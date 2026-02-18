Вся угрожающая России британская армия уместится на одном стадионе в Москве

Вся угрожающая России британская армия уместится на одном стадионе в Москве

Великобритания готовится к войне с Россией, угрожая Москве «разгромом». Однако в случае реального столкновения у британской армии хватит сил на три дня боевых действий. Как заявил бывший депутат британского парламента Джордж Галлоуэй, все вооруженные силы Соединенного королевства можно уместить на одном стадионе «Динамо» в Москве.

У Британии нет мощной армии и флота, но есть куча имперских амбиций. Угрожая России, Британия надеется на помощь НАТО и США, в одиночку Соединенное королевство может только пиратствовать на море, захватывая российские танкеры с нефтью, да и то с оглядкой на американцев. А заявления про ядерное оружие, которое Лондон якобы может применить против России, можно не принимать во внимание. Во-первых, оно под контролем США, а во-вторых, после этого Британские острова просто перестанут существовать.



Всё, что у нас есть, — это ядерное оружие, которое контролируется Америкой. Конечно, ядерное оружие — это очень большая, страшная опасность. Но как только мы запустим одну единицу ядерного оружия, наша страна перестанет существовать.


Галлоуэй назвал ситуацию в британской армии «военной комедией». По его словам, на сегодняшний день у Соединенного королевства есть всего 40 тысяч боеспособных военных. Это включая армию, флот и авиацию. При этом желающих идти служить практически нет, особенно среди молодежи. Как подчеркнул политик, у Британии больше адмиралов, чем кораблей.

Все наши вооружённые силы могут поместиться на стадионе «Динамо» в Москве. Вся армия, весь флот и авиация на одном стадионе. У нас 40 тысяч готовых к битве военных. У нас больше адмиралов, чем кораблей.
  AK-1945
    AK-1945
    +6
    Сегодня, 09:06
    Может не стоит угрожать и тогда проблем не будет.
    kromer
      kromer
      +3
      Сегодня, 09:10
      Цитата: AK-1945
      Может не стоит угрожать и тогда проблем не будет.


      Будут. Только от братьев по НАТО.
      частное лицо
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 09:23
        У Британии нет мощной армии и флота, но есть куча имперских амбиций. Угрожая России, Британия надеется на помощь НАТО и США

        Вся суть статьи это один абзац. Эти гиены по одному не воюют ,а только толпой и то когда знают что не могут получить в ответ. Тут как в басне Крылова "Слон и Моська".
        frruc
          frruc
          0
          Сегодня, 09:59
          частное лицо
          только толпой и то когда знают что не могут получить в ответ.

          По поводу ответа здесь отдельный вопрос. Кто не дает ответить и на каком основании это делается. В частности, задержания морских судов в нейтральных водах. Стоит жестко пресекать, вплоть до применения силового воздействия на захватчиков.
          частное лицо
            частное лицо
            0
            Сегодня, 12:03
            Стоит жестко пресекать, вплоть до применения силового воздействия на захватчиков.

            Это в нейтральных водах ? Да ещё танкеры как бы не всегда имеют в порядке документы и Россия как бы не причём, во всяком случае так показывают наши власти.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:34
      AK-1945
      Сегодня, 09:06
      Может не стоит угрожать и тогда проблем не будет.

      Сказано резать, значит резать без наркоза и сразу в морг.
      Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят её ( ВЗ Ос. 8:7 ).
      Горбатого только могила исправит.
      Вадим Топал-Паша
        Вадим Топал-Паша
        +2
        Сегодня, 09:39
        Дык вроде уже исправила, как и райку?
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:09
    ❝ Вся угрожающая России британская армия уместится на одном стадионе в Москве ❞ —

    — На своих стадионах умещайтесь, сидите там тихо, целее будете ...
    (Если только ультрас не побьют)
    Вадим Топал-Паша
      Вадим Топал-Паша
      -1
      Сегодня, 09:42
      "маладой вы есчо, ни разу не опытный!" (С)
      В Чили когда Луиса Корвалана свергал Пиночет, то проигравших сгоняли внутрь стадионов. Так что всё правильно автор написал. Побеждённые поместятся на одном стадионе. пусть приезжают, на игру Динамо посмотрят, ну и начинают обживаться!
  kromer
    kromer
    +1
    Сегодня, 09:09
    Как то года 2 назад британские журналисты провели расследование и выяснили, что единственную дивизию, которая считалась боеспособной, можно перебросить в Европу только на междугородних автобусах. У дивизии материальная часть пропала на Украине. Понтонный парк, к примеру, благополучно сгинул в Донецкой области.
  Oldi
    Oldi
    +4
    Сегодня, 09:12
    Главное не размер, а умение пользоваться. Пользоваться с умом. Израиль не даст соврать.
    Уарабей
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 09:15
      А Израиль как раз размером и пользуется. Правда чужим. Получается главное это - пользоваться с умом, чужим размером
      Oldi
        Oldi
        +2
        Сегодня, 10:23
        Типа этого:
        Француз: - У меня член 16 см! Русский: - А у меня 17 см! Украинец: - А у американца 27!

