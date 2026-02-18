Вся угрожающая России британская армия уместится на одном стадионе в Москве
Великобритания готовится к войне с Россией, угрожая Москве «разгромом». Однако в случае реального столкновения у британской армии хватит сил на три дня боевых действий. Как заявил бывший депутат британского парламента Джордж Галлоуэй, все вооруженные силы Соединенного королевства можно уместить на одном стадионе «Динамо» в Москве.
У Британии нет мощной армии и флота, но есть куча имперских амбиций. Угрожая России, Британия надеется на помощь НАТО и США, в одиночку Соединенное королевство может только пиратствовать на море, захватывая российские танкеры с нефтью, да и то с оглядкой на американцев. А заявления про ядерное оружие, которое Лондон якобы может применить против России, можно не принимать во внимание. Во-первых, оно под контролем США, а во-вторых, после этого Британские острова просто перестанут существовать.
Галлоуэй назвал ситуацию в британской армии «военной комедией». По его словам, на сегодняшний день у Соединенного королевства есть всего 40 тысяч боеспособных военных. Это включая армию, флот и авиацию. При этом желающих идти служить практически нет, особенно среди молодежи. Как подчеркнул политик, у Британии больше адмиралов, чем кораблей.
