Бросились к европейцам: делегация Украины в Женеве выполняет роль диктофона

Западные СМИ со ссылкой на «информированные источники» активно пишут о том, что «переговоры в Швейцарии зашли в тупик». Как уже сообщало «Военное обозрение», тупик этот, по версии Запада, связан с той позицией, которую представил новый (старый новый) глава российской делегации Владимир Мединский. О том, что это за позиция, пока не говорят.Зато появляются некоторые подробности вчерашних переговоров. Швейцарская пресса подтверждает, что сразу же после того, как двери переговорного зала открылись, украинская делегация бросилась на консультации с присутствовавшими в кулуарах представителями ЕС и Британии. И, кстати, именно после того, как украинцы описали немцам, французам и британцам «новую позицию Мединского», американское издание Axios и представило публикацию о «зашедших в тупик переговорах».Это является лишним свидетельством того, что украинская делегация за переговорным столом выполнял функцию не более чем диктофона и в некоторых случаях репродуктора. «Диктофон» - чтобы зафиксировать всё, что предлагает Россия с целью дальнейшей передачи материалов евроспонсорам. «Репродуктор» - чтобы изо рта вылетали ровно те слова, которые ранее были «записаны» (согласованы) с теми же евроспонсорами.Представители стран ЕС и Британии условия России после «прослушивания украинского диктофона» не приняли. Соответственно, сегодня попытаются через «украинский репродуктор» передать то, что они думают по этому поводу.Это объясняет, почему переговорные процессы идут в последнее время именно по два дня. Потому что, переговоры, по большому счёту, идут между Россией и Европой при участии США. Первый день - получают информацию, второй день - выкатывают свои требования через украинскую делегацию. И где-то там на заднем плане включают Зеленского, чтобы сгладить ситуацию с тем, что украинская сторона сама ничего, на самом деле, не решает.