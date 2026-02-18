Бросились к европейцам: делегация Украины в Женеве выполняет роль диктофона
Западные СМИ со ссылкой на «информированные источники» активно пишут о том, что «переговоры в Швейцарии зашли в тупик». Как уже сообщало «Военное обозрение», тупик этот, по версии Запада, связан с той позицией, которую представил новый (старый новый) глава российской делегации Владимир Мединский. О том, что это за позиция, пока не говорят.
Зато появляются некоторые подробности вчерашних переговоров. Швейцарская пресса подтверждает, что сразу же после того, как двери переговорного зала открылись, украинская делегация бросилась на консультации с присутствовавшими в кулуарах представителями ЕС и Британии. И, кстати, именно после того, как украинцы описали немцам, французам и британцам «новую позицию Мединского», американское издание Axios и представило публикацию о «зашедших в тупик переговорах».
Это является лишним свидетельством того, что украинская делегация за переговорным столом выполнял функцию не более чем диктофона и в некоторых случаях репродуктора. «Диктофон» - чтобы зафиксировать всё, что предлагает Россия с целью дальнейшей передачи материалов евроспонсорам. «Репродуктор» - чтобы изо рта вылетали ровно те слова, которые ранее были «записаны» (согласованы) с теми же евроспонсорами.
Представители стран ЕС и Британии условия России после «прослушивания украинского диктофона» не приняли. Соответственно, сегодня попытаются через «украинский репродуктор» передать то, что они думают по этому поводу.
Это объясняет, почему переговорные процессы идут в последнее время именно по два дня. Потому что, переговоры, по большому счёту, идут между Россией и Европой при участии США. Первый день - получают информацию, второй день - выкатывают свои требования через украинскую делегацию. И где-то там на заднем плане включают Зеленского, чтобы сгладить ситуацию с тем, что украинская сторона сама ничего, на самом деле, не решает.
