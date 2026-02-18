❝ Вся угрожающая России британская армия уместится на одном стадионе в Москве ❞

Всё, что у нас есть, — это ядерное оружие, которое контролируется Америкой. Конечно, ядерное оружие — это очень большая, страшная опасность. Но как только мы запустим одну единицу ядерного оружия, наша страна перестанет существовать.

Все наши вооружённые силы могут поместиться на стадионе «Динамо» в Москве. Вся армия, весь флот и авиация на одном стадионе. У нас 40 тысяч готовых к битве военных. У нас больше адмиралов, чем кораблей.