.
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 09:05
    А в чем изменилась наша позиция? Видимо не совпала с их фантазиями, в очередной раз. Позиция наша известна давно и не меняется, просто надо с ней ознакомиться.
  4. Everevil Звание
    Everevil
    +5
    Сегодня, 09:12
    украинская делегация бросилась на консультации с присутствовавшими в кулуарах представителями ЕС

    Да-да, "самостийность" и "незалежность" выглядят именно так yes
  5. пылесос Звание
    пылесос
    +3
    Сегодня, 09:14
    Украинцы ВЫ еще не поняли, что Вами и ВАС убивает ЗАПАД. ВЫ же видите, что ВЫ не самостоятельны. все кому то кланяетесь. просите.просите и просите. до чего Вы докатились. Разве было такое, что бы унижались перед кем то. когда в Союзе жили. ПОШЕВЕЛИТЕ мозгами. где Ваши труселя кружевные---покажите.
    1. shtatsov Звание
      shtatsov
      +5
      Сегодня, 09:32
      Вы кому и что обьяснить пытаетесь?! Во первых здесь этой аудитории практически нет. Во вторых поздно. В третьих- до кого уже сейчас даже не дошло, все равно не поймут. Бесполезно!
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 09:26
    украинская делегация за переговорным столом выполнял функцию не более чем диктофона

    Диктофон это не совсем то, всё-таки какая-никакая, а техническая штучка. Эти скорее Петрушки, на руку надели хозяева и давай Петрушка плясать и кривляться laughing
  7. axren1
    axren1
    0
    Сегодня, 09:52
    Ну так и нечего выставлять себя дураками перед собственным народом хотя бы ...
    1. Кармела Звание
      Кармела
      +1
      Сегодня, 10:10
      Цитата: axren1
      Ну так и нечего выставлять себя дураками перед собственным народом хотя бы ...

      Это вы о ком?
  8. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 10:11
    Ну и переговоры...Базар какой-то. Украинцы на них скоро засылать своих блогеров начнут..
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:36
    Цитата: pudelartemon
    Эти скорее Петрушки, на руку надели хозяева
    Панчи! wink
  10. Ватник_
    Ватник_
    0
    Сегодня, 11:19
    Ну вот мы и дошли до понимания сути конфликта.
    Окрайна- это место, а не субъект!