        laughing
  kamakama
    kamakama
    +7
    Сегодня, 09:13
    Ну насчет адмиралов у нас примерно так же. Генералов и полковников больше чем полков и бригад тоже, особенно если учесть ЦСКА и всякие музыкальные ансамбли
    Schneeberg
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 10:30
      Генералов и полковников больше чем полков и бригад
      Но больше всех переплюнула Украина. Флота нет, а адмиралы есть!
  Уарабей
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 09:13
    Вот поэтому они предпочитают находить (или выращивать) тупых баранов, которые будут складывать свои глупые головы за интересы бриташек.
    Izotovp
      Izotovp
      +5
      Сегодня, 09:26
      Поддерживаю. Армия-это один из (!) инструментов проведения государственной политики. Судя по их успехам-они справляются пока и при такой армии вполне себе хорошо.
  Дилетант
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 09:18
    Великобритания - ядерная держава с 4 стратегическими АПЛ и 200 термоядерными боеголовками.
    Если они примут решение атаковать РФ, то ни жевать сопли, ни размещать свою армию на стадионах не будут, а ударят по центральным городам России. ПРО что-то собъет, но урон все равно будет неприемлемый. А вот как ответит то, что останется от России - кто его знает. Могут остров застеклить, а могут и в Спортлото озабоченность отправить или Трампу пожаловаться.
    Pete Mitchell
      Pete Mitchell
      -1
      Сегодня, 10:27
      Цитата: Дилетант
      Великобритания - ядерная держава с 4 стратегическими АПЛ …
      . Про готовность АПЛ можно поподробнее пожалуйста? Про их обслуживание особенно? Сами бриты признают, что утратили специалистов в области ядерных технологий: станцию им французы строят. Да, реакторы лодок пока разрабатывает RR, но кто их обслуживает? В море флотские, но там такая степень автоматизации, что сплошная ляпота. А вот при строительстве и потом на базе этим занимаются подрядчики - и вот с ними полная опа… Из 24 подготовленных инженеров электриков спустя пять лет не осталось ни одного … это из недавнего разговора с одним из них. И так со всеми специалистами ядерщиками.
    Кулл90
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 11:09
      Британия имеет четыре подводные лодки класса Vanguaed, но в настоящее время в рабочем состоянии находятся только две. Одна находится на капитальном ремонте, а другая проходит ходовые испытания после ремонта.
      100 боеголовок, и судя по новости ( ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II («Трайдент-2») с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Ракета упала в океан в нескольких метрах от лодки.), эти боеголовки на ржавых ракетах
      в ответ застеклят не только остров, но и другие страны
  Дедок
    Дедок
    +5
    Сегодня, 09:23
    Галлоуэй назвал ситуацию в британской армии «военной комедией».

    а зачем, зачем иметь свою армию, если вокруг, за маленькую толику - есть "прокси"?
    воевать "чужими руками" - это уровень - на порядок выше, чем то, что мы с вами видим уже 4 года...
    так, что, за маленькой правдой - скрывается большая ложь...
    Кулл90
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 11:11
      так и СССР воевал руками вьетнамцев против сша, но и при этом имел армию
      а англичане дно, только и есть пропаганда которая зомбирует всяких не далеких людей
  JustMe
    JustMe
    0
    Сегодня, 09:38
    Дело тут не в армии.
    Вот посещая Новый Афон в Абхазии, я там встретил на Анакопийской горе англичанина-интеллектуала, который изучает борьбу народов против этих проклятых русских. Я достаточно знаю английский язык чтобы понять что у этого деятеля произношение южно-английское.
    Не пора ли для такой публики организовывать заплывы в Черном море со связанными руками и ногами.
    Дедок
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:50
      Вот посещая Новый Афон в Абхазии, я там встретил на Анакопийской горе англичанина-интеллектуала, который изучает борьбу народов против этих проклятых русских. Я достаточно знаю английский язык чтобы понять что у этого деятеля произношение южно-английское.

      перед Великой Отечественной Войной, на Кавказе было много немецких альпинистов...
  sdivt
    sdivt
    0
    Сегодня, 09:40
    Галлоуэй назвал ситуацию в британской армии «военной комедией». По его словам, на сегодняшний день у Соединенного королевства есть всего 40 тысяч боеспособных военных

    ну, Галлоуэю придётся стоять в очереди
    пару лет назад Эстония всерьёз заявила, что, в случае чего, она победит Россию:
    Генерал Херем заявил, что Эстония победит Россию в случае военного конфликта
    Всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 км, как это происходит сегодня на Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их. <...> Результатом российской атаки станет наша военная победа — на их стороне 20 000 погибших, а на нашей только 1000, — заявил Херем.

    а у Эстонии, на сегодня, армия насчитывает 7700 человек
    это даже не стадион, это пара раздевалок стадиона Динамо)

    ссылка:
    https://www.mk.ru/politics/2024/04/18/estoniya-pobedit-v-voyne-s-rossiey-zayavil-estonskiy-ministr-oborony.html?ysclid=mlrnwg3cgx314764634
  12. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 09:45
    Главная сила Британии это не армия на стадионе...а финансовые институты по всему миру...и пятая колона которую они взращивают в своих университетах из аборигенов различных государств...кроме того хорошая работа МИ-6 по подрывной деятельности. request
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 09:47
      Пара нанятых убийц решат проблему с любым президентом по всему миру.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 11:13
        если бы это было так просто, то не было бы президентов
  13. esl462 Звание
    esl462
    +4
    Сегодня, 09:46
    При этом ущерб,который они нанесли нашей стране такой,что не снился и миллионой армии.Лучше иногда жевать...
  14. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 09:51
    А может не надо недооценивать противника? СВО ничему не учит? Над ВСУ тоже смеялись под всякие картиночки и видосики. Итог мы созерцаем на 4 годе СВО.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:17
      не надо переоценивать противника и преклонятся перед ним, недооценивать можно сидя на диване
      над всу не смеялись: Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ предостерег: «Мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности»
  15. james Звание
    james
    0
    Сегодня, 09:54
    Но она не боится угрожать, так как знает, что за это ничего не будет.
  16. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Сегодня, 09:58
    Осел, гружёный золотом легко может взять город. Британии и не нужна большая армия. Сила Британии в спецслужбах, системности и стратегическом видении, чего у кремлёвских нет и наверное не скоро будет. За них будут воевать Украина, Польша, Азербайджан, Армения, Прибалтика. А вот доя армии Польши стадиона маловато будет. Зато находить в российско "элите" тех, кто за это золото откроет ворота их спецслужбы умеют очень эффективно. Таких в российском руководстве как-бы не через одного. И жахнуть по Лондону кремлевские никогда не посмеет, ибо там "наши" люди. Их, то бишь. Так что бритам и не нужна большая армия, они и так умеют добиваться своих целей чужими руками.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:26
      армия бритам нужна но возможностей нет, не надо себя успокаивать
      а че же элиты до сих пор не открыли?
      откуда информация что через одного или набрехали, вот тут на сайте много предателей, облизывающих запад
      по лондону жахнут без вопросов
      наши люди это *болторез* что-ли или убежавшие из России лгбт
  17. james Звание
    james
    -1
    Сегодня, 10:06
    "Британия гарантирует Киеву дальнейшее финансирование в случае продолжения войны"
    Ну и зачем им большая армия, когда мир полон идиотов готовых воевать за чужие интересы?
  18. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 10:06
    Зато гадит отменно в течении всего времени СВО.И самое главное продолжает это делать.
  19. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    0
    Сегодня, 10:09
    Да , у Британии нет большой армии. Но и без армии они способны наносить ущерб на миллиарды долларов. Напомню что после того как прилетел Борис Джонсон Украина отказалась от мирного соглашения и мы уже скоро будем воевать пятый год. Уверен что большая часть спец операций Украина провела с помощью британских военных специалистов. И это только малая часть влияния Англии на нас и остальной мир.
  20. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 10:24
    Нормально. Значит с размещением пленных проблем не будет. Да ещё часть будет распылена на клетки и молекулы. sad
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:28
    Вся угрожающая России британская армия уместится на одном стадионе в Москве
    Половина из них пакистанцы, которым эта Британия и на хрен не упёрлась laughing
  22. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 10:35
    В связи с такими смелыми и грозными заявлениями бриттов,почему-то вспомнились анекдоты : 1. Си докладывают : На территорию страны вторглась британские вооружённые силы ! Полномасштабное вторжение ! Си : В каком отеле они остановились ? 2. "Чукотский" анекдот : Чукчи объявили войну китайцам ... Китайцы спрашивают чукчей : А вы знаете,что нас миллиард ? Чукчи: Да,проблема ! Где ж мы вас хоронить будем в таком количестве ?
  23. Александр Х Звание
    Александр Х
    -1
    Сегодня, 11:15
    Ну, а гадить втихую, постаалять нашему врагу морские дроны, организовывать диверсии по вснму Миру против танкеров, обучать лс xoxлoв- могут и такими силами...
  24. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 11:59
    Англия славилась не армией а дипломатией. Она всегда стравливала других , приходила и добивала победивших. Дипломатия - это её конек, что мы и видим в показаниях Зеленского.
    А армия дерьмо. Кроме спецназа.